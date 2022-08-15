Абаскаль заново раскрыл Промеса. Нападение – его тайная позиция, там он превращается в супергероя

Просто разобрал «Сочи».

Квинси Промес – давно живая легенда «Спартака», он точно должен быть в зале славы неподалеку от Никиты Симоняна, Федора Черенкова, Юрия Гаврилова, Егора Титова и других великих.

Квинси проходит туда и по духу, и по вкладу, и просто по статистике: 188 матчей, 87 голов, 9-е место среди лучших бомбардиров «Спартака» в истории.

И кажется, что это далеко не предел.

«Это не я, это команда. Каждый играет со страстью, не только я. Все комплименты команде. Слишком рано ловить флешбеки чемпионского сезона, но атмосфера отличная. 87 голов за «Спартак»? Для меня это уникальная статистика, но я хочу быть еще более важным», – сказал Промес после победы над «Сочи».

Если честно, с нынешним Промесом крайне сложно не ловить чемпионские флэшбеки.

Потому что с «Сочи» абсолютно все опасные моменты прошли при участии Квинси: он выводил Игнатова на тот самый удар, забил первый гол, накрутил двоих на лицевой и пытался пыром проткнуть Адамова, разогнал атаку с голом Зиньковского, увел защитника под выход один на один Соболева, включил чудо-дриблинг по пути к третьему голу.

Промеса натурально было не остановить.

Таким эффективным он последний раз действительно был еще при Массимо Каррере (сразу вспоминается 2+2 с «Севильей»), а после возвращения редко напоминал ту версию себя. Вы же точно ловили себя на мысли: все, Промес уже не тот, прежних чудес мы не увидим.

Оказалось, просто нужен был свежий и незамыленный взгляд. Аплодисменты Гильермо Абаскалю – он придумал, как интегрировать сильные качества Промеса в свой футбол.

Оказалось, всего лишь надо сделать его одним из двух центральных нападающих, но разрешить сваливаться на фланг. По сути, Промес делает ровно то, к чему привык и что умеет – но теперь почти всегда находится в более острой позиции.

Квинси вообще никак не скован: вот его тепловая карта с «Оренбургом», играет как классический форвард.

А вот картина против «Сочи» – больше находится на месте вингера, но это никак не вредит команде.

На самом деле позиция форварда для Промеса не новая: Transfermankt рисует Квинси 29 матчей в нападении за карьеру. Да, там бывают ошибки и сложности с пониманием схем, но 29 игр не могут быть погрешностью.

К тому же по хайлайтам некоторых из этих игр видно, что Промес действительно на острие. Например, в последнем матче Дмитрия Аленичева «Спартак» выиграл у «Арсенала» (4:0), и Квинси там точно был одним из центрфорвардов.

Чаще всех Промеса ставили форвардом Аленичев и Каррера – по 9 раз. У Аленичева он сделал 6+3, у Карреры – 3+3. Будто оба чувствовали, что у Квинси есть особые способности в нападении, но пользоваться ими стеснялись и чаще продолжали швырять его на фланг.

А Абаскаль не постеснялся. И вернул нам Промеса, которого мы ждали. Заряженного, идущего в обводку, много, мнооого забивающего.

Да, безусловно, стоит делать скидку на простой старт «Спартака». «Ахмату» Промес не забил, «Оренбург» и «Урал» пока не впечатляют, в «Сочи» проблемы с составом. К примеру, на месте правого защитника (зона, куда смещается Промес) вышел 33-летний левоногий нападающий Никита Бурмистров.

Впрочем, проверить, точно ли Промес вернулся, мы сможем уже совсем скоро: в ближайших пяти турах «Динамо», «Зенит», «Локомотив» и два сложных выезда – в Ростов и Воронеж.

А пока просто наслаждаемся с той легкостью, с какой Промес уничтожает одного соперника «Спартака» за другим. Сам он объясняет это просто хорошей атмосферой в команде, но на самом деле эта история о том, как футболиста может перевоплотить один штрих тренера.

Раз – и Промес снова надевает маску, как в 2017-м.

А под ней снова скрывается марвеловский супергерой.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Виталий Тимкив; spartak.com/Александр Ступников