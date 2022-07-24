Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»

Витя делает разницу.
Второй тур подряд анализировать матчи «Спартака» сложно: с «Ахматом» все свелось к спорам о судействе, с «Краснодаром» на игру слишком повлияло удаление Черникова.
Тем не менее хочется отметить несколько тенденций от Абаскаля, которые уже заметны и с которыми он будет двигаться дальше.
• Абаскаль не отказался от ромба, с «Краснодаром» он использовал гибридную схему. При атаке был ромб с Мозесом на позиции десятки, при обороне – схема 4-4-2, где Мозес правый полузащитник, а Зобнин – левый.
Для Мозеса, кстати, позиция десятки не новая: так он играл и в «Уигане» при Роберто Мартинесе, и совсем недавно при Паоло Ваноли. Нет сомнений, что нигериец продолжит там и дальше.
• Это означает, что Абаскаль использует Мозеса там, где надо. Наконец-то! Да, Тедеско привозили Мозеса как старательного латераля, который пахал на фланге у Конте так, что даже Конте не жаловался.
Вот только с первых матчей в РПЛ стало понятно, что в России закрывать всю бровку Виктор то ли не может, то ли не хочет. Несмотря на это, его продолжали использовать с оглядкой на оборону и Руй Витория, и Паоло Ваноли. Плюс из-за Бакаева часто двигали на неудобный левый фланг, а там Мозес был не очень эффективен.
Мозес при Абаскале в обороне вообще исключен. Испанец играет исключительно в четыре защитника и ставить Виктора фулбэком не планирует. И это большая победа для «Спартака» – можно сказать, трансфер в атаку.
1. Очевидно, Мозес больше мотивирован играть впереди. За почти два года в «Спартаке» я не помню случая, чтобы он со страстью бежал назад биться-бороться. Зато много раз видел, как он всегда вдохновенно несется атаку и творит там магию.
2. Разве в «Спартаке» есть исполнитель сильнее Мозеса? Допустим, с ним как-то может конкурировать Промес, но даже с «Краснодаром» у голландца было полно брака, неточные передачи и проблемы с завершением. А Мозес принимает вообще любые мячи, придумывает нестандартные передачи и умеет исполнять, когда надо.
3. Разве можно при таких вводных держать такого игрока сзади? Да каждый раз, когда Мозес тащит мяч вперед, есть ощущение, что сейчас будет чудо. Короче, если у Виктора еще и остались ресурсы игрока АПЛ, то именно на позиции десятки или правого флангового без лишней беготни назад.
Давайте вспомним «Ахмат» и невероятный гол Мозеса: ну кто еще так умеет в РПЛ?
Или роскошный пас на Соболева перед тем, как Зобнин забил третий?
Или идеальная стенка с Пруцевым во время четвертого гола, где Мозес будто бы заранее знал, чем все закончится?
«Спартаку» последних лет часто не хватало мозгов в атаке – рассчитывали в основном на скорость форвардов, ошибки соперника и контратаки.
Теперь может стать получше: Мозес очень хорошо чувствует игру и в состоянии модерировать атаки «Спартака» – придерживать мяч, ускорять его, ставить неожиданные задачи сопернику и в итоге делать разницу.
Где-то здесь Абаскаль и может отыскать атакующий футбол, о котором так все мечтают.
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 35 Зобнин, 0:2 – 46 Промес, 0:3 – 53, автогол Бородин, 1:3 – 60, пенальти Сперцян, 1:4 – 83 Мозес.
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Краснодар –
Сафонов, Бородин, Литвинов, Петров (Рамирес, 46), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баняц (Ахметов, 80), Волков (Сулейманов, 81), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.
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Спартак –
Селихов, Джикия (Кофрие, 69), Чернов, Хлусевич (Классен, 88), Денисов, Литвинов (Пруцев, 56), Зобнин, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс Перейра (Умяров, 56), Промес, Соболев.
- Предупреждения:
- Соболев (20), Бородин (24), Мартинс Перейра (26), Литвинов (49), Селихов (86).
- Удаление:
- Черников (37).
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Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander;РИА Новости/Виталий Тимкив
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