Аналитика Глебчика
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Провожаем Айртона: общался гифками, Адриано и Фернандо считали его деревней, Ещенко был личным тренером

Олег Кононов Олег Кононов
Фернандо Фернандо
Роман Зобнин Роман Зобнин
Айртон Айртон
Спартак Спартак
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Луис Адриано Луис Адриано
Футбол Футбол

Сыграл 100+ матчей за «Спартак». 

Айртон стал первым легионером, кто ушел из «Спартака» этой весной. Бразильца до конца года арендовал «Фламенго» с обязанностью выкупа при определенных условиях. По данным «Спорт-Экспресса», за игрока «Спартак» может получить до 10 млн долларов. 

В Москву Айртон приехал зимой 2019 года и вряд ли когда-то считался суперзвездой «Спартака», но за три года не пропустил почти ни одного матча. Статистика прямо впечатляет: 108 игр (и только 2 не в старте), 4 гола и 11 ассистов.

Поэтому можно сказать, что последние три года на левом фланге «Спартака» мы видели только одного человека – и эта мини-эпоха уходит.

В первые дни Айртон удивил странной татуировкой и схожестью с Романом Зобниным – сколько же было шуток!

Айртона привезли на замену Дмитрию Комбарову, который тоже, кстати, почти десять лет играл без замен и стал 16-м в истории по матчам за «Спартак» (274 игры!). 

Правда, сначала обсуждали не футбольные скиллы нового защитника, а его схожесть с Романом Зобниным и неочевидную татуировку – губы на шее. Айртон хотел изобразить поцелуй мамы, но татуировщик не справился.

«Татуировка должна была быть меньше, – жаловался бразилец в интервью Globo. – Потому что в реальности губ такого размера не бывает». Сводить ее защитник не стал, в России отвечал про нее коротко: «Это в честь мамы».

Посмеяться над шутками по теме можно здесь в комментариях. Лучшая, пожалуй, вот: «Просто Ребров на тренировке Айртона со штангой перепутал».

Кононов требовал от Айртона учить по одному русскому слову в день, Луиса Адриано и Фернандо это очень веселило

На поле Айртон сразу порадовал тренера Олега Кононова: забил в финале Кубка Париматч Премьер в Катаре, отдал ассист в первом же матче РПЛ.

Только вот в быту все шло сложнее. Как рассказал источник Sports.ru, Кононов пытался учить Айртона русскому языку и требовал зубрить по одному новому слову в день. Система не работала – на утро защитник все забывал.

При этом другие бразильцы – Луис Адриано и Фернандо – только добавляли Айртону проблем. Оба говорили по-русски, прессовали вместе с тренером и постоянно смеялись: «Ты опять ничего не выучил? Давай учи!»

«Про Лукаса шутили, что он говорит на очень непонятном языке, – рассказывает источник Sports.ru. – Даже люди, владеющие португальским, с трудом понимали его речь. Айртон еще чуть-чуть знает английский, но это тоже было тяжеловато». 

Бразильцы вообще общались с Айртоном довольно жестко. 

«Адриано и Фернандо (в меньшей степени) нормально его так щемили, – говорит источник Sports.ru. – Потому что молодой, плюс по их бразильским меркам он считался кем-то вроде колхозника или деревни (Айртон вырос в бразильской глубинке, в городке на 13 тысяч человек – Sports.ru).

То ли регион не тот, то ли какое-то еще их внутреннее деление. Мячом могли в него зарядить на тренировке, подзатыльник отвесить в самолете. Что-то вроде бразильской дедовщины. Через полгода оба уехали, Айртону стало гораздо комфортнее». 

Два года назад шефство над Айртоном взял Ещенко. Обещал «слепить что-нибудь, чтобы продать подороже»

«Эх, к сожалению, Айртон от нас уехал, – говорит Sports.ru Артем Ребров. – Как раз сегодня 1 апреля, надо позвонить Комбарику и сказать: «Димасик, спортивный попросил с тобой связаться, нужен срочно левый латераль». Если серьезно, то немного грустно, а Айртону хочется пожелать удачи. 

Он всегда был на расслабоне, всегда спокоен – типичный бразилец, которого мало волнует, что происходит за пределами его личной и семейной жизни. Года два Ещенко с ним индивидуально много работал. И говорил: «Сейчас слепим из тебя что-нибудь, куда-нибудь продадим подороже. Мы еще шутили: «Ещ, ты ему объясняешь-объясняешь, а результат-то где?» Ну и вот результат – аренда с правом выкупа».

Ещенко вообще был лучшим другом Айртона в «Спартаке» – даже несмотря на то, что нормального разговаривать на каком-либо языке они не могли.

«Они говорили на каком-то своем диалекте, – рассказывает источник Sports.ru. – Это были и русский матерный, и язык жестов, и какие-то общеупотребительные слова, которые звучат одинаково на русском, португальском и английском. Ещ с Айртоном – это, конечно, нечто, такого дуэта больше не придумать. Думаю, «Спартак» внутри немножечко теряет. Это было и весело, это был и тимбилдинг – ну, представьте, дед и [######] молодой человек из Бразилии. Великое шефство».

Ребров добавляет еще один способ коммуникации.  

«Нам будет не хватать бесконечных гифок Айртона в чате – они у него были на любой случай жизни, – говорит экс-вратарь. – Каждую тему он мог поддержать гифкой с каким-нибудь кайфующим персонажем, это было нашим командным мемом. Даже когда Айртон уезжал, сначала гифку прислал, а только потом уже написал прощальное сообщение».

В этом сезоне Айртон один из лучших в «Спартаке» по продвижению мяча и попыткам обводок, но статистика в целом грустная

Айртон всегда отличался бешеной скоростью и стремлением атаковать, а в обороне был не идеален. И переход Тедеско на схему в три центральных бразильцу точно был на руку, помог стать надежнее и полезнее.

Со скоростью Айртона можно было всю игру оббегать защитников на фланге и стрелять в штрафную, но почему-то он любил смещаться в центр и бить оттуда с нерабочей правой.

Если брать сухие цифры этого сезона, то на фоне остальных игроков «Спартака» у Айртона не худшие показатели игры в атаке, но их надо соотносить с актуальным местом в таблице. 

Итак, Айртон:

– Второй в «Спартаке» после Бакаева продвижению мяча (считаются и передачи, и бег с мячом) из тех, кто сыграл не менее 1000 минут. Правда, в чемпионате он только 38-й.

– Четвертый игрок в «Спартаке» по попыткам обводок – 2,33 за 90 минут. Это 40-е место в лиге. Из «Спартака» выше Бакаев (4,83 – 3-й в лиге), Ларссон (2,87 – 26-й) и Мозес (2,83 – 28-й).

– Пятый по успешным обводкам в «Спартаке» (1,31 – 42-й в лиге).

– Айртон в этом сезоне поучаствовал только в одном голе. Столько же у Крала, Ломовицкого, Мартинса, Рассказова, Умярова и (внезапно!) Мозеса.

– Второй в «Спартаке» по отборам (2,24), первый – Умяров (3,06). При этом чаще, чем Айртона, соперники обыгрывали только Литвинова и Умярова.

В общем, бразилец, как и весь «Спартак», явно проводит не самый выдающийся сезон.

Возможно, в обычных условиях расставаться с Айртоном и не стоило бы. Только сейчас, когда слишком сложно предсказать будущее (вдруг летом легионерам разрешать просто разрывать контракты и уходить?), вполне логично продавать тех, за кого готовы хорошо заплатить.

И если за Айртона действительно можно получить 10 миллионов, от такого предложения странно отказываться.

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Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Alexander Stupnikov

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