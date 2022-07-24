Аналитика Глебчика
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Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско Доменико Тедеско
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Виктор Мозес Виктор Мозес
Руй Витория Руй Витория
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Витя делает разницу.

Второй тур подряд анализировать матчи «Спартака» сложно: с «Ахматом» все свелось к спорам о судействе, с «Краснодаром» на игру слишком повлияло удаление Черникова. 

Тем не менее хочется отметить несколько тенденций от Абаскаля, которые уже заметны и с которыми он будет двигаться дальше. 

• Абаскаль не отказался от ромба, с «Краснодаром» он использовал гибридную схему. При атаке был ромб с Мозесом на позиции десятки, при обороне – схема 4-4-2, где Мозес правый полузащитник, а Зобнин – левый. 

Для Мозеса, кстати, позиция десятки не новая: так он играл и в «Уигане» при Роберто Мартинесе, и совсем недавно при Паоло Ваноли. Нет сомнений, что нигериец продолжит там и дальше. 

• Это означает, что Абаскаль использует Мозеса там, где надо. Наконец-то! Да, Тедеско привозили Мозеса как старательного латераля, который пахал на фланге у Конте так, что даже Конте не жаловался.

Вот только с первых матчей в РПЛ стало понятно, что в России закрывать всю бровку Виктор то ли не может, то ли не хочет. Несмотря на это, его продолжали использовать с оглядкой на оборону и Руй Витория, и Паоло Ваноли. Плюс из-за Бакаева часто двигали на неудобный левый фланг, а там Мозес был не очень эффективен.

Мозес при Абаскале в обороне вообще исключен. Испанец играет исключительно в четыре защитника и ставить Виктора фулбэком не планирует. И это большая победа для «Спартака» – можно сказать, трансфер в атаку. 

1. Очевидно, Мозес больше мотивирован играть впереди. За почти два года в «Спартаке» я не помню случая, чтобы он со страстью бежал назад биться-бороться. Зато много раз видел, как он всегда вдохновенно несется атаку и творит там магию. 

2. Разве в «Спартаке» есть исполнитель сильнее Мозеса? Допустим, с ним как-то может конкурировать Промес, но даже с «Краснодаром» у голландца было полно брака, неточные передачи и проблемы с завершением. А Мозес принимает вообще любые мячи, придумывает нестандартные передачи и умеет исполнять, когда надо. 

3. Разве можно при таких вводных держать такого игрока сзади? Да каждый раз, когда Мозес тащит мяч вперед, есть ощущение, что сейчас будет чудо. Короче, если у Виктора еще и остались ресурсы игрока АПЛ, то именно на позиции десятки или правого флангового без лишней беготни назад.

Давайте вспомним «Ахмат» и невероятный гол Мозеса: ну кто еще так умеет в РПЛ?

Или роскошный пас на Соболева перед тем, как Зобнин забил третий?

Или идеальная стенка с Пруцевым во время четвертого гола, где Мозес будто бы заранее знал, чем все закончится?

«Спартаку» последних лет часто не хватало мозгов в атаке – рассчитывали в основном на скорость форвардов, ошибки соперника и контратаки.

Теперь может стать получше: Мозес очень хорошо чувствует игру и в состоянии модерировать атаки «Спартака» – придерживать мяч, ускорять его, ставить неожиданные задачи сопернику и в итоге делать разницу. 

Где-то здесь Абаскаль и может отыскать атакующий футбол, о котором так все мечтают.

Краснодар – Спартак 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
23 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Зобнин, 0:2 – 46 Промес, 0:3 – 53, автогол Бородин, 1:3 – 60, пенальти Сперцян, 1:4 – 83 Мозес.
КраснодарСафонов, Бородин, Литвинов, Петров (Рамирес, 46), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баняц (Ахметов, 80), Волков (Сулейманов, 81), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.
СпартакСелихов, Джикия (Кофрие, 69), Чернов, Хлусевич (Классен, 88), Денисов, Литвинов (Пруцев, 56), Зобнин, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс Перейра (Умяров, 56), Промес, Соболев.
Предупреждения:
Соболев (20), Бородин (24), Мартинс Перейра (26), Литвинов (49), Селихов (86).
Удаление:
Черников (37).

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Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander;РИА Новости/Виталий Тимкив

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