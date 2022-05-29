Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры

Репортаж с матча года.

Еще до того, как в победной раздевалке «Спартака» началось безумие, кто-то из команды обратился к Руслану Литвинову.

– Литвин, ты там сказать что-то хотел!

– Я извиняюсь за вот эти вот пенальти….

– Да закрой рот, что ты извиняешься, – выкрикнул кто-то с кавказским акцентом.

– Хорошо, что все закончилось нормально…

– Да не было там пенальти, – снова перебивал кто-то с кавказским акцентом.

– Хорошо, что все закончилось нормально, и мы победили, ###! – наконец-то закончил Литвинов.

Кажется, Руслан выдохнул с облегчением, когда произнес короткую речь про пенальти в раздевалке. Вы только представьте его состояние: на 94-й ты совсем не обязательно заезжаешь локтем сопернику в штрафной, а трофей, который совсем рядом, прямо сейчас может ускользнуть.

Причем бить пенальти идет Даниил Фомин – человек, который промазал с пенальти в основное время только раз жизни (еще за «Краснодар-2» во второй лиге), а с тех пор забил 23 подряд.

Плюс не самая топовая статистика Максименко: до финала Кубка он пропустил в «Спартаке» 17 пенальти, а не пропустил – только 4.

Над стадионом нависла прямо зловещая тишина – видимо, настолько жуткая, что дрогнул даже железный Фомин.

Это вообще был необычный день, очень непохожий на то, что обычно происходило в последние пару лет жизни с начала ковида. Я шел к «Лужникам» и ощущал себя где-то в пространстве чемпионата мира, когда здесь было так людно, шумно и весело.

Еще больше это почувствовал уже в чаше. «Это же чемпионат мира, пацаны» – говорили мы друг другу с коллегами в один голос.

И это было только начало. 10 первых минут матча команды позволили дойти собравшимся, а потом дали экшн.

Ведь каждый гол – это же целая отдельная драма.

• Соболев забивает, посвящает его маме, но судья фиксирует офсайд – и вдруг ВАР отменяет вне игры!

• «Динамо» сравнивает после обидного рикошета от Жиго, который проводит последний матч за «Спартак» и мечтает уехать с трофеем.

• Победный гол Промеса, после которого на всякий случай проверяют, не было ли до этого пенальти «Спартаку».

А между этим куча подходов «Спартака», удар Промеса головой в упор, опасные контратаки «Динамо» (была даже 2 в 4) и бесконечное движение.

Не знаю, как вы, но я во втором тайме отложил телефон и забыл про соцсети. А после развязки забыл вообще про все.

Мы часто ругаем российский футбол, что в нем нет ничего, кроме 90 минут игры, но этот финал и здесь был особенным.

Жаль, Люсю Чеботину стадион не очень принял, но с МакSим, конечно, все получилось. И получилось легендарно. Хотелось как-то остановить мурашки, но вообще ничего не получалось.

Дальше – еще один трюк организаторов. Пока спартаковцы получали медали, на стадионе играл бит песни «We are the champions». Это только усиливало ожидание поднятия Кубка над головой.

И наконец:

I’ve paid my dues

Time after time…

Вау, просто вау!

Казалось бы, на этом все, но на сцену еще не выходил Самюэль Жиго. Прощальное «АУФ» он организовывал три раза, требовал от зрителей быть громче и в последней попытке добился своего.

Это шоу точно не должно было останавливаться. К счастью, по плану был еще один перфоманс – веселье с Кубком в раздевалке! В главной роли – Шамар Николсон.

До раздевалки игроки «Спартака» добирались очень медленно, но Николсон был одним из первых. И сразу же начал отмечать – первая бутылка ушла на головы журналистов.

Шамар первым выхватил Кубок и понес его в раздевалку со словами: «Май бэйби, май бэйби». То качал его, то целовал, то гладил, то делал что-то понятное только ему, а потом открыл и наполнил.

Первым выпил Соболев, вторым был Кофрие, а дальше распитие шампанского прервал Жиго. Вот теперь точно последний АУФ!

А после него – классика из 2016-го. Легендарна песня про Уилла Григга!

Затем игроки чуть успокоились и по очереди пили шампанское (удивительно, но почти никто не делал больше двух глотков), а напоследок ворвались на пресс-конференцию Ваноли и сорвали ее.

Ну а какие еще вопросы, когда и так все понятно.

Вопросы остались только к Леониду Федуну, который внезапно сказал такую фразу: «Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся».

Я бы только чуть обобщил слова Федуна.

Давайте радоваться, но тому, что российский футбол может быть таким.

Фото: vk.com/fcdm_official; vk.com/fcsm_official; РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com