У «Спартака» мало что получалось с «Зенитом», но это не такая безнадега, как в Суперкубке

Рецензия Чернявского.

Гильермо Абаскаль так хорошо отвечает на вопросы, что, казалось, по стартовому составу «Спартака» можно догадаться, в какой манере сыграет команда.

Главный маркер – Литвинов на месте нижнего опорника. Абаскаль не раз рассказывал, что ставит его туда тогда, когда надо отыгрываться, обострять, бить издалека – в общем, действовать агрессивно.

Правда, ничего подобного мы не увидели. «Спартак» играл вторым номером, а Абаскаль заявил, что инициативу отдали умышленно.

«Зенит» – высококлассная команда. Мы старались прессинговать на чужой половине поля и не могли обороняться в среднем блоке – нам надо было либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать. Поэтому – да, это было осознанное решение», – объяснил тренер.

Если смотреть в сухом остатке, то его решение отойти от стиля и ориентироваться на соперника оказалось провальным.

В первом тайме «Зенит» создал четыре выдающихся момента, «Спартак» – только один. При том, что атаки питерцам давались крайне легко. Во втором тайме мало что поменялось, только «Спартак» не создал уже вообще ничего. Кроме гола Соболева (где форвард проявил суперкоординацию), команда Абаскаля никак не угрожала воротам Кержакова – если только не считать мощный выстрел Промеса в добавленное время.

Здесь можно наброситься на испанского тренера и обвинить в очередном болезненном поражении, но это было бы очень глупо.

Во-первых, есть с чем сравнить. Матч за Суперкубок был ужаснее и по счету, и по игре – там сквозило безнадегой и убеждало в мысли, что с этим составом уже ничего не сделать.

Оказалось, что-то все-таки можно. Да, календарь «Спартака» на старте не самый сложный, но в прошлом сезоне, например, не получалось и с простыми соперниками, а команда финишировала 10-й.

С «Зенитом» – когда он мотивированный, а не когда уже чемпион – тоже получалось похуже. Да-да, 1:7 было совсем недавно.

Во-вторых, пусть «Зенит» и не реализовал четыре супермомента, «Спартак» все же вел после первого тайма. И в теории претендовал на победу. Согласитесь, тоже не частое событие в последнее время.

В-третьих, отмечу, как «Зенит» рубился против «Спартака». Это заметил и Абаскаль: «Почувствовал уважение со стороны соперника».

В-четвертых, перед фразой про уважение Абаскаль сказал, что ему понравился настрой. Он и правда был бешеный. Особенно заряжал команду сам тренер, который ни на секунду не садился на скамейку и всегда был в игре. Интересно, что он лично тормозил Кейта Бальде и Шамара Николсона, которые рвались на поле во время одной из стычек.

В «Спартаке» сейчас очень дружная и боевая команда, готовая сражаться друг за друга. Еще в матче за Суперкубок такого не было, а тут что-то из мира Массимо Карреры, когда вся скамейка вскакивала и во время голов, и во время трудностей.

Важность этого фактора во многих текстах отмечал Артем Ребров. По его словам, живущая матчем скамейка – главный признак здоровой команды.

В-пятых, не забывайте, что «Спартак» по ходу игры потерял двух основных (можно сказать, ключевых) игроков. И Мартинс, и Литвинов стабильно играют в старте и многое определяют. Так что во втором тайме команду значительно ослабили – спасать матч пришлось с Бальде, который не выходил на поле четыре месяца и не попал в игру.

«Зенит» полностью переиграл «Спартак», но я не почувствовал никакой безнадежности, как было при 1:7 и 0:4. Наоборот, «Спартак» боролся до последнего и мог зацепиться за ничью.

Нет никакой трагедии – надо просто завтра утром встать и продолжить работать.

Полностью согласен с этой мыслью Абаскаля.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; spartak.com/Александр Ступников