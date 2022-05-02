Итоговый разбор «Кливленда». Насколько хорошо было нападение в сезоне-21/22

От редакции: вы читаете блог, в котором жизнь Кливленда продолжается и после ухода Леброна Джеймса. Ставьте плюсы – и она будет еще ярче.

Между современностью и пропастью.

Во второй части разбора состояния дел «Кавалеров» мы заглянем в лицо бездне и крикнем в черноту кратера «А ЧТО С НАПАДЕНИЕМ У «КАВС?». Посмотрим, вернется нам эхо ответов или обдаст паром сероводородных испарений.

К тем, кто пропустил разбор защиты, просьба проследовать в предыдущую статью.

«Кавс» 2021-22. Послесловие в двух частях. Часть первая.

Атака. Контекст.

Прежде чем разбираться с кадрами, надо разобраться со статистикой . В ростере «Кавс» семь составов отыграли больше 50 минут по сезону. У самого устойчивого лайнапа Гарланд-Окоро-Маркканен-Мобли-Аллен – 225. Если взять за минимальную отсечку 200 минут, это будет тридцать первый по сыгранности лайнап в лиге. Он превосходит только такие коллективы как «пятерка медленной мучительной погибели от смеха с Уайтсайдом», «пятерка свидетелей Адамса в регулярке» и «пятерка Клипперс почти с Каваем и Джорджем, только с Коффи и Батюмом».

Оставим оправдания ставочникам, занимающим пятихат у супруги до возвращения в строй Бена Симмонса, но количество минут совместного выступления – несомненный фактор, влияющий на решения тренера. У штаба может быть сколько угодно времени на наигрывание комбинаций, только без проверки на паркете они остаются схемами на клипборде. Травмы диктуют упрощение. С травмами же связано самое досадное из событий, случившихся с «Кавс» по сезону – изменение стиля игры.

В отличие от обороны, принципы которой остались незыблемы, лишь страдало качество исполнения, нападение пережило одну существенную трансформацию. До травмы Рикки Рубио в матче с НОП «Кливленд» выпускал сразу двух равноценных плеймейкеров, окруженных очень большими парнями. В сезоне никто больше не воплотил подобную схему, да и в «Кавс» она получилась вынужденной, уже из-за повреждения Сэкстона. У нас конечно всегда есть Крис Пол, в этот раз с наконечниками в виде Букера и Эйтона, но где вы видите второго и третьего Эйтонов рядом?

Со всем подобающим дисклеймером про субъективность, в минуты совместного выступления Гарланда и испанца «Кавс» были самой необычной командой лиги той особой экзотической красоты, что заставляет восхищаться величественными развалинами, не обращая внимания на грязные хибары вокруг.

Надо различать игру в два защитника и в два настоящих разыгрывающих. «Блейзерс» много лет гонял Лилларда с Макколумом, где второй выступал уменьшенной копией Демиана. Их совместная огневая мощь росла, чего не скажешь об остальной команде. Считается, что быстрый и невзрачный как подросток Сэксленд ориентировали на портлендскую модель. Рубио никогда не обладал способностями скорера даже на уровне Си Джея, но показал, что такое делать крайне средних партнеров лучше. Именно о такой командной атаке мечтает большая часть фанатов для своих клубов. Иначе какой вообще смысл знать о существовании Рубена Нембхарда Младшего?

Придется сделать паузу, так как после нападок на любимые многими «Блейзерс» необходимо хоть чем-то подтвердить свои слова (хоть это и не нападка вовсе, а различные стили игры). Не испытывающим пиетета к «Рип-сити» можно сразу перейти к следующему пункту.

Если упростить картинку, современная баскетбольная статистика делится на три основных направления.

Данные, которые собирают по результату матчей, то есть классический боксскор. Сюда же относятся продвинутые метрики первого поколения, в большинстве своем основанных на разнице забитых и пропущенных мячей. Математика строится на играх с доступными всем цифрами (True shooting, Net rating, PER, WinShare, BPM и прочее). Отслеживание действий игроков на поле. Например, можно узнать точное время, проведенное игроком с мячом в руках. С 2014 года на аренах установлены специальные камеры, информация с которых попадает в закрытые платные системы. Часть информации доступна на сайте самой NBA. Продвинутые метрики второго поколения комбинируют сведения из боксскора и с камер, прогоняют через регрессии и алгоритмы. RAPTOR, LEBRON, EPM, RPM и прочее – нет им числа. Данные, которые добывают с применением ИИ. Это обработка огромного потока видео, который невозможно разобрать вручную. А еще модели прогнозирования на основе машинного обучения, отвечающие на вопросы характера «Сколько трешек будет забрасывать в следующем сезоне Дориан Финни-Смит?». То, что выглядит как забава нердов, потенциально может решить судьбу контракта, если генеральным менеджером команды будет Дэрил Моури. Разумеется, точные предсказания – Святой Грааль для букмекеров. Из доступного публично самый знаменитый проект такого рода DARKO.

Для быстрого сравнения команд по качеству командного плеймейкинга выделим две характеристики, одну на основе трекинга и одну из боксскора.

Это движение мяча, куда относится вовсе не только количество передач, но так же пасов и касаний. Чем их больше, тем меньше мяч находится в одних руках, тем чаще он ходит со слабой на сильную сторону, вскрывая дырки обороны.

Еще есть командная подлинная бросковая эффективность (true shooting). Ведь движение нужно, чтобы улучшить ситуацию для атакующего игрока. Самыми ценными с точки зрения плеймейкинга будут созданные в ходе розыгрыша ситуации под бросок трешки, из под кольца или на выполнение штрафных. Высокий TS% показывает качество принятых решений по ходу игры.

Цифры могут выдавать забавные результаты, поэтому без знания контекста не обойтись. Случаи, когда команда совершает по семь передач за владение, просто потому что не может придумать кому атаковать, не так уж редки. Большое количество касаний может указать на команду, где дриблеры носятся с мячом 24 секунды, но при этом не создают никакого давления на защиту.

Модель игры влияет не меньше. В гелиоцентричных системах, как в «Хьюстоне» времен Хардена, «Далласе» Дончича или «Кливленде» Леброна, количество пасов снижается, потому что вместо командного движения на передний край выдвигаются способности первой скрипки оркестра. Но знаете, что там растет? True shooting.

У нас есть золотой стандарт команд, которые ориентированы на умное движение мяча, САС-14 и ГСВ всей эпохи династии. «Сан-Антонио» стал чемпионом, превосходя остальные команды в количестве пасов, касаний, передач и отставая по TS% только от леброновских «Хит» и «Рокетс» Хардена с еще топовым Ховардом.

«Воины» с сезона 73 побед до поражения от «Торонто» занимали третье место по пасам. Тоже самое касается, хм, касаний. Пять лет подряд они были первыми по TS%.

Кто совсем не был чемпионом по количеству пасов с сезона-2016/17 по 2019/20, так это «Портленд». Одно из последних мест в лиге. Годы взяты как период «Дэйм тайма», праймового для связки Лилларда и Макколума. В это же время Хьюстон с «дайнемик дуо ХОФ ПГ» (с) двигал мяч еще меньше. Но Крис и Джеймс обеспечивали команде второе место по TS%, а всей снайперской мощи Дейма в лучший год выхода в Финал Запада хватило лишь на девятое.

Теперь проверим «Кавс». Нас интересует три временных отрезка:

До Матча Всех Звезд, когда у команды все было хорошо. После, когда все посыпалось. И отдельно срок с 7 ноября по 28 декабря, который разделяет травму Сэкстона и Рубио. В этот период команда играла двумя ПГ, часто совмещая их вместе.

Роман с Рикки был слишком короткой вспышкой, но, как и каждая болезненно прерванная связь, бредит душу фантазиями. Тем не менее, дальше будет описываться атака «Кавс» после трансформации, когда нападение полностью оказалось в руках Дариуса Гарланда, приблизив его к модели гелиоцентричного коллектива.

Атака. Диспозиция.

«Кавс» лажают с позиционным нападением. Выделяют три основные фазы:

Фаза быстрой атаки (24-16 секунд). Противник часто не успевает занять оборонительное положение, защитники расхватывают ближайших, а не тех, за кем приставлены. Фаза контроля, халфкорт (16-8 секунд). Основная по количеству владений для любой команды. Фаза поздней атаки (8-0 секунд). Как правило вынужденная, часто с плохо подготовленным броском.

К сезону команда подходила без понимания кто же ее настоящий франчайз, поэтому основная модель нападения не была выбрана, а кадры под нее не собраны. Получилась сборная солянка схем, без возможности полностью реализовать преимущества каждой из них. В таких условиях Бикерстаф и штаб стали готовить команду к разгону темпа как самому простому способу набору очков, и скорее справились. Быстрые трешки, навесы на убегающих в отрыв больших: «Кливленд» в середке по частоте атак в первой фазе и прочно в первой десятке команд лиги по EFG%. Но во второй фазе они уже пятые с конца и на первом месте в третьей. Каждая следующая фаза имеет меньший шанс на успешное завершение. Плюс минус пара плохих процентов выглядят безобидно, вот только «Кавс» в 46 играх сезона зашли в клатч, где любое владение на вес золота.

Когда раннее нападение не сработало, «Кавс» по полной ощущает свой дефицит шутеров. У команды есть идеальный гард для dribble drive motion offense (DDM). Эта атака играется от прохода первого номера к краске. Если защита не стянулась, он наказывает сам. Если оборона заполонила территорию, гард создает возможности для остальных.

Но базовый для DDM нападения выброс (кик-аут) на дугу не лучшая тактика для команды, где на периметре обязательно прикрывать только статичного Маркканена. Защите удается ротироваться с минимальным количеством хаоса в своих рядах, время истекает, мяч возвращается Гарланду, следует сложный бросок. Постепенно оппонент подбирает ключики к противодействию алей-упу на большого от Дариуса, и добыча каждого очка на проходе к кольцу превращается в акробатический этюд.

Леверт мог частично решить эту проблему. Угроза второго прохода вносит не меньше смятения в ряды защиты, чем неприкрытый снайпер. До обмена Карис был на десятом месте в лиге по количеству проходов в среднем за игру (16,3). Он значительно сбавил после трансфера в «Кавс» (теперь 11,9), но такие цифры стандарт для второго болхендлера. Загвоздка в том, что между обоими защитниками мало взаимодействия: они исполняют до боли знакомое по предыдущим сезонам Секстона и Гарланда «сейчас твое владение, теперь мое».

Конкретно в этом владении (которое, кстати, закончится фартовым попаданием Эвана) виден еще один изъян при организации нападения: Леверту некому отдавать пас, потому что игроки «Кавс» мало двигаются вдоль периметра. Хантеру удобно атаковать Кариса с фланга, ведь между ним и опекаемым в углу Маркканеном всего пару шагов. Ситуация кардинально изменится, если Лаури сместится на крыло до прохода Леверта. Как и Мобли не придется брать на себя бросок, если Гарланд доберется до левого слота, а не будет хлопать ресничками вдалеке.

Полноценная подготовка в межсезонье должна преобразить текущее сосуществование двух гардов в настоящие отношения, но очень многое будет зависеть от исхода истории с контрактом Сэкстона. Не каждая семья выдерживает добавление третьего члена.

«Кавс» выживают без «воздуха» . Двадцать второе место по количеству трехочковых попыток означает, что противник может не опасаться бросить игроков периметра. А так как лучший стрелок команды еще и основной человек с мячом, то задача защиты упрощается в разы. Прессуй Гарланда – и трешек будет еще меньше.

Однако «Кавалеры» справляются, вывернув систему наизнанку. Защитник, ушедший с дуги, делает бросок открытым и более легким даже для самого посредственного шутера. Поэтому «Кавс» на четвертом месте по частоте трехочковых попыток, которые классифицируются как «вообще никого рядом нет».

Фокус в том, чтобы защите было на кого стягиваться кроме Гарланда, а этот человек мог отдать пас под давлением. Такой игрок должен обладать притяжением (scoring gravity), не позволяющим опекуну бросить его, потому что иначе последуют легкие очки.

Например, в лайнапе ГСВ (Карри-Томпсон-Уиггинс-Грин-Луни) трое людей со scoring gravity. А в лайнапе «Кливленда» (Гарланд-Леверт-Маркканен-Мобли-Аллен) три c четвертью. Но гравитация Карри и Томпсона притягивает защиту к задней линии самих «Воинов», а гравитация «Кавалеров» как у черной дыры, начинает работать при достижении горизонта событий (это где-то в районе линии штрафной).

Гравитация – понятие из категории статуса. Тейтум может ничего не забивать хоть десять матчей подряд, но его не перестанут прикрывать. В «Бостоне» Джош Ричардсон бросал 3,5 трехочковых с процентом .397, и всем плевать на Джоша Ричардсона.

Кроме Дариуса сильным притяжением могут похвастаться Леверт и Аллен. Но ни Кариса, ни Джаретта на дуге не боятся, поэтому основной вопрос для этой версии «Кавс» состоит в том, как организовать хождение мяча возле краски, где защита начинает налипать тополиным пухом на обоих. Вариант имени Эмбида, то есть закинуть мяч по радуге в пост на башню, а там разберемся, на постоянной основе не катит. У Аллена нет бампера центрового Филы, который собирает штрафные от размазанных в пыль защитников, и пятый «Кливленда» в толпе опекунов неприятно быстро расстается с мячом. Прежде чем начать классическую возню на «усах» под Джаретта нужно расчисть место, увести защитников на другую сторону и оттянуть на трехочковую линию ближайшего помощника.

На картинке выше Кевин Лав не дает Брендону Кларку сделать диг, то есть короткий нырок с периметра к оппоненту в посте, потому что ничто так не жалит, как любовь и трехочковые ветерана «Кавс» откуда-то из глубины площадки. Остальные присутствующие защитники «Мемфиса» не того уровня, чтобы помешать Джаррету эффективно разобраться с Адамсом в духе старой школы.

Значительно чаще возникает ситуация, где Аллену вяжут руки несколько человек или ставят стену на пути.

Несмотря на то, что Капелла отвалился от Аллена на пик-н-ролле, взяв в блитц разыгрывающего «Кавс», Атланта встречает Джаррета втроем, потому что бросить Окоро, Уйэда и Мобли на дуге совсем не страшно.

И вот здесь начинается оптимистичная часть истории про фронткорт «Кавалеров», которой уделяют значительно меньше внимания, чем сочным данкам.

Вместе Мобли и Аллен делают 4,1 передачи за игру. Не крышесносящие цифры, но у пары Уильямс – Хорфорд, образцовых пасующих бигменов из бостонского кондентера, всего на передачу больше. Вообще, людей с ростом выше 6’10 футов (208 см) хотя бы с ассистом за игру в лиге не много. И Мобли уже на восемнадцатом месте среди них в свой первый год. Аллен в списке ниже, но постоянно показывает, что на эту опцию можно полагаться.

Речь не о том, что кто-то из больших «Кавс» секретный Йокич. Обычно бигмен с пасом выступает хабом атаки из поста, как это делают Сабонис или Вучевич. Им сверху видно все, при этом мяч хрен отберешь. Они могут не спеша оценить ситуацию и отдать пас безопасным способом, над головами у всех защитников или коротким отскоком от паркета набегающему гарду.

«Фробли» же (это одно из двух официальных прозвищ дуэта Джаретта и Эвана) играют друг на друга в движении словно тандем пилотов. Повышение уровня динамики сносит защите крышу, потому что этих дылд и так то сложно крыть, а они еще, заразы, исполняют что-то из репертуара школьных издевательств старшеклассников над младшими.

Мобли более уникальный экземпляр, чем Аллен, который имеет заводские ограничения (например, у того проблемы с пасом сверху вниз на человека меньше себя ростом). Многие слышали, что Эван начинал играть в баскетбол гардом, пока не вымахал до роста центрового. Эта база проявляется в решениях с мячом и, в частности, при передачах. Во-первых, Эван отлично играет шортролл, то есть пас от роллмена в движении, что требует умения быстро соображать. Шортролл сделал имя Дреймонду Грину.

Во-вторых, Эван старается отдавать пасы на лучшие броски. Из 2869 пасов (у Янниса всего на 71 больше), которые он сделал за сезон, 294 стали попыткой трехочкового (не попаданием). То есть, он отдает на периметр под выстрел почти каждый десятый пас. Такое же распределение у Вучевича, который считается хорошим пасующим, и его команда тоже отнюдь не 5-out. Окружите Мобли сами знаете кем, и эта палка перевернет вам игру.

«Кавс» еще не доминируют в краске, как должно быть. Да, они на пятом месте в лиге по проценту очков, набранных там, при этом у них не разблокирован чит с ранней атакой, как у «Мемфиса». Но они могли бы ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. С точки зрения количества комбинаций под атаку вблизи штабом делается достаточно.

«Кливленд» пятые по частоте розыгрышей пост-апов в игре и десятые по набранным очкам за владение (PPP). Седьмые по атаке роллменом (шестнадцатые по PPP). Третьи по катам (пятнадцатые по PPP).

Вопрос реализации утыкается в то, что Мобли пока плох в атаке на ролле. Он не обладает массой Аллена, ни его опытом, поэтому атакует с 47%, что очень мало для этого типа нападения, даже с учетом плотной опеки. Вопрос может решиться и иначе, при появлении опасных шутеров на каждой стороне, но естественный прогресс и укрепление конституции тела по мере взросления Эвана тоже дадут результат.

За очки в посте тревоги нет. Стагнировать в пост-апе не страшно, реально в эту сторону надо думать, если Мобли будет качаться в сторону броска со среднего, к чему призывают сравнения с Гарнеттом и Девисом.

Самое грозное оружие команды – каты . Сейчас большая их часть заключается в наскоке с угла или данкер спота (условный квадрат, сторонами которому служат задняя линия и линия краски, откуда удобно повторить один из трюков с СДК), пока защита полностью сосредоточилась на одном из гигантов. Ключевое отличие катов «Кавс» от катов, которые исполняют в ГСВ или Майами (лидеры этой категории нападения) – малое количество заслонов от партнеров.

Когда речь идет о заслонах вне мяча, команды четко делятся на те, где подобные схемы применяют только после тайм аутов – и хорошие. В первых тренер успевает расставить игроков лично. Во вторых игроки сами кого хочешь расставят и примут решение о заслоне буквально за секунду. ГСВ набрали на скринассистах (заслон считается таким только если после него было попадание) 2072 очка в сезоне. Впереди Юта, где на Гобере умирает любое преследование Митчелла, после чего следует трешка. Четвертым по количеству скрин-ассистов в ГСВ является Стеф Карри. Маленький ПГ делает больше результативных заслонов, чем номинальные форварды Маркканен и Окоро вместе взятые. И если и есть обоснованная претензия к тренерскому штабу «Кавальерс», то она тут.

Кавс неудачно используют Маркканена и Окоро . В одном видят только стретча, во втором – маяк, по которому Гарланд определяет, где заканчивается линия площадки. Этому есть некоторые причины. Окоро номинально показывает регресс в атаке по сравнению с первым сезоном. Уменьшение количества времени не выглядит солидной отмазкой, когда человек за 29,6 минут набирает 8,8 очков. Завершение в быстром нападении его единственная надежная опция. В позиционке Окоро обозначает присутствие «Кавальерс» в углу, совершая 0,8 попадания с 2.3 попыток трехочковых (35%).

Любой, кто смотрел матчи «Кавс», мог заметить, что Айзеку некомфортно бросать трешки, он боится и только что не жмурится, выпуская мяч из рук. Зимой появилась надежда: Окоро раскачал бросок, освоился в правом углу и увеличил количество попыток, даже начал вспоминать про студенческие навыки хендлера с пасами в движении. Но с приходом Кариса Леверта штаб забросил вынужденные эксперименты. И без того невысокое задействование Айзека после МВЗ упало до ничтожных 27,8 касаний мяча за игру. Это наименьший результат по лиге для игрока, который проводит столько минут на поле.

При этом Айзек по-настоящему зверь в плане физики. Один на один он разорвет большинство гардов, которых прячут на нем сейчас. Заслоны были бы отличным способом, чтобы помочь команде, как это делает другой неоднозначный игрок с фокусом на защите Брюс Браун из «Нетс».

Окоро ставит заслон Аллену и уводит за собой Вассела, освобождая на некоторое время угол под действия Джаретта (empty corner). Несмотря на то, что в этот раз Окоро скорее обозначает заслон, Пелтль все равно отвалился на Гарленде. При сохранении Айзека в составе, штаб просто обязан использовать Окоро в качестве скриннера.

Про финна нельзя сказать, в чем он прямо плох, но и нельзя сказать в чем Маркканен однозначно хорош. У него 35,8% трехочковых попаданий по сезону на более чем шесть попыток. Приемлемо, если ты основной скорер команды как Леброн (35,9%) или Тейтум (35,3%), но явно не та угроза, которую постесняются оставить и уйти на подстраховку. На бросковой карте есть ужасные и хорошие зоны на дуге, почти 50 на 50. Средний результат внутри. Вялый пас. Низкая скорость при проходе к кольцу. Что же ты такое Лаури Маркканен?

Маркканен не пользуется преференциями игры на позиции легкого форварда в виде мисматча по габаритам, хотя он первый в истории СФ такого роста. Например, в этом сезоне в атаке больше всего времени (17 минут) он провел против Хардена, реализовав 6 из 15, но 2 из 7 двухочковых, без штрафов. Ждешь все таки иного при встрече с известным своей защитой Джеймсом. И Лаури явно не может выступать хендлером. Когда он оказываются на одной стороне с Джареттом, которому обеспечивает свободу своей трешкой, это позволяет обороняющемуся сопернику усиливать давление на сильной стороне, фактически игнорируя половину площадки. Не потому что Лаури не шмальнет, а потому что он не двинется – противник знает куда ротироваться и может рассчитать тайминг.

Скамейка «Кавс» в руках Кевина Лава. Ветеран вложился в команду словно в акции «Теслы» – со всем сердцем, и напомнил себя времен даже не чемпионства, а игры за «Миннесоту». Лав не только оправданно боролся за звание Лучшего Шестого, но и помог сгладить нехватку острых комбинаций при игре вторым юнитом.

Пользуясь навыками Кевина, «Кавс» модернизировали под себя игру в пинч посте»(зона хай поста на слабой стороне между линией штрафных и дугой). В треугольном нападении Уинтера-Джексона там окапывался тяжелый форвард, которого опекал один защитник, но угол оставался пустым, так как остальные игроки «Буллс» находились на сильной стороне вместе со со своими оппонентами. Когда мяч оказывался у игрока в пинч посте, он либо мог отдать пас обегающему его защитнику, либо атаковать самостоятельно, если был способен разобраться один на один.

Кевин Лав значительно более опасный снайпер, чем Хорас Грант, поэтому «Кавс» подняли «пинч пост» выше трехочковой линии. Более того, они фактически инвертировали изначальный замысел, разместив его на сильной стороне. Теперь это не просто хаб, а замаскированное укрытие, откуда Лав может атаковать дальним броском, отдать пас или даже пойти на данк, потому что ему открыты все пути.

Атака. Тест.

Оборона «Атланты» не считается в лиге сколько-нибудь серьезным препятствием. В распоряжении Нейта Макмиллана целых пять прилично обороняющихся игроков (Капелла, Хантер, Оконгву, Хуертер и Райт), но ими приходится затыкать зияющие дыры.

Янг, очевидная цель для противника, имеет главной задачей избегать использования себя в качестве точки входа для атаки. Его прячут на самого пассивного игрока нападения и предписывают не дать вовлечь в размен в очевидном мисматче. Навыкам выживания Тре позавидовала бы и последняя кегля на дорожке, с такой ловкостью он увиливает от скринов и иного физического контакта, открывая пространство для нападения.

Тем печальнее, что Ястребам удалось полностью остановить атаку Кавс во второй половине, взять контроль над игрой и забрать себе право вылететь от Майами в первом раунде ПО.

«Кавс» не придумали как вскрывать плотную оборону краски . Янг вывел из игры Кевина Лава и серьезно сократил время Джаретта Аллена. Однако и остававшихся на поле габаритов должно было быть более чем достаточно для старого доброго ультранасилия в трехсекундной зоне, особенно после травмы Капеллы под конец первой половины. На деле же «Кавс» набрали под кольцом меньше, чем «Хоукс», 38 очков против 44. Это на 10 очков меньше, чем их результат в среднем по сезону. Для сравнения, в четвертом матче серии с «Атлантой» команда из Флориды набрали в краске 54 очка из своих 97, так еще и без Батлера.

Защитное построение «Ястребов» большую часть игры было максимально простым. Четыре игрока не уходили с прямоугольника и при любом проходе стягивались к кольцу. В ответ «Кавс» наказывали с периметра, пока на корте находился Маркканен, но дальше начиналась тоска из-за следующего пункта.

«Кавалеры» не могли разобраться с мисматчами всю игру . У Макмиллана не было вариантов, кроме как бросить Янга под Лаверта: трио больших слэмились бы по Трею, и только Хуертер мог в теории придумать сложности Дариусу. К сожалению, Гарланд придумал их себе сам. Вместо того, чтобы раз за разом направлять в Янга тела больших на пик-н-ролле, первый номер «Кавалеров» решил устроить персональную дуэль и продемонстрировать несостоятельность лидера чужой команды в персональной опеке. Новых фактов он никому не открыл, но Капелла, которого никто не пытался вытащить из под кольца, с удовольствием поработал рим-протектором, заставляя Гарланда в режиме дежа вю совершать сложнейшие лейапы без какой-либо удачи.

Напрашивался вариант в ответ дать Леверту поработать по профилю айзо скорера, раз уж Янг сразу оказывался на нем. Более того, Гарланд на дуге как раз обеспечивал бы спейсинг для прохода Кариса. Но такая тактика была отброшена, возможно как слишком нечестная к сопернику.

В моменты выхода любого неопасного в нападении игрока, Янг немедленно отправлялся отдыхать по его позиции. Если у Рондо физически не осталось других возможностей наказывать Трея за тунеядство, кроме как разменять его кому-то, то для Окоро просто грешно ничего не делать, возвышаясь на пару голов выше лидера «Ястребов».

Но, как указывалось выше, это ответственность штаба давать ему мотивирующий поджопник и организовывать доставку мяча в руки. Тренеры придумали ставить Окоро на данкер спот, задвигая Янга под самое кольцо, а вот со второй частью пазла никто не справился. Лишь единорожистый Мобли один раз показал, как все могло бы работать.

Кроме Янга на поле «Хоукс» присутствует Галлинари. Данило был так же беспомощен перед Гарландом, как большие «Кавс» перед Треем, но очередное помутнение помешало долбить в эту точку. Хотя именно против него Дариус чувствовал себя наиболее вольготно, что при п-н-р, что на дуге.

Невозможно представить, что «Кавальерс» после четырех встреч с «Хоукс» в сезоне действительно не знали об основных уязвимостях «Атланты». Видимо отсутствие того самого опыта выступления в больших играх заставило обычно хладнокровного Гарланда пытаться показать звездную игру, достойную Hardwood Classics. Бедному парню не сказали, что плей-ин матчи даже не учитываются в его общей статистике. Но старшие товарищи должны были понимать ситуацию.

Тренерский план на игру провалился , что серьезно подрывает доверие к Бикерстафу в качестве главного на мостике для битв в плей-офф. С одной стороны, всего одна игра не позволяет показать весь уровень тренерской гибкости, но несколько моментов выглядят максимально органичными проблемам Джей Би по карьере и его (не лучшей) репутации:

Максимальный приоритет обороне в ущерб атаке. И именно в ущерб – при лаконичной ротации скамейки в три человека надо было прямо постараться, чтобы единственным человеком с дальним броском в лайнапе смены выходил Кевин Лав. Резерв оказался импотентным по своему вкладу. Страх выпустить Османа, Гудвина или Уиндлера и ослабить защиту обернулся целыми двумя эйрболами Рахона, а также примерно пятнадцатью спущенными в унитаз владениями. Конечно, не Джеди с его 35,7% трехочковых выступать в качестве лидера атаки, но массовое закидывание с дуги – другой уровень давления на защиту, а значит и помощи остальным игрокам команды. Глухота к ритму игры. Самое смешное, что ставка тренера более менее работала. В третьей четверти «Кавс» не могли ничего набрать, но и не давали разгуляться Янгу. К тому времени Бикерстаф без особого повода потратил три таймаута, поэтому предпочел смотреть как раз за разом мозгам команды в голове Гарланда отказывают извилины, а Леверт не может выполнить ни одного обостряющего паса на проходе, прожигая время каждого владения. Но к этим уставшим ментально и физически парням он выпустил на последние две минуты Аллена. За 2 минуты Янг набрал 12 очков через здоровяка и вошел в стадию «Айс Тре», в которой и довел матч до победного. Плохие комбинации для ATO, SLOB и BLOB. В плейбуке каждой команды есть схемы для розыгрышей после таймаутов (ATO) и ввода мяча из-за линий (sideline и baseline out-of-bounds). Но «Кавс» точно не могут похвастаться успехом в их проведении весь сезон. Что особенно напрягает – неготовность игроков к выполнению своих обязанностей. Комбинации проводятся некачественно. Одна из возможных причин это несоответствие простоты основных игровых принципов и сложности схем, которые рисуются на планшете (хотя по совести, их можно назвать в лучшем случае средними). Если совсем просто: не может у Гарланда или Окоро получаться хороший заслон для испанского пик-н-ролла после таймаута, если они не применяют заслоны остальные 48 минут. Брошенный чужой щит для защиты от транзишина. «Кавс» проиграли по количеству подборов в атаке команде, у которой выбыло двое лучших подбирающих. Присутствие Аллена должно было быть чем-то оправдано, вместо этого у него один подбор на чужом кольце ДО травмы Капеллы. Причина в решении Бикерстафа, что команда откатывает назад сразу после броска, чтобы не допустить фастбрейка. По этому же замыслу Гарланд без мяча оттягивался максимально глубоко к своей половине, чтобы оказаться первой линией обороны. Номинально, Джей Би добился чего хотел – «Хоукс» выбили таким способом всего 4 очка. Вот только «Атланта» по сезону на третьем месте с конца по количеству атак в транзишине и на последнем по набранным очкам в отрывах. Сверхосторожность Бикерстафа лишила его еще одного козыря.

Атака. Вывод.

Как указывалось в предыдущей статье, с точки зрения обороны можно предположить, что замена Лаури Маркканена на более подходящего габаритами и скилллами для защиты по мячу форварда серьезно замаскирует проблему разменов. С атакующим потенциалом у «Кавс» ситуация как у людей, купивших несколько килограммов «Лего» с рук. В потенциале у тебя бездна возможностей, но в итоге получается квадроид с пимпочкой.

В среднесрочной перспективе пары лет у команды все хорошо. Прогресс молодых, улучшение качества командного взаимодействия, несколько минимально необходимых вкраплений в ростер, вроде нормального бэкап ПГ – и нас ждет победный баскетбол, который уже хочется окрестить «фирменным».

Это вариант «лучшее враг хорошего». Мобли – невероятно ценный зверь, уровень принимаемых им решений на много лет превосходит физический возраст. «Кавс» заедут в ПО на одной его крепнущей спине, как много лет это получалось у «Миннесоты» с Биг Тикетом.

Но есть же еще вечно декларируемая любой командой стратегическая цель чемпионства. При реализации этих амбиций (а такое происходит иногда само собой, просто потому что в состав взяли честолюбивого Криса Пола, который не захотел запомниться лишь в роли ментора), менеджменту придется выбирать между соблазном оставить вместе Аллена и Мобли – и всеми вытекающими трудностями спейсинга. Снова встанет вопрос о истинном франчайзе команды и максимизации эффекта его возможностей. Гарланду будет многовато даже два бигмена для навесов. Эван обойдется и без крохи тру ПГ, если вокруг будет четверо 3&D и кое каким пасом (впрочем, такое «Торонто» на максималках еще не построило само «Торонто»). Им обоим позарез нужен чистый скорер вроде Сэкстона, который готовится сейчас к ограниченно свободному агенству в наступающем межсезонье. Денежные вопросы, вопросы эго, и не только игроков, но и менеджмента, только только обменявших Леверта, губили значительно более серьезные франшизы.

Роялем из куста и решением большинства проблем может стать дальний бросок от Мобли, но рассчитывать на это, как на выигрыш миллиарда в лотерее по одному билету. Шанс не нулевой, однако работу все-таки стоит найти.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Jason Miller / Stringer; REUTERS/David Richard-USA TODAY Sports