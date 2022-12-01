Матчи звезд КХЛ – это огонь (иногда буквально!). Вспоминаем лучшие моменты прошлых лет: горящую клюшку, продуктовую тележку и танцы Барулина

Вы в совместном блоге КХЛ, Фонбет и Sports.ru – здесь мы будем рассказывать о российском хоккее под новым углом: вспоминать лучшие моменты из 15-летней истории лиги, анонсировать важные события, а также делать хоккейные игры и тесты, чтобы вы смогли посоревноваться друг с другом и с самими собой.

В ближайший уикенд в Челябинске стартует традиционная Фонбет Неделя Звезд КХЛ. В субботу 3 декабря на лед выйдут звезды молодежного хоккея, 4 декабря сыграют лучшие хоккеистки Женской хоккейной лиги. А через неделю, 10 и 11 декабря, пройдут мастер-шоу и Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022.

Рассказываем, почему Матч звезд – событие, которое нельзя пропускать.

Этого события ждали почти три года

Звездные уикенды КХЛ – традиционные хоккейные мероприятия, где лучшие игроки лиги соревнуются сначала в мастер-шоу, а затем в матчах между символическими сборными. Впервые матч всех звезд прошел 10 января 2009 года в Москве – под него специально соорудили арену прямо на Красной площади.

За 13 лет существования матча звезд он поменял несколько форматов – сначала на льду встречались сборные звезд во главе с Алексеем Яшиным и Яромиром Ягром, в 2011 году их сменил матч лучших хоккеистов Востока и Запада, теперь же это турниром команд четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

География матча звезд тоже обширная – его в разное время принимали Москва, Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, Уфа, Астана и Казань. Челябинск станет вторым городом из этого списка, который примет неделю звезд КХЛ во второй раз – до него подобным могла похвастаться только Москва. В первый раз звезды рубились на ледовой арене «Трактор» в 2013 году.

Традиционно это мероприятие проводится в январе, однако два сезона подряд календарь менялся: в 2021 году неделя звезд не состоялась из-за пандемии коронавируса, а в начале 2022-го договоренность о его проведении в Челябинске уже была, и даже известен был новый формат – должны были сыграть команды России, Северной Америки, Скандинавии и Евразии. Но мероприятие решили перенести на декабрь того же года, чтобы не рисковать потенциальными участниками Олимпиады. Ведь коронавирус в тот момент никуда не делся.

Сейчас предстоящему событию ничего не угрожает – и это отличный повод вспомнить самые яркие моменты прошлых мероприятий.

Каток на Красной площади, противостояние Ягра и Яшина

В 2009 году матч звезд КХЛ проводился впервые. Ради этого возле стен Кремля соорудили каток на 2400 зрителей – заполнили без проблем.

Две команды поделили по национальному признаку – россияне попали к Алексею Яшину, иностранцы – к Яромиру Ягру. В итоге хет-трик Марцела Госсы помог команде Ягра победить 7:6 – так закончился первый матч звезд КХЛ.

Открытие новой арены и приезд канадских легенд

В 2010 году матч звезд переехал в Минск. Заодно торжественно открыли новую арену, собрав 15 тысяч зрителей. Такое количество зрителей до сих пор остается рекордом, и Челябинск его точно не побьет – арена не позволяет.

Тогда публику поразил селебрити-гость – Уэйн Гретцки, за рекордом которого гонится Александр Овечкин. Он совместно с Александром Медведевым и Вячеславом Фетисовым произвел стартовое вбрасывание.

Зажигательные танцы Барулина и фигурное катание

В прошлый раз Челябинск запомнился танцами Константина Барулина, в тот момент выступавшего за «Ак Барс». В 2013 году вратарь завел публику выступлением под ковбойскую песню «Cotton Eye Joe».

Перед решающим конкурсом мастер-шоу команда Запада попросила голкипера исполнить танец на бис. Константин не отказался – правда, во второй раз плясать пришлось под «Gangnam Style».

Танцами запомнился не только Барулин – Алексею Морозову и Илье Ковальчуку, как капитанам команд, пришлось превратиться в фигуристов, причем парных.

Буллиты и броски на силу – главное украшение мастер-шоу

Есть болельщики, которые даже больше матча звезд любят мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в необычных испытаниях. Конкурс на самый креативный буллит – главное украшение. Здесь можно вспомнить много всего.

В 2016 году победил Линус Умарк, который исполнил бросок горящей клюшкой.

В 2015-м Андрей Миронов на пару с Александром Еременко пытались буквально завезти шайбу в ворота: нападающий сидел в продуктовой тележке, а вратарь катил его по льду.

В Челябинске местный любимец Евгений Кузнецов перед броском немного качнул бицепсы, а затем расколол шайбу на несколько частей. Естественно, все было подстроено, но выглядело здорово.

Однако победу отдали не Кузнецову, а Павлу Дацюку. Ему даже не пришлось что-то выдумывать – хватило фантастической техники.

Удивляли не только действующие хоккеисты: в 2019-м краги и коньки надел Зинэтула Билялетдинов, лично исполнив один из буллитов. Казань была в восторге.

Помимо буллитов публика любит смотреть за бросками на силу – хоккеисты КХЛ регулярно бьют рекорды в этой дисциплине, причем иногда даже мировые. В 2012 году защитник «Трактора» Александр Рязанцев щелкнул шайбой в ворота со скоростью 183,67 км/ч – представили?! Это мировой рекорд, который превзошел аналогичное достижение в НХЛ (гигант Здено Хара выбил 175 км/ч).

Помощницы главных тренеров

Одним из сюрпризов матча звезд в Астане были ведущие «Матч ТВ», которые вышли на арену в роли помощниц главных тренеров. Наталья Кларк работала в тандеме с Олегом Знарком, Софья Гудим с Игорем Никитиным, Мария Басс с Андреем Назаровым, Дарья Миронова – с Андреем Скабелкой.

В 2019-м эксперимент повторили, но Софью Гудим сменила Евгения Головина.

На данный момент известны тренеры Фонбет Матча Звезд 2022 – ими станут Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Илья Воробьев и Виктор Козлов. А капитанами команд будут Александр Никишин, Никита Нестеров, Антон Бурдасов и Сергей Толчинский.

Будут ли помощницы тренеров, горящие клюшки и тележки из супермаркетов – узнаем уже скоро.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Владимир Федоренко, Михаил Фомичев, Максим Богодвид

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