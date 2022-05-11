В 2003-м «Спартак» взял Кубок, но тоже провалил сезон. Так закончилась эпоха Романцева

Новый трофей ждали почти 15 лет.

Сезон-2003 – один из самых удивительных для «Спартака». В чемпионате команда показала худший результат в российской истории (10-е место), но зато выиграла Кубок России – последний раз.

Прошло почти двадцать лет – и мы снова видим нечто похожее. «Спартак» может финишировать десятым, но вполне претендует на победу в Кубке России.

Глеб Чернявский – с путешествием в 2003-й.

Перед финалом Романцев раскритиковал Червиченко, а тот решил: в случае поражения уходит президент, в случае победы – тренер

В 2003-м болельщики «Спартака» только пытались осознать реальность: что их команда может не просто находиться ниже тройки, а ползти рядом с аутсайдерами.

К финалу Кубка России, который проходил в середине июня, «Спартак» занимал 13-е место. Отношения Андрея Червиченко и Олега Романцева уже окончательно развалились, а перед финалом тренер наехал на президента.

«Я чувствую ответственность за судьбу «Спартака» и прилагаю все силы, чтобы вывести команду из сложной, почти критической ситуации, – заявил Романцев. – Мы выиграли девять чемпионатов, несколько Кубков, были в полуфинале всех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели большего.

Для побед в Европе «Спартаку» не хватало самой малости – хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя мы создадим команду европейского уровня, не оправдались . «Спартак» потерял почти все позиции ­– как в футбольном плане, так и в организационном.

Времена сейчас тяжелые, но мы помним и тяжелее, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Тогда болельщики объединились, искренне поддерживали команду. И «Спартак» прибавил, вышел в высшую лигу и стал чемпионом. Мы летели на крыльях болельщиков. Может быть, сейчас стоит попробовать так же».

Это заявление Романцев делал не на пресс-конференции, а в кабинете на втором этаже базы в Тарасовке. Идея тренера была в том, чтобы его речь появилась прямо перед финалом с «Ростовом». Из-за праздников газеты в те дни не выходили – записать обращение Романцева позвали только телевизионщиков.

Червиченко был в ярости и дал понять, что после этого перфоманса Романцев точно покинет «Спартак».

«У меня сейчас ощущение дежа вю, – говорил Червиченко. – После ЧМ-2002 была фраза в «СЭ», на которую я здорово обиделся. Только, оказывается, все соответствовало действительности. Звучало так: « Мы все едем на поезде в дерьме, а на перроне стоит Олег Иванович – в белом костюме ». Последнее заявление Романцева мне ту заметку напомнило.

В клубе совершенно ненормальная ситуация. Главный тренер – маленькое олицетворение бога на земле. Ему нельзя ничего сказать, его нельзя ничем тронуть, он святой. Почему – непонятно. Например, не понимаю, почему я как руководитель не могу высказать претензии тренеру по поводу 13-го места команды.

А кто ответит за пару десятков игроков, которые стоят примерно 15 миллионов долларов и сидят на лавке? Шедевры югославские, африканские и прочие. Думаете, я это покупал? Да я вообще не знаю, кого покупать! Кого тренер называет (а его слово всегда решающее), того и покупаем».

Хайлайтом разговора с журналистами «Спорт-Экспресса» стал этот момент.

– Трудно представить, что после такого вы с Романцевым будете работать вместе...

– Мне тоже. Как думаете, кто уйдет?

Спустя годы Червиченко рассказал, что все было решено еще до финала Кубка России и до заявления Романцева.

«Я же тогда сказал команде: «Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания. Вот только Романцев к тому моменту уже всякого наговорил. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы – уволю Романцева».

«Спартаку» повезло с сеткой: «Чкаловец-1936», «Сокол», «Уралан», «Лада». В полуфинале все решил золотой гол Ковтуна

Кубок-2002/03 для элитных клубов сразу пошел не очень. В первом раунде (1/16) выбыли ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо», а «Торпедо-ЗИЛ» вообще попал «Ладе» 0:6.

Вылет ЦСКА – загадка. Газзаев выпустил основу против аутсайдера первой лиги «Динамо» СПб и к 15-й минуте повел 2:0, но в итоге упустил преимущество. За питерцев играли легендарные Роман Орещук и Андрей Лаврик, оба забили, обеспечили камбэк и победу 3:2 в дополнительное время.

Газзаев позориться на пресс-конференцию не пошел, а прислал ассистента Николая Латыша. Тот был краток: «Поздравляю соперника с победой».

В 1/8 финала вылетели и «Зенит», и «Рубин», и «Локомотив» – в общем, «Спартак» до финала не сыграл ни с одним приличным клубом РПЛ. Только с вылетевшим «Соколом» и умирающим «Ураланом».

1/16. «Чкаловец-1983» – 4:0

Матч в Новосибирске случился еще летом 2002-го, когда «Спартак» был действующим чемпионом. Выезд, судя по счету, никаких сложностей не доставил. Дубль оформил Бесчастных, по голу забили Баранов и Сычев.

При этом в отчете «СЭ» есть такая деталь: «Романцев не появился на пресс-конференции, но на послематчевом фуршете замечен был. Там он дал оценку игре: «По голевым моментам нас превзошли, но мы забили четыре из четырех, а хозяева из десяти – ноль».

1/8. «Уралан» – 4:0

«Спартак» к октябрьской игре с «Ураланом» почти установил антирекорд Лиги чемпионов, а из-за сложностей с домашним стадионом (точнее, из-за его отсутствия) провел матч на Кубок на крохотном стадионе имени Игоря Нетто в пятницу в 15:00.

В итоге красивый футбол «Спартака» с дублем Калиниченко, голами Сонина и Безродного в ворота Александра Филимонова увидели лишь 800 человек.

Игорь Рабинер резюмировал: « Печальный парадокс: за клинической смертью «Спартака» в еврокубках наблюдали миллионы, а тех, кто, возможно, стал свидетелем первого шага команды к выздоровлению, оказалось всего восемьсот. Из которых двести – за забором ».

1/4. «Сокол» – 3:2

В марте 2003-го «Спартак» еще не спойлерил будущее и достаточно уверенно расправлялся с теми, кто номинально был слабее. Калиниченко, Павлюченко и звездный (как казалось) бразилец Роберт вывели команду в полуфинал.

Интересный прогноз сделали в «Спорт-Экспрессе»: «Спартак» не умер и показал «Соколу», кто тут хозяин не номинальный, а реальный. Пожалуй, именно Титов и компания – фавориты турнира, который столь щедр на сенсации.

1/2. «Лада» – 3:2

«Лада» стала главной сенсацией турнира: во всех раундах играла с командами РПЛ, выбила «Торпедо-ЗИЛ», «Зенит» и «Сатурн», а дальше была близка и к победе над «Спартаком».

Вела 2:0, но в основное время два забил Павлюченко, а в дополнительное Ковтун вколотил золотой гол.

Немного газетной атмосферы: «Футболисты «Лады» бессильно лежали на газоне. Публика проводила своих аплодисментами, а вот спартаковцев – градом пластиковых бутылок с водой. Одна из них едва не угодила в Абрамидзе, но у грузинского защитника было прекрасное настроение. Он преспокойно поднял бутылку, хлебнул из нее водички, после чего поднял большой палец вверх: «Спартак» спустя пять лет вновь вышел в финал Кубка!»

«Спартак» и «Ростов» создали тьму моментов. Решающий гол забил Титов, а вратарь Зуев впервые в карьере сыграл на ноль

«Ростову», кстати, еще сильнее повезло с сеткой: смоленский «Кристалл», «Динамо» СПБ, «Химки», «Анжи» – ни одного клуба РПЛ по пути до финала. Интересно, что турнир начинал еще «Ростсельмаш», а заканчивал уже «Ростов».

А вот еще атмосфера тех лет. В Москву на финал приехало несколько тысяч болельщиков «Ростова», а 500 из них пробились в Черкизово через лотерею. Ростовская табачная компания устроила розыгрыш билетов: чтобы в нем поучаствовать, нужно было купить от 20 до 40 пачек сигарет.

Увлекательно было и на месте. На стадионе присутствовал Владимир Жириновский. Как говорят свидетели, он болел за «Спартак», ставил на победу 3:1 и призывал активнее атаковать ворота «Ростова». Еще политик раздавал деньги болельщикам – по 50 рублей на руки .

Вообще очень странно, что тот матч закончился всего лишь со счетом 1:0. Команды играли без центра поля, только Роман Павлюченко запорол три выхода один на один.

«Я ругался как всегда на себя, – говорил 21-летний Павлюченко после того, как выпил шампанского из Кубка. – Ну не мог попасть. Ну не шло, и все! Не знаю, почему не попадаю. Вроде и так бил, и эдак. Может, не собранность, может, мастерства не хватает».

При этом Павлюченко сделал ключевой ассист – с его паса Егор Титов забил мелированной головой.

«Ростов» не забил еще больше, чем «Спартак». Тогда в главные герои записали вратаря Алексея Зуева, но по факту он сделал только два сэйва – оба раза остановил выходы один на один. Хотя момент с Каньендой по-настоящему топовый, комментировавший игру Владимир Маслаченко был очень доволен.

Остальное – какие-то невероятные промахи «Ростова», игроки из убойных позиций (и даже в упор) били мимо. Один из таких моментов случился на угловом, когда Зуев махнул мимо мяча на выходе, а Максимов не попал головой в пустые.

Надо было слышать Маслаченко: «Ай-яй-яй! Зуев…. Не могу…. Когда вижу эти вещи…. Ух. Удар от ворот. Без комментариев. Я вас прошу. Вам же все понятно?»

В последние минуты «Спартак» только оборонялся, но героически выстоял. Алексей Зуев немного стеснялся повышенного внимания, а еще сказал удивительное – что он впервые в карьере отыграл на ноль.

Егор Титов сразу после игры настаивал, что бились за Романцева. «Мы играли для Олега Ивановича – и за него. Думаю, он чувствовал это. Вокруг имени Романцева в последнее время ходило немало слухов, ребята в курсе ситуации. Хотелось бы, чтобы победа в Кубке стала той отправной точкой, с которой начнется подъем «Спартака».

Спустя годы Павлюченко был откровеннее: «Играли ли мы тот матч для Романцева? Это, может, были бы красивые слова, но все же – нет. Для болельщиков мы играли. И для самих себя, чтобы выиграть. Потому что понимали: как бы все ни закончилось, Олег Иванович в какой-то момент точно уйдет. В раздевалке были, кажется, и Червиченко, и Романцев. По-моему, даже шампанское вместе пили. Последний раз».

Саввиди считал, что игроки «Ростова» могли сдать финал. Червиченко говорил, что продать финал предлагали ему

Спустя год тот финал оброс дикими слухами. Здесь так все переплетено, что уже совершенно невозможно разобраться, кто, что и кому предлагал.

Бывший президент «Ростова» Иван Саввиди для начала во всем обвинил судью Игоря Егорова, которого якобы боялись игроки из-за нелояльности к клубу.

«Назначили единственного судью, с которым у «Ростова» был официальный конфликт, – говорил он «Спорт-Экспрессу». – Не хочу даже его фамилию произносить. Впервые в истории Кубка не был подписан протокол. Я отказался. Арбитр отсудил корректно, но футболисты играли со страхом: понимали, если что не так, выгонит сразу. Не футбол, а балет. Осторожничали – зная, что арбитр не лояльный».

Интересно, что перед финалом в «СЭ» вышел большой материал про Егорова, с ним провели целый день. Диалог про взятки – платиновый.

– Правда, что вы вообще не берете? И никогда не брали?

– Правда. Если хоть раз в жизни подпишусь на какую-нибудь гадость (а это гадость) – потеряю лицо. А я его берегу. Думаете я, судья Егоров, подойду к вам, президенту футбольного клуба Икс, перед матчем и скажу: «Быстренько гоните мне сто тысяч долларов, иначе вы проиграете». Вы можете себе это представить?! Бред! Я таких арбитров не знаю. Люди просто насмотрелись американских боевиков, где открывают чемоданчик с двумя миллионами долларов» .

Впрочем, претензии Саввиди были не только к Егорову, но и к игрокам, и к тренеру, и даже к губернатору!

«Я внедрил правило в клубе – с двух до четырех вся команда спит. Загоняли то в гостиницу, то в санаторий – потому что базы нормальной не было. Финал Кубка назначили на пять часов вечера. А потом перенесли на три. Звоню: «В чем смысл?» – «Московской милиции проще…» Но главный удар получил от нашего же губернатора. Вызвал: «Хочу, чтоб знал. Кубок нужен только тебе». Это был шок. Я не исключаю ни-че-го. Но осознанно не стал выяснять.

Перед игрой пригласил Балахнина: «Сергей, мы в финале. Все, что требовалось, я сделал. Ты футбольный человек. Скажи, что еще необходимо, но Кубок должен быть у нас в руках. Все что хочешь!» Я предлагал ему на три дня закрыть футболистов и изъять мобильные телефоны. Балахнин ответил: «Вы их обидите». «А если сдадут матч?» – «Давайте с доверием отнесемся…» Сейчас понимаю – закрыть не помешало бы» .

Есть и другой мир Андрея Червиченко, где все наоборот.

«Предложение о сдаче игры на самом деле было, – говорил экс-президент «Спартака». – Естественно, я его отверг. Вокруг команды уже шло брожение. На тот момент наши отношения с Романцевым накалились. Была определенная группа людей, которая подпихивала его к тому, что надо радикально что-то поменять, а меня из клуба убрать. Эти ребята и начали ему рассказывать, что я хочу отдать игру землякам».

Олег Романцев ушел из «Спартака» через пять дней после финала – его великая эпоха в клубе закончилась матчем против «Сатурна» (0:1). Дальше были Чернышов, бромантан, 10-е место и полная смута.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Александр Вильф; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; clubspartak.ru