Савин продал квартиру, чтобы «Красава» доиграл сезон. Жека допустил уйму ошибок, но сейчас заслуживает респекта

Глеб Чернявский – о надежде на чудо.

Президент ФК «Красава» Евгений Савин продал квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы доиграть сезон в ФНЛ-2.

Вот как Жека описал ситуацию в инстаграме:

«Все новые партнеры и контракты после 24 февраля потеряли свою актуальность. Наш минус составлял 30 млн, чтобы доиграть чемпионат.

Я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата [работать] на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание!

1) Играть за ЗП и свое футбольное будущее. Больше ничего.

2) Либо сняться прямо сейчас!

Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками, даже когда в стране #####.

Самое забавное, что эта квартира – все, что я сохранил, будучи игроком в футболе. Ее в футбол и вложил теперь».

Небольшое уточнение: Савин не оставил семью без дома, Жека уже давно живет в собственной квартире в Москве.

Математика в ФК «Красава» сразу не складывалась. Но Жека всегда был готов отдать на клуб все деньги семьи

Летом мы увидели, что даже мощностей Евгения Савина с трудом хватает, чтобы найти частных спонсоров для финансирования клуба второй лиги.

В первой серии «Честного клуба» (так называется проект, где рассказывали о ФК «Красава» на ютубе) Савин показал неудачные переговоры с букмекерской компанией BetBoom, которая не согласилась платить 50 миллионов рублей за сезон.

После срыва сделки Жека даже говорил, что у него есть 25 миллионов рублей, это все деньги семьи, но он готов их потратить, чтобы запустить клуб. К счастью, не пришлось: нужные 50 млн дал Winline, но и этого оказалось недостаточно.

Например, при подсчете бюджета Жека закладывал на аренду стадиона 100 тысяч рублей за игру, а везде просили минимум в два раза больше. Вскоре клуб вроде бы приютили в Одинцово, но дальше случился легендарный диктант от «Единой России».

Тогда Савин пустился во все тяжкие. ФК «Красава» переехал в «Лужники» и тратил на каждую игру по миллиону рублей (при том, что Winline делал дорогие трансляции за 2 млн рублей за свой счет вне спонсорского пакета). Так бюджет с 50 миллионов рублей вырос до 80.

Примерно о таком минусе сейчас и пишет Жека – вероятно, он рассчитывал, что по ходу сезона зацепит еще каких-то спонсоров, но не нашел их даже в спокойное время.

Перед уходом на новогодние каникулы Савин сообщил, что заплатил всем сотрудникам из личных денег – миллион рублей. «Надеюсь, жена отписалась от меня в инсте и не предъявит», – добавил Жека.

Возможно, за зиму хотел подключиться кто-то еще, но теперь, когда над ютубом нависла серьезная угроза блокировки, остается рассчитывать только на себя.

Что Жека и сделал.

Каждый месяц Савин выкладывал финансовый отчет – траты были выше расходов где-то на миллион

Отношения Савина с деньгами в «Честном клубе» – особая история. Жека сразу объявил о мегапрозрачности клуба и пообещал публиковать все траты до копейки.

Первая такая публикация – полная смета сборов в Щебекино. Такого и правда раньше никто не видел.

«Красава» за честный и открытый футбол. За прозрачное финансирование. Это наши принципы. Мы будем рассказывать обо всем. Начинаем с отчета о первом сборе, погнали!

1 – авиа и ж/д билеты игроков до Москвы и обратно по домам = 125 542 рубля;

2 – трансфер Москва – Шебекино – Москва = 170 000 рублей;

3 – питание в дороге = 18 434 рубля;

4 – питание, проживание, стирка на базе = 769 200 рублей;

5 – дополнительное питание (фрукты, вода) = 18 423 рубля;

6 – аренда стадиона «Химик» = 68 400 рублей;

7 – трансфер от места проживания до стадиона «Химик» = 31 500 рублей;

8 – перелеты на сбор Евгения Савина (2 перелета эконом-классом туда/обратно) = 21 526 рублей;

9 – медицина = 14 000 рублей;

10 – непредвиденные расходы = 10 000 рублей;

11 – оплата работы судей на двух контрольных матчах = 7 000 рублей.

Итог: 1 254 025 рублей».

В первый месяц ФК «Красава» мог выйти как минимум в ноль, но бухгалтерию сломала идея Савина возвращать болельщикам деньги за билеты, если команда дома проигрывает.

В августе клуб проводил четыре домашних матча, но два проиграл. Если посмотреть на финансовый отчет, то с одной игры Савин зарабатывал примерно 500 тысяч рублей. Этого миллиона как раз и не хватило, чтобы выйти в плюс.

В сентябре, наоборот, дома был только один матч, а на выезде – три. Логично, что расходы на организацию домашних игр упали (с 2,48 млн до 1,14 млн), а на организацию выездных матчей выросли (с 513 тысяч до 1,27 млн).

Плюс в сентябре появилось много дополнительных расходов: премии футболистам и тренерам (886 тысяч), больше потратили на зарплаты (+170к), расходы на ПЦР-тесты за месяц удвоились (с 60к до 124), заплатили больше штрафов (вместо 20к – 40), еще были на взносы в РФС и лигу (300к).

В плюс не помог выйти даже рост спонсорских денег – с августа по сентябрь на 810 тысяч рублей.

В ноябре дебит с кредитом совсем не сложились – клуб ушел почти на полтора миллиона в минус.

ФК «Красава» опубликовал и порядок зарплат. Оказалось, за МРОТ (минимальный размер оплаты труда, 13 890 рублей) играют всего три человека.

При этом пятеро получают 70 тысяч рублей, а двое – вообще 100. Это явно выше рынка в ФНЛ-2.

История Савина показывает: у нас есть приличные футболисты без контрактов, но играть за копейки они не будут

Поэтому хочется еще раз проговорить тему о талантах из регионов, которых Жека искал. На самом деле сильные футболисты для второй лиги в стране есть, просто их не очень вдохновляет идея пятиразовых тренировок за 30-40 тысяч рублей в месяц. Люди прекрасно знают свой потолок и не очень верят в проповеди о шансе попасть в большой футбол.

Ведь все хотят зарабатывать больше, а тут простая арифметика: хороший футболист может работать на обычной работе, а еще несколько раз в неделю играть на корпоративных турнирах и в любительских лигах – и дополнительно получать половину (если не столько же), сколько на заводе или в офисе.

Зачем тогда им идти к Савину за копейки, а еще каждые выходные рубиться с риском сломать ногу? Они лучше будут спокойно и стабильно жить, играть в футбол в удовольствие и за счет этого просто увеличивать доходы.

Отсюда и странные персонажи на просмотре, которые не представляют, что такое профессиональный футбол.

Отсюда и появление в команде Жеки людей с зарплатами намного выше его стартовых ожиданий – иначе ни в какой тройке в своей зоне в ФНЛ-2 он не шел бы.

Вероятно, проданная квартира позволит просто завершить сезон – без прежнего шума и лоска

Выпуски «Честного клуба» не выходят с ноября (всего было 6 видео, в последнем клуб собирались отдать болельщикам). Судя по тому, насколько круто и качественно они были сделаны, стоили они очень дорого – точно не меньше 250-300 тысяч за две съемочные недели, а снимали с июля по ноябрь постоянно. Поэтому с учетом ситуации (и финансовой, и с ютубом) новых ждать точно не придется.

Плюс непонятно, будет ли Winline в новых реалиях делать такие мощные трансляции. Скорее всего, тоже нет.

Будут ли на стадионе снова собираться зрители, если вычесть всю движуху? По посещаемости это точно ударит.

Видимо, ФК «Красава» доиграет сезон как обычный клуб второй лиги – скромно и без шума.

В финале – о решении Савина продать квартиру ради того, чтобы закончить сезон.

Выражаю исключительно свое мнение, но это реально мощный поступок, который заслуживает респекта.

Смотрите: всем же понятно, что клуб с трудом наскребал деньги даже до 24 февраля, а сейчас сложности умножились в несколько раз? Для Жеки рациональнее всего было просто сняться и придумывать, как строить свою медиа-империю в новой реальности.

Но Жека:

1. Не сливается, а доводит начатое до конца. Возможно, в нем живет какая-то надежда на чудо, но это слишком наивно даже для него.

2. Не бросает людей, которым давал обещания и гарантии. Это особенно классно, что его игроки вмиг не остаются без денег и любимого дела в сложнейшей для страны ситуации.

Поэтому хочется пожелать Жеке, чтобы чудо все же случилось, пусть даже происходящее сильно напоминает агонию.

Фото: Instagram/sava9; Telegram/krsvfc