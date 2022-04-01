Провожаем Айртона: общался гифками, Адриано и Фернандо считали его деревней, Ещенко был личным тренером

Сыграл 100+ матчей за «Спартак».

Айртон стал первым легионером, кто ушел из «Спартака» этой весной. Бразильца до конца года арендовал «Фламенго» с обязанностью выкупа при определенных условиях. По данным «Спорт-Экспресса», за игрока «Спартак» может получить до 10 млн долларов.

В Москву Айртон приехал зимой 2019 года и вряд ли когда-то считался суперзвездой «Спартака», но за три года не пропустил почти ни одного матча. Статистика прямо впечатляет: 108 игр (и только 2 не в старте), 4 гола и 11 ассистов.

Поэтому можно сказать, что последние три года на левом фланге «Спартака» мы видели только одного человека – и эта мини-эпоха уходит.

В первые дни Айртон удивил странной татуировкой и схожестью с Романом Зобниным – сколько же было шуток!

Айртона привезли на замену Дмитрию Комбарову, который тоже, кстати, почти десять лет играл без замен и стал 16-м в истории по матчам за «Спартак» (274 игры!).

Правда, сначала обсуждали не футбольные скиллы нового защитника, а его схожесть с Романом Зобниным и неочевидную татуировку – губы на шее. Айртон хотел изобразить поцелуй мамы, но татуировщик не справился.

«Татуировка должна была быть меньше, – жаловался бразилец в интервью Globo. – Потому что в реальности губ такого размера не бывает». Сводить ее защитник не стал, в России отвечал про нее коротко: «Это в честь мамы».

Посмеяться над шутками по теме можно здесь в комментариях. Лучшая, пожалуй, вот: «Просто Ребров на тренировке Айртона со штангой перепутал».

Кононов требовал от Айртона учить по одному русскому слову в день, Луиса Адриано и Фернандо это очень веселило

На поле Айртон сразу порадовал тренера Олега Кононова: забил в финале Кубка Париматч Премьер в Катаре, отдал ассист в первом же матче РПЛ.

Только вот в быту все шло сложнее. Как рассказал источник Sports.ru, Кононов пытался учить Айртона русскому языку и требовал зубрить по одному новому слову в день. Система не работала – на утро защитник все забывал.

При этом другие бразильцы – Луис Адриано и Фернандо – только добавляли Айртону проблем. Оба говорили по-русски, прессовали вместе с тренером и постоянно смеялись: «Ты опять ничего не выучил? Давай учи!»

«Про Лукаса шутили, что он говорит на очень непонятном языке, – рассказывает источник Sports.ru. – Даже люди, владеющие португальским, с трудом понимали его речь. Айртон еще чуть-чуть знает английский, но это тоже было тяжеловато».

Бразильцы вообще общались с Айртоном довольно жестко.

«Адриано и Фернандо (в меньшей степени) нормально его так щемили, – говорит источник Sports.ru. – Потому что молодой, плюс по их бразильским меркам он считался кем-то вроде колхозника или деревни (Айртон вырос в бразильской глубинке, в городке на 13 тысяч человек – Sports.ru).

То ли регион не тот, то ли какое-то еще их внутреннее деление. Мячом могли в него зарядить на тренировке, подзатыльник отвесить в самолете. Что-то вроде бразильской дедовщины. Через полгода оба уехали, Айртону стало гораздо комфортнее».

Два года назад шефство над Айртоном взял Ещенко. Обещал «слепить что-нибудь, чтобы продать подороже»

«Эх, к сожалению, Айртон от нас уехал, – говорит Sports.ru Артем Ребров. – Как раз сегодня 1 апреля, надо позвонить Комбарику и сказать: «Димасик, спортивный попросил с тобой связаться, нужен срочно левый латераль». Если серьезно, то немного грустно, а Айртону хочется пожелать удачи.

Он всегда был на расслабоне, всегда спокоен – типичный бразилец, которого мало волнует, что происходит за пределами его личной и семейной жизни. Года два Ещенко с ним индивидуально много работал. И говорил: «Сейчас слепим из тебя что-нибудь, куда-нибудь продадим подороже. Мы еще шутили: «Ещ, ты ему объясняешь-объясняешь, а результат-то где?» Ну и вот результат – аренда с правом выкупа».

Ещенко вообще был лучшим другом Айртона в «Спартаке» – даже несмотря на то, что нормального разговаривать на каком-либо языке они не могли.

«Они говорили на каком-то своем диалекте, – рассказывает источник Sports.ru. – Это были и русский матерный, и язык жестов, и какие-то общеупотребительные слова, которые звучат одинаково на русском, португальском и английском. Ещ с Айртоном – это, конечно, нечто, такого дуэта больше не придумать. Думаю, «Спартак» внутри немножечко теряет. Это было и весело, это был и тимбилдинг – ну, представьте, дед и [######] молодой человек из Бразилии. Великое шефство».

Ребров добавляет еще один способ коммуникации.

«Нам будет не хватать бесконечных гифок Айртона в чате – они у него были на любой случай жизни, – говорит экс-вратарь. – Каждую тему он мог поддержать гифкой с каким-нибудь кайфующим персонажем, это было нашим командным мемом. Даже когда Айртон уезжал, сначала гифку прислал, а только потом уже написал прощальное сообщение».

В этом сезоне Айртон один из лучших в «Спартаке» по продвижению мяча и попыткам обводок, но статистика в целом грустная

Айртон всегда отличался бешеной скоростью и стремлением атаковать, а в обороне был не идеален. И переход Тедеско на схему в три центральных бразильцу точно был на руку, помог стать надежнее и полезнее.

Со скоростью Айртона можно было всю игру оббегать защитников на фланге и стрелять в штрафную, но почему-то он любил смещаться в центр и бить оттуда с нерабочей правой.

Если брать сухие цифры этого сезона, то на фоне остальных игроков «Спартака» у Айртона не худшие показатели игры в атаке, но их надо соотносить с актуальным местом в таблице.

Итак, Айртон:

– Второй в «Спартаке» после Бакаева продвижению мяча (считаются и передачи, и бег с мячом) из тех, кто сыграл не менее 1000 минут. Правда, в чемпионате он только 38-й.

– Четвертый игрок в «Спартаке» по попыткам обводок – 2,33 за 90 минут. Это 40-е место в лиге. Из «Спартака» выше Бакаев (4,83 – 3-й в лиге), Ларссон (2,87 – 26-й) и Мозес (2,83 – 28-й).

– Пятый по успешным обводкам в «Спартаке» (1,31 – 42-й в лиге).

– Айртон в этом сезоне поучаствовал только в одном голе. Столько же у Крала, Ломовицкого, Мартинса, Рассказова, Умярова и (внезапно!) Мозеса.

– Второй в «Спартаке» по отборам (2,24), первый – Умяров (3,06). При этом чаще, чем Айртона, соперники обыгрывали только Литвинова и Умярова.

В общем, бразилец, как и весь «Спартак», явно проводит не самый выдающийся сезон.

Возможно, в обычных условиях расставаться с Айртоном и не стоило бы. Только сейчас, когда слишком сложно предсказать будущее (вдруг летом легионерам разрешать просто разрывать контракты и уходить?), вполне логично продавать тех, за кого готовы хорошо заплатить.

И если за Айртона действительно можно получить 10 миллионов, от такого предложения странно отказываться.

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Alexander Stupnikov