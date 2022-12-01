Красная линия
Блог
Спецпроект

Матчи звезд КХЛ – это огонь (иногда буквально!). Вспоминаем лучшие моменты прошлых лет: горящую клюшку, продуктовую тележку и танцы Барулина

Яромир Ягр Яромир Ягр
Павел Дацюк Павел Дацюк
Команда Яшина Команда Яшина
Алексей Яшин Алексей Яшин
Константин Барулин Константин Барулин
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Команда Ягра Команда Ягра
Линус Умарк Линус Умарк
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Александр Рязанцев Александр Рязанцев
КХЛ КХЛ
Матч звезд КХЛ Матч звезд КХЛ
Хоккей Хоккей

Вы в совместном блоге КХЛ, Фонбет и Sports.ru – здесь мы будем рассказывать о российском хоккее под новым углом: вспоминать лучшие моменты из 15-летней истории лиги, анонсировать важные события, а также делать хоккейные игры и тесты, чтобы вы смогли посоревноваться друг с другом и с самими собой.

В ближайший уикенд в Челябинске стартует традиционная Фонбет Неделя Звезд КХЛ. В субботу 3 декабря на лед выйдут звезды молодежного хоккея, 4 декабря сыграют лучшие хоккеистки Женской хоккейной лиги. А через неделю, 10 и 11 декабря, пройдут мастер-шоу и Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022.

Рассказываем, почему Матч звезд – событие, которое нельзя пропускать. 

Этого события ждали почти три года

Звездные уикенды КХЛ – традиционные хоккейные мероприятия, где лучшие игроки лиги соревнуются сначала в мастер-шоу, а затем в матчах между символическими сборными. Впервые матч всех звезд прошел 10 января 2009 года в Москве – под него специально соорудили арену прямо на Красной площади.

За 13 лет существования матча звезд он поменял несколько форматов – сначала на льду встречались сборные звезд во главе с Алексеем Яшиным и Яромиром Ягром, в 2011 году их сменил матч лучших хоккеистов Востока и Запада, теперь же это турниром команд четырех дивизионов – Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. 

География матча звезд тоже обширная – его в разное время принимали Москва, Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, Уфа, Астана и Казань. Челябинск станет вторым городом из этого списка, который примет неделю звезд КХЛ во второй раз – до него подобным могла похвастаться только Москва. В первый раз звезды рубились на ледовой арене «Трактор» в 2013 году. 

Традиционно это мероприятие проводится в январе, однако два сезона подряд календарь менялся: в 2021 году неделя звезд не состоялась из-за пандемии коронавируса, а в начале 2022-го договоренность о его проведении в Челябинске уже была, и даже известен был новый формат – должны были сыграть команды России, Северной Америки, Скандинавии и Евразии. Но мероприятие решили перенести на декабрь того же года, чтобы не рисковать потенциальными участниками Олимпиады. Ведь коронавирус в тот момент никуда не делся.

Сейчас предстоящему событию ничего не угрожает – и это отличный повод вспомнить самые яркие моменты прошлых мероприятий.

Каток на Красной площади, противостояние Ягра и Яшина

В 2009 году матч звезд КХЛ проводился впервые. Ради этого возле стен Кремля соорудили каток на 2400 зрителей – заполнили без проблем.

Две команды поделили по национальному признаку – россияне попали к Алексею Яшину, иностранцы – к Яромиру Ягру. В итоге хет-трик Марцела Госсы помог команде Ягра победить 7:6 – так закончился первый матч звезд КХЛ.

Открытие новой арены и приезд канадских легенд

В 2010 году матч звезд переехал в Минск. Заодно торжественно открыли новую арену, собрав 15 тысяч зрителей. Такое количество зрителей до сих пор остается рекордом, и Челябинск его точно не побьет – арена не позволяет.

Тогда публику поразил селебрити-гость – Уэйн Гретцки, за рекордом которого гонится Александр Овечкин. Он совместно с Александром Медведевым и Вячеславом Фетисовым произвел стартовое вбрасывание. 

Зажигательные танцы Барулина и фигурное катание 

В прошлый раз Челябинск запомнился танцами Константина Барулина, в тот момент выступавшего за «Ак Барс». В 2013 году вратарь завел публику выступлением под ковбойскую песню «Cotton Eye Joe».

Перед решающим конкурсом мастер-шоу команда Запада попросила голкипера исполнить танец на бис. Константин не отказался – правда, во второй раз плясать пришлось под «Gangnam Style». 

Танцами запомнился не только Барулин – Алексею Морозову и Илье Ковальчуку, как капитанам команд, пришлось превратиться в фигуристов, причем парных. 

Буллиты и броски на силу – главное украшение мастер-шоу

Есть болельщики, которые даже больше матча звезд любят мастер-шоу, где хоккеисты соревнуются в необычных испытаниях. Конкурс на самый креативный буллит – главное украшение. Здесь можно вспомнить много всего.

В 2016 году победил Линус Умарк, который исполнил бросок горящей клюшкой.

В 2015-м Андрей Миронов на пару с Александром Еременко пытались буквально завезти шайбу в ворота: нападающий сидел в продуктовой тележке, а вратарь катил его по льду.

В Челябинске местный любимец Евгений Кузнецов перед броском немного качнул бицепсы, а затем расколол шайбу на несколько частей. Естественно, все было подстроено, но выглядело здорово.

Однако победу отдали не Кузнецову, а Павлу Дацюку. Ему даже не пришлось что-то выдумывать – хватило фантастической техники.

Удивляли не только действующие хоккеисты: в 2019-м краги и коньки надел Зинэтула Билялетдинов, лично исполнив один из буллитов. Казань была в восторге.

Помимо буллитов публика любит смотреть за бросками на силу – хоккеисты КХЛ регулярно бьют рекорды в этой дисциплине, причем иногда даже мировые. В 2012 году защитник «Трактора» Александр Рязанцев щелкнул шайбой в ворота со скоростью 183,67 км/ч – представили?! Это мировой рекорд, который превзошел аналогичное достижение в НХЛ (гигант Здено Хара выбил 175 км/ч).

Помощницы главных тренеров

Одним из сюрпризов матча звезд в Астане были ведущие «Матч ТВ», которые вышли на арену в роли помощниц главных тренеров. Наталья Кларк работала в тандеме с Олегом Знарком, Софья Гудим с Игорем Никитиным, Мария Басс с Андреем Назаровым, Дарья Миронова – с Андреем Скабелкой. 

В 2019-м эксперимент повторили, но Софью Гудим сменила Евгения Головина.

На данный момент известны тренеры Фонбет Матча Звезд 2022 – ими станут Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Илья Воробьев и Виктор Козлов. А капитанами команд будут Александр Никишин, Никита Нестеров, Антон Бурдасов и Сергей Толчинский.

Будут ли помощницы тренеров, горящие клюшки и тележки из супермаркетов – узнаем уже скоро.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Владимир Федоренко, Михаил Фомичев, Максим Богодвид

Реклама. ООО «Фонкор» 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные