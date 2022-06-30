Аналитика Глебчика
Блог

У Камоцци закончился контрактом со «Спартаком». Откуда он появился, что сделал полезного и каких странных игроков хотел купить?

Леонид Федун Леонид Федун
Франко Камоцци
Владислав Сарвели Владислав Сарвели
Лука Каттани
Сергей Божин Сергей Божин
Зарема Салихова Зарема Салихова
Йордан Ларссон Йордан Ларссон
Спартак Спартак
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Виктор Мозес Виктор Мозес
Футбол Футбол

Профайл легенды.

Итальянский агент Франко Камоцци объявил о завершении контракта со «Спартаком». Он консультировал Федуна больше пяти лет, последние полтора года был в клубе официально, а еще зимой Лука Каттани называл его главным советником по трансферам. Теперь – все изменилось.

Глеб Чернявский рассказывает историю Камоцци в «Спартаке». 

Камоцци всплыл летом 2020-го, хотя советником Федуна был давно. Его жена – подруга (возможно, маникюрщица) Заремы

Телеграм-каналы заговорили о тайном советнике Леонида Федуна в августе 2020-го, а в сентябре он появился публично. Тогда Франко Камоцци дал интервью итальянским медиа и рассказал, что благодаря ему в «Спартаке» оказались Соболев, Умяров и Ларссон.

Вскоре появился забавный инсайд: якобы жена Камоцци делала маникюр Зареме, после чего они стали дружить семьями – так итальянец стал советником Федуна.

Эту информацию подтверждал «Чемпионат», а сам Камоцци в интервью «Спорт-Экспрессу» не скрывал, что познакомился с Федуном при участии жены: «Наша дружба началась четыре года назад. Дело в том, что моя жена дружит с его супругой. В итоге тоже познакомился с семьей Федуна». 

При этом в Италии до «Спартака» о Камоцци никто не знал: тот же Нобель спрашивал про него и Марко Трабукки, и шеф-скаута «Сассуоло» – оба про советника Федуна не слышали. 

Зато про него знал Тимур Гурцкая. По его словам, Камоцци консультировал Федуна еще со времен Карреры. 

«О Камоцци я слышал – точнее, не о Камоцци, а о каком-то итальянском советнике, который нам загубил одну сделку. Мы договорились с одним европейским игроком, но Федун вернулся из отпуска и отказал в трансфере: «Я был на яхте, мне один человек сказал, что этот игрок сумасшедший и неуправляемый. 

Фамилию футболиста называть не буду, но это топовый игрок из Европы, достаточно дорогой тогда был, восходящая звезда итальянского чемпионата, уровнем даже выше Луиса Адриано. Я тогда не знал, что этим советником был Камоцци, только потом выяснилось, что он. Так что Камоцци существует еще с мезозойской эры». 

Камоцци протащил в «Спартак» Ларссона и настоял на Мозесе, а еще хотел Караваева и Эджуке

Сразу после того, как Камоцци вышел из тени, в телеграмах появились скрины его переписок с Заремой и Олегом Кононовым. С обоими он общался по Ларссону. 

Зареме писал, что Ларссон понимает, насколько «Спартак» большой клуб, что это не место для развлечений, что он будет тут пахать. Салихова перенаправила его к Кононову.

Кононова тоже убеждал, что Ларссон необходим «Спартаку». Камоцци твердо советовал брать шведа, а не румына Джордже Пушкаша (с 2019-го играет в «Рединге»), которого рассматривали параллельно.

Зарему советник точно убедил: в итоге появилась легендарная фраза Федуну про три года без подарков, если Ларссон не заиграет.

Затем несколько месяцев Камоцци давал интервью, где рассказывал, как и кого предлагал «Спартаку». Например, при Цорне он хотел привезти Вячеслава Караваева и Чидеру Эджуке, а еще критиковал Томаса за трансфер Алекса Крала. 

Часть заслуги по переходу Мозеса Камоцци тоже взял на себя: «Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я еще раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же, он может принести «Спартаку» много пользы».

Советник Федуна вообще был открыт к общению. Спортивный журналист Максим Фридман год назад рассказывал, как легко познакомился с Камоцци:

«Номер Камоцци легко найти в интернете, никакого труда не надо, чтобы связаться с ним. Я написал ему в вотсап ноябре 2020-го: «Франко, а можно ваш комментарий по такой-то и такой-то теме». Что-то в духе: «Какое будущее у этого игрока? Тыры-пыры». И мы разговорились про его семью, про то, как он любит Россию и хочет переехать. У него ведь жена русская. Правда ли про маникюршу Заремы? Ой, этого не знаю, в такие вещи не лез.

Мы с ним часто обсуждали игроков. Он мне говорил: «Хочу этого футболиста в «Спартак», вот бы Тикнизяна в «Спартак». Я отвечал: «Вы не подпишите Тикнизяна, он не перейдет в стан такого принципиального соперника». Помню, обсуждали с ним даже какого-то игрока из «Тюмени». Да, Камоцци всерьез смотрел матчи ФНЛ-1, ФНЛ-2.

Сначала мы общались на итальянском, а потом перешли на английский, у нас было очень много переписок. В какой-то момент мы переписывались чуть ли не каждый день, а потом, когда он совсем приблизился к «Спартаку», он уже не всегда отвечал и немного зазвездился. А однажды он что-то опровергал и ответил так: «Мне нравится, как галдят враги».

Официально Камоцци взяли в клуб в декабре 2020-го. С приходом Каттани он должен был стать главным советником по трансферам

Несмотря на официальные назначения, статус Камоцци в «Спартаке» всегда был немного мутный. Например, в декабре 2020-го стало известно, что клуб подписал контракт с его агентством. 

Потом, в период, когда ушел Тедеско и когда искали нового главного тренера (им стал Руй Витория), Камоцци вроде как отходил от дел, но точно разобраться здесь невозможно.

Суть его деятельности объяснял бывший медиабосс «Спартака» Антон Фетисов: «Камоцци работает по запросу селекционной службы «Спартака» и получает компенсацию только в том случае, если его работа привела к заключению трансферной сделки. Камоцци не получает ежемесячных выплат, он не является сотрудником футбольного клуба «Спартак». 

Зыбкий статус Камоцци летом-осенью 2021-го можно считать по высказыванию Евгения Мележикова, который комментировал трансфер Кофрие. Гендиректор тогда заявил, что бельгийца посоветовал «вы знаете кто». 

«По нему было предложение, вы знаете от кого [Франко Камоцци]. <…> Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Жиго по качествам, но он может нам закрыть проблемные позиции».

Камоцци очень обиделся на слова Мележикова: «По Кофрие все покажет время. То, что они делают против него, – это подло, мелочно и позорно. Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь».

Еще Камоцци мечтал видеть в «Спартаке» бывшего нападающего «Крыльев» (а теперь «Сочи») Владислава Сарвелли, а особенно настаивал на защитнике Сергее Божине (тогда был в «Крыльях», сейчас перешел в «Факел»). И очень расстраивался, что к его рекомендациям не прислушиваются.

Снова в игре Камоцци оказался после прихода Луки Каттани. Еще в 2020-м Зарема говорила, что Франко дружит с селекционным отделом «ПСЖ». Возможно, этим другом и был Каттани.

«Я спрашивал мнение Камоцци и по поводу Николсона, и в других случаях – точно так же, как и мнение Леонида Федуна, – говорил Каттани. – Сейчас есть позиции, которые нужно усилить. Камоцци может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Франко очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. У меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Камоцци – главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб». 

При участии Камоцци случился один из самых странных кадровых ходов «Спартака» последнего времени – приглашение алжирца Антара Ахья. Он стал техническим директором академии и в целом главным по молодежному футболу, но проработал только полгода, ничем на запомнился и уехал по семейным обстоятельствам.

Интересно, что весной 2022-го Камоцци говорил в интервью уже не про трансферы, а о каких-то сторонних вещах. Например, давал успешный прогноз на победу «Спартака» в Кубке России, а потом рекомендовал красно-белым устроить чемпионский коридор «Зениту». 

«Буду ли я поддерживать связь с Федуном? Контракт заключается с клубом, а не с президентом. Мой контракт заканчивается. Вот и все», – так Камоцци попрощался с официальной должностью.

Подписывайтесь на телеграм-канал Глеба Чернявского с колонками и инсайдами про «Спартак»

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; fcsm.info

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные