Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»

Витя делает разницу.

Второй тур подряд анализировать матчи «Спартака» сложно: с «Ахматом» все свелось к спорам о судействе, с «Краснодаром» на игру слишком повлияло удаление Черникова.

Тем не менее хочется отметить несколько тенденций от Абаскаля, которые уже заметны и с которыми он будет двигаться дальше.

• Абаскаль не отказался от ромба, с «Краснодаром» он использовал гибридную схему. При атаке был ромб с Мозесом на позиции десятки, при обороне – схема 4-4-2, где Мозес правый полузащитник, а Зобнин – левый.

Для Мозеса, кстати, позиция десятки не новая: так он играл и в «Уигане» при Роберто Мартинесе, и совсем недавно при Паоло Ваноли. Нет сомнений, что нигериец продолжит там и дальше.

• Это означает, что Абаскаль использует Мозеса там, где надо. Наконец-то! Да, Тедеско привозили Мозеса как старательного латераля, который пахал на фланге у Конте так, что даже Конте не жаловался.

Вот только с первых матчей в РПЛ стало понятно, что в России закрывать всю бровку Виктор то ли не может, то ли не хочет. Несмотря на это, его продолжали использовать с оглядкой на оборону и Руй Витория, и Паоло Ваноли. Плюс из-за Бакаева часто двигали на неудобный левый фланг, а там Мозес был не очень эффективен.

Мозес при Абаскале в обороне вообще исключен. Испанец играет исключительно в четыре защитника и ставить Виктора фулбэком не планирует. И это большая победа для «Спартака» – можно сказать, трансфер в атаку.

1. Очевидно, Мозес больше мотивирован играть впереди. За почти два года в «Спартаке» я не помню случая, чтобы он со страстью бежал назад биться-бороться. Зато много раз видел, как он всегда вдохновенно несется атаку и творит там магию.

2. Разве в «Спартаке» есть исполнитель сильнее Мозеса? Допустим, с ним как-то может конкурировать Промес, но даже с «Краснодаром» у голландца было полно брака, неточные передачи и проблемы с завершением. А Мозес принимает вообще любые мячи, придумывает нестандартные передачи и умеет исполнять, когда надо.

3. Разве можно при таких вводных держать такого игрока сзади? Да каждый раз, когда Мозес тащит мяч вперед, есть ощущение, что сейчас будет чудо. Короче, если у Виктора еще и остались ресурсы игрока АПЛ, то именно на позиции десятки или правого флангового без лишней беготни назад.

Давайте вспомним «Ахмат» и невероятный гол Мозеса: ну кто еще так умеет в РПЛ?

Или роскошный пас на Соболева перед тем, как Зобнин забил третий?

Или идеальная стенка с Пруцевым во время четвертого гола, где Мозес будто бы заранее знал, чем все закончится?

«Спартаку» последних лет часто не хватало мозгов в атаке – рассчитывали в основном на скорость форвардов, ошибки соперника и контратаки.

Теперь может стать получше: Мозес очень хорошо чувствует игру и в состоянии модерировать атаки «Спартака» – придерживать мяч, ускорять его, ставить неожиданные задачи сопернику и в итоге делать разницу.

Где-то здесь Абаскаль и может отыскать атакующий футбол, о котором так все мечтают.

Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander;РИА Новости/Виталий Тимкив