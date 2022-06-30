У Камоцци закончился контрактом со «Спартаком». Откуда он появился, что сделал полезного и каких странных игроков хотел купить?

Профайл легенды.

Итальянский агент Франко Камоцци объявил о завершении контракта со «Спартаком». Он консультировал Федуна больше пяти лет, последние полтора года был в клубе официально, а еще зимой Лука Каттани называл его главным советником по трансферам. Теперь – все изменилось.

Глеб Чернявский рассказывает историю Камоцци в «Спартаке».

Камоцци всплыл летом 2020-го, хотя советником Федуна был давно. Его жена – подруга (возможно, маникюрщица) Заремы

Телеграм-каналы заговорили о тайном советнике Леонида Федуна в августе 2020-го, а в сентябре он появился публично. Тогда Франко Камоцци дал интервью итальянским медиа и рассказал, что благодаря ему в «Спартаке» оказались Соболев, Умяров и Ларссон.

Вскоре появился забавный инсайд: якобы жена Камоцци делала маникюр Зареме, после чего они стали дружить семьями – так итальянец стал советником Федуна.

Эту информацию подтверждал «Чемпионат», а сам Камоцци в интервью «Спорт-Экспрессу» не скрывал, что познакомился с Федуном при участии жены: «Наша дружба началась четыре года назад. Дело в том, что моя жена дружит с его супругой. В итоге тоже познакомился с семьей Федуна».

При этом в Италии до «Спартака» о Камоцци никто не знал: тот же Нобель спрашивал про него и Марко Трабукки, и шеф-скаута «Сассуоло» – оба про советника Федуна не слышали.

Зато про него знал Тимур Гурцкая. По его словам, Камоцци консультировал Федуна еще со времен Карреры.

«О Камоцци я слышал – точнее, не о Камоцци, а о каком-то итальянском советнике, который нам загубил одну сделку. Мы договорились с одним европейским игроком, но Федун вернулся из отпуска и отказал в трансфере: «Я был на яхте, мне один человек сказал, что этот игрок сумасшедший и неуправляемый.

Фамилию футболиста называть не буду, но это топовый игрок из Европы, достаточно дорогой тогда был, восходящая звезда итальянского чемпионата, уровнем даже выше Луиса Адриано. Я тогда не знал, что этим советником был Камоцци, только потом выяснилось, что он. Так что Камоцци существует еще с мезозойской эры».

Камоцци протащил в «Спартак» Ларссона и настоял на Мозесе, а еще хотел Караваева и Эджуке

Сразу после того, как Камоцци вышел из тени, в телеграмах появились скрины его переписок с Заремой и Олегом Кононовым. С обоими он общался по Ларссону.

Зареме писал, что Ларссон понимает, насколько «Спартак» большой клуб, что это не место для развлечений, что он будет тут пахать. Салихова перенаправила его к Кононову.

Кононова тоже убеждал, что Ларссон необходим «Спартаку». Камоцци твердо советовал брать шведа, а не румына Джордже Пушкаша (с 2019-го играет в «Рединге»), которого рассматривали параллельно.

Зарему советник точно убедил: в итоге появилась легендарная фраза Федуну про три года без подарков, если Ларссон не заиграет.

Затем несколько месяцев Камоцци давал интервью, где рассказывал, как и кого предлагал «Спартаку». Например, при Цорне он хотел привезти Вячеслава Караваева и Чидеру Эджуке, а еще критиковал Томаса за трансфер Алекса Крала.

Часть заслуги по переходу Мозеса Камоцци тоже взял на себя: «Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я еще раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же, он может принести «Спартаку» много пользы».

Советник Федуна вообще был открыт к общению. Спортивный журналист Максим Фридман год назад рассказывал, как легко познакомился с Камоцци:

«Номер Камоцци легко найти в интернете, никакого труда не надо, чтобы связаться с ним. Я написал ему в вотсап ноябре 2020-го: «Франко, а можно ваш комментарий по такой-то и такой-то теме». Что-то в духе: «Какое будущее у этого игрока? Тыры-пыры». И мы разговорились про его семью, про то, как он любит Россию и хочет переехать. У него ведь жена русская. Правда ли про маникюршу Заремы? Ой, этого не знаю, в такие вещи не лез.

Мы с ним часто обсуждали игроков. Он мне говорил: «Хочу этого футболиста в «Спартак», вот бы Тикнизяна в «Спартак». Я отвечал: «Вы не подпишите Тикнизяна, он не перейдет в стан такого принципиального соперника». Помню, обсуждали с ним даже какого-то игрока из «Тюмени». Да, Камоцци всерьез смотрел матчи ФНЛ-1, ФНЛ-2.

Сначала мы общались на итальянском, а потом перешли на английский, у нас было очень много переписок. В какой-то момент мы переписывались чуть ли не каждый день, а потом, когда он совсем приблизился к «Спартаку», он уже не всегда отвечал и немного зазвездился. А однажды он что-то опровергал и ответил так: «Мне нравится, как галдят враги».

Официально Камоцци взяли в клуб в декабре 2020-го. С приходом Каттани он должен был стать главным советником по трансферам

Несмотря на официальные назначения, статус Камоцци в «Спартаке» всегда был немного мутный. Например, в декабре 2020-го стало известно, что клуб подписал контракт с его агентством.

Потом, в период, когда ушел Тедеско и когда искали нового главного тренера (им стал Руй Витория), Камоцци вроде как отходил от дел, но точно разобраться здесь невозможно.

Суть его деятельности объяснял бывший медиабосс «Спартака» Антон Фетисов: «Камоцци работает по запросу селекционной службы «Спартака» и получает компенсацию только в том случае, если его работа привела к заключению трансферной сделки. Камоцци не получает ежемесячных выплат, он не является сотрудником футбольного клуба «Спартак».

Зыбкий статус Камоцци летом-осенью 2021-го можно считать по высказыванию Евгения Мележикова, который комментировал трансфер Кофрие. Гендиректор тогда заявил, что бельгийца посоветовал «вы знаете кто».

«По нему было предложение, вы знаете от кого [Франко Камоцци]. <…> Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Жиго по качествам, но он может нам закрыть проблемные позиции».

Камоцци очень обиделся на слова Мележикова: «По Кофрие все покажет время. То, что они делают против него, – это подло, мелочно и позорно. Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь».

Еще Камоцци мечтал видеть в «Спартаке» бывшего нападающего «Крыльев» (а теперь «Сочи») Владислава Сарвелли, а особенно настаивал на защитнике Сергее Божине (тогда был в «Крыльях», сейчас перешел в «Факел»). И очень расстраивался, что к его рекомендациям не прислушиваются.

Снова в игре Камоцци оказался после прихода Луки Каттани. Еще в 2020-м Зарема говорила, что Франко дружит с селекционным отделом «ПСЖ». Возможно, этим другом и был Каттани.

«Я спрашивал мнение Камоцци и по поводу Николсона, и в других случаях – точно так же, как и мнение Леонида Федуна, – говорил Каттани. – Сейчас есть позиции, которые нужно усилить. Камоцци может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Франко очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. У меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Камоцци – главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб».

При участии Камоцци случился один из самых странных кадровых ходов «Спартака» последнего времени – приглашение алжирца Антара Ахья. Он стал техническим директором академии и в целом главным по молодежному футболу, но проработал только полгода, ничем на запомнился и уехал по семейным обстоятельствам.

Интересно, что весной 2022-го Камоцци говорил в интервью уже не про трансферы, а о каких-то сторонних вещах. Например, давал успешный прогноз на победу «Спартака» в Кубке России, а потом рекомендовал красно-белым устроить чемпионский коридор «Зениту».

«Буду ли я поддерживать связь с Федуном? Контракт заключается с клубом, а не с президентом. Мой контракт заканчивается. Вот и все», – так Камоцци попрощался с официальной должностью.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; fcsm.info