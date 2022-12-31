«Никс» требуют $10 млн за «краденые тактики». Что бы им еще содрать с «Торонто»?

В НБА продолжается одна из главных мыльных драм сезона – судебное разбирательство между «Никс» и «Рэпторс». По основному сюжету, который изложили в первом иске представители первых, бывший работник «Нью-Йорка» Ике Азотам в сговоре с главным тренером «Торонто» Дарко Раяковичем похитил тысячи файлов, содержащих конфиденциальную информацию, видеонарезки, скаутские отчеты и статистические данные, по которым в штабе Тибодо анализируют соперников.

Новый виток личной неприязни боссов «Нью-Йорка» и «Торонто»: обвинения в шпионаже уже передали в суд 🔎⚖️

Джеймс Долан, владелец «Никс», пытается добиться истины в суде. В это время канадцы настаивают, чтобы ситуацию рассматривала НБА, а вердикт выносил комиссионер Адам Сильвер. Параллельно по флешбекам персонажей становится ясно, что история гораздо запутаннее, и у Долана давний конфликт с Масаи Уджири, генеральным менеджером «Торонто Рэпторс».

В предпоследней серии Долан повышает ставки. Его юристы обвиняют Сильвера в конфликте интересов, из-за которых он не может рассматривать дело объективно. В Совете директоров НБА, который платит зарплату комиссионеру, последние годы председательствует владелец «Торонто» Лэрри Таненбаум, а сам Адам неоднократно публично высказывал комплименты канадскому бизнесмену. Это фактически объявление войны сложившимся порядкам в лиге – и чтобы показать, что он не в шутку дурачится, а по-настоящему, Долан сам покидает все посты в Совете.

И вот на днях вышел новый эпизод, в котором «Торонто» наносит ответный удар. Они считают, что «Никс» намерены сорвать сезон «Рэпторс». Офис команды вынужден постоянно отвлекаться на скандал, а тренера изводят вопросами, мешая тому сосредоточиться на своих обязанностях. При этом «Нью-Йорк» не показывает никакой заинтересованности в том, чтобы действительно разобраться в ситуации. Они с самого начала отказались от сотрудничества с «Торонто». И специально заявили о причинении ущерба более чем на 10 миллионов долларов, чтобы вывести ситуацию из-под законов НБА, где комиссионер не может назначать наказание более этой суммы.

Таненбаум и его команда заявляют, что обозначенные файлы ничего не стоят и не являются коммерческой тайной – и вообще их никто не брал, просто Азотам воспользовался старым доступом в программное обеспечение Synergy, пока канадцы делали ему новый аккаунт.

«Рэпторс» объявили, что после того как остановится текущее разбирательство, они подадут встречный иск против «Никс» – за клевету на Раяковича и остальных.

Этот сериал может закончиться чем угодно. Вероятно и внезапное примирение сторон, срежиссированное за кулисами Советом директоров, и переезд «Нью-Йорка» в новую лигу в Эмиратах. Но добиться того, чтобы Джеймс Долан почувствовал удовлетворенность исходом дела – будет непросто. За прошедшие годы владелец холдинга MSG, управляющего «Никс», «Рэйнджерс» и легендарной ареной, показал себя злопамятным и готовым идти на любые конфликты, хоть с болельщиками, хоть с легендами клуба. А в деле против «Рэпторс» сошлись кажется все его раздражители вместе – от давней зависти и соперничества с Таненбаумом до личной вендетты с Уджири; от битвы за респект до нежелания идти на попятную, когда все вокруг уже заранее определили клоуна (да, это Долан).

Развалить старый миропорядок НБА и установить справедливый новый – кажется, новая планка для этого бунтаря. Предшественник Сильвера Дэвид Стерн умел загонять быков обратно в стойла, но на что будет готов пойти Адам, чтобы разрешить кризис, грозящий основам всей организации?

Для ответа на этот вопрос нужно представить, что вообще может интересовать такую неординарную личность, как Джеймс Долан. Что еще он может требовать в качестве возмещения ущерба?

Все пики «Рэпторс»

Самое очевидное наказание. Команда, которая требует по пять пиков за О Джи Ануноби, должна будет отдать никак не меньше за свои проступки.

Отдать Ануноби

Собственно, на всякий случай надо забрать и О Джи, чтобы Уджири не смог вернуть пики обратно, разведя какого-нибудь дурачка из «Детройта».

Переход Уджири на работу в Нью-Йорк

Когда-то Долан уже охотился за Масаи и даже был готов раскошелиться на пики первого раунда, словно во времена старой НБА, где за выборы на драфте покупали управленцев. Однако Уджири только пудрил голову владельцу «Никс» – и заодно выбивал себе зарплату получше в «Торонто».

Теперь Долан сможет прокричать ему в трубку «Ты уволен!», как мечтал последние три года.

Вернуть неотработанное

Как говорилось выше, Сильверу платит Совет директоров, а значит – и сам Долан. Пусть НБА теперь возвращает обратно в карман рассерженного владельца денежки, которые пошли явно не по назначению.

Запрет на использование украденной тактики

Том Тибодо – старый тренер и много плейбуков повидал в этой жизни. Чтобы «Рэпторс» не могли воспользоваться незаконно полученным преимуществом, надо запретить в матчах против «Никс» применять что-либо из комбинаций, тактик и стратегий Тибодо. Никто не знает, сколько точно украл Азотам, поэтому бан придется накладывать полный, начиная от удара мячом в пол и заканчивая вылетами во втором раунде.

Отдать перстень Джереми Лина

Потому что Линсенити принадлежит Нью-Йорку.

Компенсация за Барньяни

Шекспировский еврей Шейлок потребовал от должника расплатиться фунтом мяса. В итальянском ломовом мерине, которого Уджири продал Долану как единорога, их было 245. Именно столько должен будет вернуть Мссаи за то, что с Андреа Барньяни «Никс» стали окончательно ассоциироваться с Авгиевыми конюшнями, в которых отказался убираться Геракл.

Публичное заявление от Сильвера, что Долан – самый классный из владельцев

В 2020 году в Sport Business Journal вышел портрет владельца «Торонто», на 100% составленный из приятных ему слов. Одним из людей, согласавшихся рассказать какой Таненбаум хороший, был Адам Сильвер. Фразу о том, что Лэрри – ролевая модель для самого комиссионера, «Никс» представили как доказательство невероятной близости обоих.

Судя по материалу, их отношения и вправду в каких-то странах мирах могли бы признать супружескими. Но тогда речь бы шла о многоженстве: Таненбауму (а точнее, его компании MLSE) принадлежат клубы в трех разных лигах, и каждый из комиссионеров рассказывал о нем что-то примечательное. Босс НХЛ Бейтмен умилялся, что Таненбаум «знает имена моих внуков». Комиссионер MLS Гарбер рассказал, что личные отношения с Таненбаумом ценит больше, чем профессиональные.

Может быть, Сильверу Таненбаум действительно нравится больше Долана. По крайней мере, ему не приходилось защищать канадца в скандалах с фанатами, харассментом и игроками.

Своп болельщиками

Если что и ненавидит Долан больше, чем «Никс», так это их фанатов. Эта долгая изматывающая война должна быть закончена. Все старожилы MSG уезжают по ту сторону границы, а обратно к Долану пусть отправят Дрейка и того смешного мужика в полотенце.

Тест на вещества

Нестандартные, скажем так, заявления и действия Уджири – уже достаточный повод проверить последнего на допинг, но для Долана эта тема отдельно крайне волнительна: в юности отец отправил его в реабилитационную клинику для излечения от наркотической и алкогольной зависимостей. С тех пор Джеймс ведет себя как типичный «сухой алкоголик» – несдержанный, импульсивный, инфантильный, постоянно сообщающий окружающим о своей трезвости и подозревающий ее отсутствие у остальных.

Когда Долан ругался по почте с семидесятилетним фанатом «Никс», то предположил, что тот злоупотребляет алкоголем. Это же обвинение было повторено в адрес легенды команды, когда из «Гардена» выдворяли Чарльза Оукли. И даже при недавнем обсуждении системы распознавния лиц на арене Долан напомнил всем, что не пьет уже 29 лет. Что, видимо, дает ему право разбираться в том, кого можно банить на пожизненно.

Культурная экспансия

Долан любит петь. Он ездил в турне с Eagles и выступал на их разогреве (старые рокеры наверняка позвали Джеймса из-за его талантов). Он спел Lockout Blues во время переговоров во время локаута в НБА. Он пел своим подчиненным, что является сыном Чарльза Долана (предположительно это правда).

А еще Джеймсу очень важно, чтобы люди знали свое место. Концерт перед всеми работниками Таненбаума на Maple Leaf Arena, которым Долан споет поучительную песнь, что не на того вы пасть открыли, волки канадские, станет правильной точкой в истории.

Экранизация истории с правильными акцентами

Долан и сам не чужд кинобизнесу. Он приятельствовал с Харви Вайнштейном и состоял в совете директоров его компании. В дискографии Долана даже есть песня «Я должен был знать», посвященная эпизодам харассмента, за которые Вайнштейна потом посадили (и по которым Долан был соответчиком по иску как важная шишка, закрывавшее лицо на поведение именитого продюссера).

Исполнителем роли Долана может стать уроженец Манхэттена Роберт Дауни-младший, прошедший в своей жизни через борьбу с зависимостью, а никчемного Уджири – хоть Григорий Сиятвинда.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim; James Dolan, Neilson Barnard; Gunn, Cole Burston/Global Look Press; AP/Jeff Chiu, Mary Altaffer