Аналитика Глебчика
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«Спартак» почти повторяет худший сезон в РПЛ. Бромантан, Баги, заговор и увольнение Романцева – вот страдания из 2003-го

Андрей Чернышов Андрей Чернышов
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Олег Романцев Олег Романцев
Спартак Спартак
Андрей Червиченко Андрей Червиченко
Игорь Шалимов Игорь Шалимов
Футбол Футбол

Тогда был совсем ужас.

За 22 тура у «Спартака» всего 27 очков – хуже было только в бромантановом сезоне-2003. Тогда вообще набрали 25, а чемпионат закончили на 10-м месте, установив антирекорд. Плюс на фоне практически бесконечных чемпионств 90-х провал ощущался особенно болезненно.

Глеб Чернявский вспоминает сезон-2003 – тогда казалось, что хуже быть просто не может.

Перед сезоном-2003 чемпионский «Спартак» Романцева совсем рассыпался: рассматривали 200 (!) новичков, везли непонятных белорусов, угадали только с Павлюченко

Для «Спартака» финал сезона-2002 напоминал фильм ужасов: 30-й тур, матч с «Торпедо» в морозных и пустых «Лужниках», растерянно бегающий дебютант Александр Самедов, леденящий душу удар Петра Немова в штангу, дрожащие руки Павла Погребняка, который завязывает шнурки и готовится выйти на замену. Больше нет чемпионства, а есть какое-то смутное третье место, робкая молодежь и страшное пустое будущее.

К февралю-2003 этот ужастик разогнался – даже по публикациям «Спорт-Экспресса» было понятно, что «Спартаку» конец. Не чемпионскому (его не стало еще в 2002-м), а в принципе – в команду ехали рандомные люди, а Червиченко говорил, что Титов, Парфенов и Ващук разберутся и втроем. 

Той зимой сборы «Спартака» прошли 14 (!) легионеров из 10 (!) разных стран, игроков завозили оптом (знаменитое трио Шмигеро – Лихтарович – Концевой), а вообще клуб интересовался двумя сотнями футболистов – приоритетом были свободные агенты. Объясняя, что происходит, Червиченко во всем винил болельщиков, которые не ходят на стадион.

«Почему многие кричат, что «Спартак» должен покупать суперзвезд, а сами при этом отказываются платить за билет больше двух долларов? – недоумевал президент. – Выходит, со своими кровными деньгами люди не хотят расставаться и 150 рублей за билет расценивают как грабеж со стороны клуба. Но эти же самые люди требуют от нас миллионные трансферы.

Годовой доход «Спартака» от билетных сборов составил в прошлом году 138 тысяч долларов. И то за счет продажи абонементов в VIP-зону «Лужников», которую на 70 процентов я провел в добровольно-принудительном порядке среди своих друзей и знакомых. В противном случае мы бы вообще в минус ушли».

Тогда «Спартак» каким-то чудом заполучил Романа Павлюченко (его чуть не перехватил ЦСКА), но остальные трансферы только демотивировали. Ващук, Смирнов, Деменко – ладно, еще куда ни шло, но никому не известные Баги, Луизао, Андре, Роберт, Гин только подтверждали агонию. Особенно жутко это выглядело на контрасте с ЦСКА, который собирал лучших игроков по всей России и спокойно покупал Иржи Ярошика.

Самая кошмарная часть ужастика проявилась после 0:3 от «Торпедо» в 7-м туре: 1 победа, 6 очков и 13-е место. Кажется, болельщики даже не представляли, что такое возможно в природе. 

«Спартак» в 3-м туре дал бой ЦСКА даже с Баги и Луизао. Червиченко рассказывал, что после игры судья «отхватил» 

«Спартак» подтвердил все опасения еще в двух первых турах: в воротах играл необученный марокканский кипер, который даже не думал ловить мячи (только отбивал), а полевые смотрелись не лучше. О спартаковском футболе не шло и речи, потому что не получался вообще никакой – 0:0 с «Торпедо-Металлургом» (за который играли Комадина и Валлерстедт), а потом 1:2 с «Аланией».

Казалось, стартовавший с двух побед мощнейший ЦСКА просто затопчет «Спартак», но команда Романцева показала характер в дерби – возможно, в первый и последний раз в том чемпионате.

Если не помните или не знаете, то события развивались так: команды вышли играть на болото стадиона «Динамо», Егор Титов быстро открыл счет. ЦСКА сравнял, но вскоре Павлюченко прострелил в пустую штрафную, где Березуцкий с Мандрыкиным сотворили максимально нелепый автогол. «Спартак» держался как мог, пока ближе к концу игры судья Валентин Иванов не увидел пенальти в борьбе Семака и Абрамидзе. Закончилось все трагично для «Спартака» – гол Ярошика за уши Баги в добавленное время с рикошетом от ноги Луизао – 3:2. 

После игры на пресс-конференцию ворвался лично Андрей Червиченко. И подарил тот самый мем про заговор.

«Наши болельщики меня часто спрашивают: существует ли заговор против «Спартака». Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно. Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что Колосков и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Мы – люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака».

Спустя годы Червиченко раскрыл подробности общения с арбитрами после игры. Оказывается, он полез на Иванова не только словесно! 

«Я же ему тогда треснул после матча, – вспомнил Червиченко. – Помните, Семак толкает Абрамидзе, а нам ставят пенальти? Так вот Иванов у меня выхватил после игры в подтрибунке. Я был на взводе, эмоции бурлили. Он никак не ответил, только что-то пробурчал себе под нос».

Иванов настаивает, что поставил пенальти верно, но лучшее описание того эпизода принадлежит бывшей жене Семака Светлане.

«Так Абрамидзе и схватил Сергея за трусы, – говорила она. – Нога, в общем, прилично была оголена, это да. Ну, видимо, пытался снять последнее с Семака, только бы не дать тому забить в ворота...». 

То дерби было лишь вспышкой – «Спартак» дальше был ужасен, но при этом умудрился выиграть трофей.

Червиченко предлагали продать «Ростову» победу в Кубке, а на финале был Жириновский. Он топил за «Спартак» и раздавал деньги просто так

Победу в Кубке-2003 не стоит переоценивать. До финала «Спартак» получил сетку мечты: «Чкаловец-1936», «Уралан», «Сокол» и «Лада». Причем полуфинал в Тольятти выцарапали только за счет золотого гола Юрия Ковтуна на 100-й минуте – защитник замкнул подачу с углового. 

А перед финалом с «Ростовом» случилось очень яркое событие – Олег Романцев пошел в атаку на Андрея Червиченко.

«Выиграв девять чемпионатов России и завоевав несколько раз Кубок страны, «Спартак» всегда останавливался в полушаге от чего-то серьезного, – говорил тренер за сутки до игры. – Мы были в полуфинале всех европейских турниров, но болельщики справедливо хотели от команды большего. Для того чтобы выигрывать что-то серьезное в Европе, «Спартаку» не хватало самой малости, а может быть, самого главного – хорошего и правильного финансирования. К сожалению, надежды, что с приходом нового руководителя в клуб можно будет создать команду европейского уровня, не оправдались».

«Я же тогда сказал команде: «Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания, – вспоминал недавно Червиченко. – Но Олег Иванович уже наговорил разного к тому моменту на пресс-конференции. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы – уволю Романцева».

Червиченко спустя годы рассказал и другую странную деталь. Оказывается, ему предлагали сдать матч.

«Предложение о сдаче игры на самом деле было. Естественно, я его отверг. Вокруг команды уже шло брожение. На тот момент наши отношения с Романцевым накалились. Была определенная группа людей, которая подпихивала его к тому, что надо радикально что-то поменять, а меня из клуба убрать. Эти ребята и начали ему рассказывать, что я хочу отдать игру землякам».

На финале присутствовал Владимир Жириновский. Он люто болел за «Спартак», кричал, что будет победа 3:1 и призывал давить «Ростов». Еще политик раздавал деньги болельщикам – по 50 рублей на руки. 

Возможно, у вас отложилось в памяти, что героем того финала был молодой вратарь «Спартака» Алексей Зуев. Да, пару раз он крепко выручил, но главная причина победы – неточность игроков «Ростова». Они реально не забивали с метра в пустые, а «Спартак» еле удержал победу. Зуев, кстати, после игры сказал, что это его первый в профессиональной карьере матч на ноль.

А Червиченко заявил, что решение по Романцеву принято: «Олег Иванович может сделать что угодно. Даже проклонировать «Спартак» со старым ромбом, хотя его отношения с Центральным советом тоже не мед». 

Новому тренеру Червиченко пообещал 10 млн долларов на трансферы.

Чернышов провел в «Спартаке» 10 матчей и набрал 15 очков, а уволили его за бромантан. Тренер говорит, что про допинг ничего не знал

Андрей Чернышов казался максимально адекватной заменой Романцеву: молодой тренер, неплохо работал с юношеской сборной, ушел в молодежку и классно начал отборочный турнир к Евро-2004: 4 победы в 4 матчах, атакующий футбол, голы Романа Павлюченко.

Червиченко до сих пор в шоке, что все провалилось: «Кто думал, что Чернышов обделается как лошадь полковая. Когда я его брал, он с молодежкой всех рвал». 

Хотя если смотреть объективно, Чернышов принял разваливающийся «Спартак» в середине сезона на 12-м месте и вряд ли мог (про бромантан – чуть позже) мгновенно его оживить. Что интересно, за первые 13 туров Романцев набрал 13 очков, а Чернышов за 10 матчей – 15.

Просто тогда и результат Романцева, и результат Чернышова (5 побед и 5 поражений) считался чем-то совершенно недопустимым. Плюс провальные трансферы Хрмана и Станича, а еще новый жуткий вратарь – Саболч Шафар. Унижение от «Локомотива» в «Лужниках» (2:5) – вообще нечто незабываемое. Как и величие Шафара в игре на выходах – на перехваты кипер шел так, будто его просто никогда этому не учили.

«Мы ржали с Шикуновым, – вспоминал Червиченко. – Чернышов осваивал игру в линию, и у нас между линиями образовывалось 60 метров пространства. Потом мы сидели с Димкой Лоськовым – он тогда играл в «Локомотиве» – разговаривали, он тоже хохотал: обычно у «Спартака» мяч внизу тык-тык, пас, заброс, а тут мы вышли и играли против вас, как «Спартак» обычно играет против нас».

Впрочем, тренерская статистика, футбол «Спартака» и трансферы были уже не интересны, когда в клубе узнали про бромантан. Откровеннее всех об этом рассказывал Сергей Юран – он тогда помогал Чернышову.

«Чернышов решил, что физическое состояние у команды – ноль. «Надо как-то вылезти, взять эти игры!» Он не думал о здоровье людей. Выигрывает – и снова «СЭ» пишет о нем на первой полосе. Телевидение приезжает. Второй доктор, Щукин, предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть…». Я спросил: «Какие последствия?» – «Да в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток».

В Европе я видел капельницы, витамины. Но чтоб такое?! Через несколько дней доктор Катулин раздал перед матчем таблетки. Очень аккуратно и не всем. Ковтуну, Деменко, Ващуку, Титову. Объясняя: «Это нормально, стимульнем». В игре поменяли Деменко – и он пошел не на нашу скамейку, в другую сторону. Я удивился: «Что это парень плывет?». Наутро выяснилось – кто-то заснуть не мог. Кому-то плохо стало. Подошел к Чернышову: «Заканчивай, совсем не тем занимаешься». 

При этом Максим Калиниченко утверждает, что никакого эффекта от бромантана не испытывал. И вообще им нельзя «стимульнуть».

«От бромантана не может быть прилива сил, – говорил Калиниченко. – Как я понимаю, это не допинг, а запрещенное средство для восстановления. Я не могу сказать, как он работает, потому что ничего не чувствовал – ни плохого, ни хорошего. Если бы сказали, что именно нам дают, то есть психологический момент. Знаешь, что жрешь допинг, от этого, может, психологически и попрешь. А было просто обычное состояние – после игр тяжело, на играх тоже тяжело».

Чернышов говорит, для него все стало неожиданностью, а кто виноват – он может только гадать.

«Знаете, если б был суд — я бы на нем выступил, – говорил Чернышов. – Озвучил бы версию, но только версию. Прямых доказательств вины того или иного человека у меня нет. Я до той истории даже не знал, что такое бромантан! Почему никто не озвучивает, что на первом собрании в «Спартаке» я сказал игрокам: «У нас в команде никто ничего не принимает. Никакого допинга, никакой дряни». Это мои слова. И после них я подходил к Титову, Ващуку и другим игрокам и впаривал им бромантан? Ну вам самим не смешно? Ну, в «Спартаке» надо было найти козла отпущения. Им сделали меня». 

Червиченко же считает, что во всем виновато ############# [расхлябанность].

«Был врач Щукин, который пришел из биатлона со своими биатлонными штучками, – говорил президент. – Я в свое время сказал: «Почему у нас команда ползает как дохлые мыши? Почему они не бегут?». И, видимо, мою критику новая спайка тренеров Чернышев – Юран, а также эти фармацевты восприняли как-то по-своему и решили ускорить команду своими методами.

Я не говорю, что кто-то кому-то запихивал допинг. Никакого умысла не было, просто доктор недосмотрел. А, может быть, как у нас в стране бывает, по нашему великому ############# [расхлябанности], что добавили то, чего нельзя добавлять. Я имею в виду препарат, в который что-то добавили на предприятии. По крайней мере мне хочется верить, что Щукин не знал, что вот именно эта штука – допинг». 

Шалимов намекал, что «Спартак» сдал матч «Торпедо-Металлургу» в последнем туре, а на той игре впервые появился баннер со Старостиным «Он все видит» 

Финал всего ужаса – безвольное поражение от «Торпедо-Металлурга» в 30-м туре (0:2). Игорь Шалимов считает, что после той игры «Спартак» прокляли. 

«Кто проклял «Спартак»? Может, клуб сделал сделал что-то не в 2003-м, после чего как будто отрубило? – строил Шалимов теории заговора. – У меня есть предположение. У «Спартака» последняя игра была с «Торпедо-Металлургом». Если б «Спартак» сыграл хотя бы вничью, команда, которой руководил спартаковец («Уралан» – Sports.ru), осталась в Премьер-лиге. Вот с 2003-го и пошла такая история. Не надо глушить своих».

«Видимо, у Шалимова так хорошо идут дела, что он погружается в такие давние истории, – ответил тренеру Червиченко. – Знаете, как сказал Христос: кто безгрешен, пусть первый бросит в нее камень. Шалимов пусть пороется в своей футбольной истории. И пусть повспоминает свои странные матчи. Это ему как рекомендация. Что касается того матча, то было абсолютно все равно, выиграет его команда или нет – он был последним.

Место могло поменяться, если не ошибаюсь, с шестого по десятое – где-то в том промежутке. И люди выходили на игру без всяких задач, без всякой концентрации – матч был абсолютно проходным. А Шалимов слишком глубоко погрузился в женский футбол. Пусть тогда сходит к бабкам-гадалкам и снимет проклятие».

Если пересмотреть хайлайты той игры, то вряд ли в глаза бросится что-то характерное для странного матча. Просто две команды, которым не очень хватает мастерства в завершении. Единственное, есть очень спорный пенальти от судьи Колобаева, но не более того.

А на той игре с «Торпедо-Металлургом» впервые появился баннер, призывавший игроков «Спартака» к совести и закрепившийся на много лет – портрет Николая Старостина и подпись: «Он все видит».

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Сергей Субботин; Gettyimages.ru/Stu Forster, Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

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