«Спартак» почти повторяет худший сезон в РПЛ. Бромантан, Баги, заговор и увольнение Романцева – вот страдания из 2003-го

Тогда был совсем ужас.

За 22 тура у «Спартака» всего 27 очков – хуже было только в бромантановом сезоне-2003. Тогда вообще набрали 25, а чемпионат закончили на 10-м месте, установив антирекорд. Плюс на фоне практически бесконечных чемпионств 90-х провал ощущался особенно болезненно.

Глеб Чернявский вспоминает сезон-2003 – тогда казалось, что хуже быть просто не может.

Перед сезоном-2003 чемпионский «Спартак» Романцева совсем рассыпался: рассматривали 200 (!) новичков, везли непонятных белорусов, угадали только с Павлюченко

Для «Спартака» финал сезона-2002 напоминал фильм ужасов: 30-й тур, матч с «Торпедо» в морозных и пустых «Лужниках», растерянно бегающий дебютант Александр Самедов, леденящий душу удар Петра Немова в штангу, дрожащие руки Павла Погребняка, который завязывает шнурки и готовится выйти на замену. Больше нет чемпионства, а есть какое-то смутное третье место, робкая молодежь и страшное пустое будущее.

К февралю-2003 этот ужастик разогнался – даже по публикациям «Спорт-Экспресса» было понятно, что «Спартаку» конец. Не чемпионскому (его не стало еще в 2002-м), а в принципе – в команду ехали рандомные люди, а Червиченко говорил, что Титов, Парфенов и Ващук разберутся и втроем.

Той зимой сборы «Спартака» прошли 14 (!) легионеров из 10 (!) разных стран, игроков завозили оптом (знаменитое трио Шмигеро – Лихтарович – Концевой), а вообще клуб интересовался двумя сотнями футболистов – приоритетом были свободные агенты. Объясняя, что происходит, Червиченко во всем винил болельщиков, которые не ходят на стадион.

«Почему многие кричат, что «Спартак» должен покупать суперзвезд, а сами при этом отказываются платить за билет больше двух долларов? – недоумевал президент. – Выходит, со своими кровными деньгами люди не хотят расставаться и 150 рублей за билет расценивают как грабеж со стороны клуба. Но эти же самые люди требуют от нас миллионные трансферы.

Годовой доход «Спартака» от билетных сборов составил в прошлом году 138 тысяч долларов. И то за счет продажи абонементов в VIP-зону «Лужников», которую на 70 процентов я провел в добровольно-принудительном порядке среди своих друзей и знакомых. В противном случае мы бы вообще в минус ушли».

Тогда «Спартак» каким-то чудом заполучил Романа Павлюченко (его чуть не перехватил ЦСКА), но остальные трансферы только демотивировали. Ващук, Смирнов, Деменко – ладно, еще куда ни шло, но никому не известные Баги, Луизао, Андре, Роберт, Гин только подтверждали агонию. Особенно жутко это выглядело на контрасте с ЦСКА, который собирал лучших игроков по всей России и спокойно покупал Иржи Ярошика.

Самая кошмарная часть ужастика проявилась после 0:3 от «Торпедо» в 7-м туре: 1 победа, 6 очков и 13-е место. Кажется, болельщики даже не представляли, что такое возможно в природе.

«Спартак» в 3-м туре дал бой ЦСКА даже с Баги и Луизао. Червиченко рассказывал, что после игры судья «отхватил»

«Спартак» подтвердил все опасения еще в двух первых турах: в воротах играл необученный марокканский кипер, который даже не думал ловить мячи (только отбивал), а полевые смотрелись не лучше. О спартаковском футболе не шло и речи, потому что не получался вообще никакой – 0:0 с «Торпедо-Металлургом» (за который играли Комадина и Валлерстедт), а потом 1:2 с «Аланией».

Казалось, стартовавший с двух побед мощнейший ЦСКА просто затопчет «Спартак», но команда Романцева показала характер в дерби – возможно, в первый и последний раз в том чемпионате.

Если не помните или не знаете, то события развивались так: команды вышли играть на болото стадиона «Динамо», Егор Титов быстро открыл счет. ЦСКА сравнял, но вскоре Павлюченко прострелил в пустую штрафную, где Березуцкий с Мандрыкиным сотворили максимально нелепый автогол. «Спартак» держался как мог, пока ближе к концу игры судья Валентин Иванов не увидел пенальти в борьбе Семака и Абрамидзе. Закончилось все трагично для «Спартака» – гол Ярошика за уши Баги в добавленное время с рикошетом от ноги Луизао – 3:2.

После игры на пресс-конференцию ворвался лично Андрей Червиченко. И подарил тот самый мем про заговор.

«Наши болельщики меня часто спрашивают: существует ли заговор против «Спартака». Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно. Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что Колосков и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Мы – люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака».

Спустя годы Червиченко раскрыл подробности общения с арбитрами после игры. Оказывается, он полез на Иванова не только словесно!

«Я же ему тогда треснул после матча, – вспомнил Червиченко. – Помните, Семак толкает Абрамидзе, а нам ставят пенальти? Так вот Иванов у меня выхватил после игры в подтрибунке. Я был на взводе, эмоции бурлили. Он никак не ответил, только что-то пробурчал себе под нос».

Иванов настаивает, что поставил пенальти верно, но лучшее описание того эпизода принадлежит бывшей жене Семака Светлане.

«Так Абрамидзе и схватил Сергея за трусы, – говорила она. – Нога, в общем, прилично была оголена, это да. Ну, видимо, пытался снять последнее с Семака, только бы не дать тому забить в ворота...».

То дерби было лишь вспышкой – «Спартак» дальше был ужасен, но при этом умудрился выиграть трофей.

Червиченко предлагали продать «Ростову» победу в Кубке, а на финале был Жириновский. Он топил за «Спартак» и раздавал деньги просто так

Победу в Кубке-2003 не стоит переоценивать. До финала «Спартак» получил сетку мечты: «Чкаловец-1936», «Уралан», «Сокол» и «Лада». Причем полуфинал в Тольятти выцарапали только за счет золотого гола Юрия Ковтуна на 100-й минуте – защитник замкнул подачу с углового.

А перед финалом с «Ростовом» случилось очень яркое событие – Олег Романцев пошел в атаку на Андрея Червиченко.

«Выиграв девять чемпионатов России и завоевав несколько раз Кубок страны, «Спартак» всегда останавливался в полушаге от чего-то серьезного, – говорил тренер за сутки до игры. – Мы были в полуфинале всех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели от команды большего. Для того чтобы выигрывать что-то серьезное в Европе, «Спартаку» не хватало самой малости, а может быть, самого главного – хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались».

«Я же тогда сказал команде: «Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания, – вспоминал недавно Червиченко. – Но Олег Иванович уже наговорил разного к тому моменту на пресс-конференции. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы – уволю Романцева».

Червиченко спустя годы рассказал и другую странную деталь. Оказывается, ему предлагали сдать матч.

«Предложение о сдаче игры на самом деле было. Естественно, я его отверг. Вокруг команды уже шло брожение. На тот момент наши отношения с Романцевым накалились. Была определенная группа людей, которая подпихивала его к тому, что надо радикально что-то поменять, а меня из клуба убрать. Эти ребята и начали ему рассказывать, что я хочу отдать игру землякам».

На финале присутствовал Владимир Жириновский. Он люто болел за «Спартак», кричал, что будет победа 3:1 и призывал давить «Ростов». Еще политик раздавал деньги болельщикам – по 50 рублей на руки.

Возможно, у вас отложилось в памяти, что героем того финала был молодой вратарь «Спартака» Алексей Зуев. Да, пару раз он крепко выручил, но главная причина победы – неточность игроков «Ростова». Они реально не забивали с метра в пустые, а «Спартак» еле удержал победу. Зуев, кстати, после игры сказал, что это его первый в профессиональной карьере матч на ноль.

А Червиченко заявил, что решение по Романцеву принято: «Олег Иванович может сделать что угодно. Даже проклонировать «Спартак» со старым ромбом, хотя его отношения с Центральным советом тоже не мед».

Новому тренеру Червиченко пообещал 10 млн долларов на трансферы.

Чернышов провел в «Спартаке» 10 матчей и набрал 15 очков, а уволили его за бромантан. Тренер говорит, что про допинг ничего не знал

Андрей Чернышов казался максимально адекватной заменой Романцеву: молодой тренер, неплохо работал с юношеской сборной, ушел в молодежку и классно начал отборочный турнир к Евро-2004: 4 победы в 4 матчах, атакующий футбол, голы Романа Павлюченко.

Червиченко до сих пор в шоке, что все провалилось: «Кто думал, что Чернышов обделается как лошадь полковая. Когда я его брал, он с молодежкой всех рвал».

Хотя если смотреть объективно, Чернышов принял разваливающийся «Спартак» в середине сезона на 12-м месте и вряд ли мог (про бромантан – чуть позже) мгновенно его оживить. Что интересно, за первые 13 туров Романцев набрал 13 очков, а Чернышов за 10 матчей – 15.

Просто тогда и результат Романцева, и результат Чернышова (5 побед и 5 поражений) считался чем-то совершенно недопустимым. Плюс провальные трансферы Хрмана и Станича, а еще новый жуткий вратарь – Саболч Шафар. Унижение от «Локомотива» в «Лужниках» (2:5) – вообще нечто незабываемое. Как и величие Шафара в игре на выходах – на перехваты кипер шел так, будто его просто никогда этому не учили.

«Мы ржали с Шикуновым, – вспоминал Червиченко. – Чернышов осваивал игру в линию, и у нас между линиями образовывалось 60 метров пространства. Потом мы сидели с Димкой Лоськовым – он тогда играл в «Локомотиве» – разговаривали, он тоже хохотал: обычно у «Спартака» мяч внизу тык-тык, пас, заброс, а тут мы вышли и играли против вас, как «Спартак» обычно играет против нас».

Впрочем, тренерская статистика, футбол «Спартака» и трансферы были уже не интересны, когда в клубе узнали про бромантан. Откровеннее всех об этом рассказывал Сергей Юран – он тогда помогал Чернышову.

«Чернышов решил, что физическое состояние у команды – ноль. «Надо как-то вылезти, взять эти игры!» Он не думал о здоровье людей. Выигрывает – и снова «СЭ» пишет о нем на первой полосе. Телевидение приезжает. Второй доктор, Щукин, предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть…». Я спросил: «Какие последствия?» – «Да в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток».

В Европе я видел капельницы, витамины. Но чтоб такое?! Через несколько дней доктор Катулин раздал перед матчем таблетки. Очень аккуратно и не всем. Ковтуну, Деменко, Ващуку, Титову. Объясняя: «Это нормально, стимульнем». В игре поменяли Деменко – и он пошел не на нашу скамейку, в другую сторону. Я удивился: «Что это парень плывет?». Наутро выяснилось – кто-то заснуть не мог. Кому-то плохо стало. Подошел к Чернышову: «Заканчивай, совсем не тем занимаешься».

При этом Максим Калиниченко утверждает, что никакого эффекта от бромантана не испытывал. И вообще им нельзя «стимульнуть».

«От бромантана не может быть прилива сил, – говорил Калиниченко. – Как я понимаю, это не допинг, а запрещенное средство для восстановления. Я не могу сказать, как он работает, потому что ничего не чувствовал – ни плохого, ни хорошего. Если бы сказали, что именно нам дают, то есть психологический момент. Знаешь, что жрешь допинг, от этого, может, психологически и попрешь. А было просто обычное состояние – после игр тяжело, на играх тоже тяжело».

Чернышов говорит, для него все стало неожиданностью, а кто виноват – он может только гадать.

«Знаете, если б был суд — я бы на нем выступил, – говорил Чернышов. – Озвучил бы версию, но только версию. Прямых доказательств вины того или иного человека у меня нет. Я до той истории даже не знал, что такое бромантан! Почему никто не озвучивает, что на первом собрании в «Спартаке» я сказал игрокам: «У нас в команде никто ничего не принимает. Никакого допинга, никакой дряни». Это мои слова. И после них я подходил к Титову, Ващуку и другим игрокам и впаривал им бромантан? Ну вам самим не смешно? Ну, в «Спартаке» надо было найти козла отпущения. Им сделали меня».

Червиченко же считает, что во всем виновато ############# [расхлябанность].

«Был врач Щукин, который пришел из биатлона со своими биатлонными штучками, – говорил президент. – Я в свое время сказал: «Почему у нас команда ползает как дохлые мыши? Почему они не бегут?». И, видимо, мою критику новая спайка тренеров Чернышев – Юран, а также эти фармацевты восприняли как-то по-своему и решили ускорить команду своими методами.

Я не говорю, что кто-то кому-то запихивал допинг. Никакого умысла не было, просто доктор недосмотрел. А, может быть, как у нас в стране бывает, по нашему великому ############# [расхлябанности], что добавили то, чего нельзя добавлять. Я имею в виду препарат, в который что-то добавили на предприятии. По крайней мере мне хочется верить, что Щукин не знал, что вот именно эта штука – допинг».

Шалимов намекал, что «Спартак» сдал матч «Торпедо-Металлургу» в последнем туре, а на той игре впервые появился баннер со Старостиным «Он все видит»

Финал всего ужаса – безвольное поражение от «Торпедо-Металлурга» в 30-м туре (0:2). Игорь Шалимов считает, что после той игры «Спартак» прокляли.

«Кто проклял «Спартак»? Может, клуб сделал сделал что-то не в 2003-м, после чего как будто отрубило? – строил Шалимов теории заговора. – У меня есть предположение. У «Спартака» последняя игра была с «Торпедо-Металлургом». Если б «Спартак» сыграл хотя бы вничью, команда, которой руководил спартаковец («Уралан» – Sports.ru), осталась в Премьер-лиге. Вот с 2003-го и пошла такая история. Не надо глушить своих».

«Видимо, у Шалимова так хорошо идут дела, что он погружается в такие давние истории, – ответил тренеру Червиченко. – Знаете, как сказал Христос: кто безгрешен, пусть первый бросит в нее камень. Шалимов пусть пороется в своей футбольной истории. И пусть повспоминает свои странные матчи. Это ему как рекомендация. Что касается того матча, то было абсолютно все равно, выиграет его команда или нет – он был последним.

Место могло поменяться, если не ошибаюсь, с шестого по десятое – где-то в том промежутке. И люди выходили на игру без всяких задач, без всякой концентрации – матч был абсолютно проходным. А Шалимов слишком глубоко погрузился в женский футбол. Пусть тогда сходит к бабкам-гадалкам и снимет проклятие».

Если пересмотреть хайлайты той игры, то вряд ли в глаза бросится что-то характерное для странного матча. Просто две команды, которым не очень хватает мастерства в завершении. Единственное, есть очень спорный пенальти от судьи Колобаева, но не более того.

А на той игре с «Торпедо-Металлургом» впервые появился баннер, призывавший игроков «Спартака» к совести и закрепившийся на много лет – портрет Николая Старостина и подпись: «Он все видит».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Сергей Субботин; Gettyimages.ru/Stu Forster, Sandra Behne/Bongarts/Getty Images