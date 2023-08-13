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От редакции: мы в официальном блоге ФНЛ – организация объединяет все уровни нашего футбола ниже РПЛ, и сейчас нас приглашают на экскурсию! Оценить, сколько во Второй лиге заметных тренеров. Некоторые имена вас удивят и заставят вспомнить что-нибудь приятное из прошлого. Не жалейте плюсов.

Розыгрыш первенства LEON-Второй лиги А набирает обороты. Клубы пустились в погоню за местами в Лучшей Лиге Мира, а руководят всеми процессами тренеры, для которых этот сезон – неплохой шанс подняться выше. Кто-то пришел этим летом, кто-то проводит свой второй сезон, а есть и те, кто кроме одного клуба нигде и не показывал результата. Давайте знакомиться с ними поближе.

Перед началом отметим, что у нас уже есть и первая отставка – Алексей Стукалов покинул «Ротор». Клуб и тренер расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Валерий Петраков, «Иртыш»

Валерий Петраков, назначенный за неделю до старта чемпионата, на наших глазах творит чудо: «Иртыш» с начала первенства идет в лидерах группы «Золото». Причем стартовые 3 тура были сыграны на выезде.

Петраков работал в тренерском штабе московского «Торпедо». Позже был приглашен в «Томь», с которой тренер трижды завоевывал бронзовые награды Первой лиги. В сезоне 2015/16 «Томь» под руководством Петракова вернулась в Премьер-лигу. Специалист успел позже поработать в «Луче» и пермской «Звезде».

«Иртыш» команда играющая. Причем они играют сами и дают это делать другим. На старте розыгрыша команда довольно много забивает, но и пропускает прилично. Если Петракову удастся стабилизировать эту разницу, то клуб можно считать серьёзным претендентом на повышение.

Сергей Гуренко, «Уфа»

Еще один тренер, пришедший этим летом. Сергей Гуренко ранее работал в минском «Динамо», «Торпедо-БелАЗ», «Краснодаре», нальчинском «Спартаке», пермском «Амкаре», бельгийском «Стандарте» и в национальной сборной Сербии.

Белорусский специалист был призван решать задачу по возвращению на верха российского футбола. Клуб с такой историей, по версии болельщиков, заслуживает большего.

В начале розыгрыша LEON-Второй лиги А клубы-соперники показали «Уфе», что задачу эту выполнить будет не так то просто. Здесь каждый нацелен на повышение в классе.

Опыт и авторитет Гуренко должен сыграть на руку футболистам. Требовательный специалист соберет из имеющихся игроков боеспособный коллектив, найдёт оптимальные варианты и даже если что покажет на собственном примере какие-то элементы. В бытность игроком Гуренко поиграл в топовых европейских чемпионатах, например за «Рому», «Парму» и «Сарагосу».

Иван Черенчиков, «Амкар-Пермь»

Молодой тренер, будучи игроком, провёл почти всю свою карьеру в Перми. Он выступал за «Амкар» с 2002 по 2017 года. С сезона 2021/22 Черенчиков вернулся в клуб уже в качестве тренера. Сначала это была должность ассистента, затем работа с дублем, а теперь и с основой. В прошлом сезоне Черенчиков подхватил главную команду по ходу сезона, и было странно делать какие-то выводы. Нынешняя компания покажет нам 38-летнего специалиста во всей красе.

«Амкар-Пермь» неплохо стартовал. Команда показывает уверенную игру. Немного настораживает, что в матче с «Металлургом» подопечные Черенчикова не смогли вскрыть оборонительные редуты липчан. Возможно, сказался тренерский фактор, а возможно и нет – в любом случае биография Черенчикова только начинается.

Игорь Семшов, «Чайка»

Игорь Семшов пришёл в «Чайку» посреди прошлого сезона. Тогда песчанокопцы финишировали вслед за «Черноморцем». Причем отрыв был небольшой. Клуб вполне мог заработать путевку в МЕЛБЕТ-Первую лигу. Немного не повезло. 16 матчей, 8 побед и 6 ничьих – результаты тренера в том розыгрыше.

В нынешней кампании Семшов настроен реализовать упущенное. Сейчас «Чайка» идет в числе лидеров. Правда намечается некая тенденция: опять игры заканчиваются ничейным результатом. Если это грамотно перевести в победы, направить игроков в нужное русло, то «Чайка» может залезть и на первую строчку по итогам осени.

Здесь Семшову очень важно продемонстрировать свое тренерское мастерство, которое он мог приобрести, работая с Игорем Черевченко. Специалист проработал его ассистентом в тульском «Арсенале» и «Химках».

Франк Артига, «Родина-2»

Испанский коуч приехал в необъятную не так давно, но дубль «Родины» уже выглядит интересным проектом. Как известно, турнирный результат для клуба не стоит во главе угла. Здесь ситуация как и в «Краснодаре-2»: на первый план выходит подготовка футболистов для основной команды. И кажется, что именно с этой задачей тренер может справиться.

Франк Артига провёл восемь лет в структуре «Барселоны». За его плечами опыт работы с такими футболистами, как Дани Ольмо, Андре Онана, Хави Симонс, Гави и многими другими. Такой бэкграунд с молодёжками «Барсы» и сборными ОАЭ U-18 и U-20 будет глотком свежего воздуха для нашего футбола. Новые идеи, возможность изучить систему работы каталонцев из первых уст – это и многие другие сопутствующие вещи будут очень классным опытом для системы «Родины» и российского футбола в целом.

Характерную манеру испанца уже можно увидеть на поле. Например, в третьем туре «Родина-2» обыграла «Чертаново» в лучших традициях Гвардиолы и Артеты. 71% владения мячом – тотальная доминация. Кто знает, может Артига найдет своего московского Гави или Адама Траоре. Под эту роль прекрасно бы подошёл Никита Голдобин, который готов рвать и метать в этом году. Одно сказать можно точно: испанец Артига принесёт пользу «Родине».

Евгений Бушманов, «Велес»

Экс-спартаковец Бушманов пришел наводить порядок в «Велесе». Команда завершила прошлый сезон МЕЛБЕТ-Первой лиги на 15-й строчке и опустилась в LEON-Вторую лигу А. Краткосрочная цель «крылатых быков» – вернуться в ЛЛМ.

Ранее 51-летний специалист работал в «Спартаке-2», с которым выигрывал Втору лигу в сезоне 2014/15. Бушманов имеет опыт работы и в молодежной сборной России, в которой он был в 2017 году.

«Велесу» удалось сохранить многих важных футболистов. В команде остались Марат Бокоев, Владимир Кобахидзе, Дмитрий Михайленко, Алексей Кузнецов, вернулся и экс-капитан команды Евгений Макеев. У клуба высокая задача и разбрасываться активами никто не будет. У Бушманова есть отличный костяк.

Тренер смазано провел старт чемпионата, начав с поражения и ничьей. Все это следствие отсутствия времени на подготовку. Впрочем все команды в одинаковых условиях, но для Бушманова, который пришёл за 15 дней до старта чемпионата, такая ситуация является особенно трудной. «Велес» потихоньку набирает обороты и вполне вероятно поборется за повышение.

Андраник Бабаян, «Волга»

Ситуация вокруг «Волги» и Бабаяна схожа с «Велесом» и Бушмановым. Клубу нужно возвращаться в МЕЛБЕТ-Первую лигу. Для тренера хорошее подспорье, что ульяновцы сумели сохранить основу команды. Денис Рахманов, Евгений Воронин, Айдар Хабибуллин, Чингиз Магомадов – эти и другие топы остались и помогут клубу добиться цели.

Ранее Бабаян работал в «Волгаре». Тренер сначала спас астраханский клуб от вылета, а затем провел неплохой сезон. Да, та команда смазала концовку чемпионата, но по ходу сезона даже долгое время шла в первой пятёрке.

Сейчас в игре «Волги» можно увидеть фирменный почерк Бабаяна. Команда сыграла не так много матчей, но мы уже видим общие черты нынешней «Волги» и того «Волгаря». Большое внимание уделяется стандартным положениям. Это особенно актуально для нашей лиги, где очень много борьбы, фолов и соответственно стандартов. Ещё одно сходство – это игра в три центрбека. Ну и самая главная черта тренера, приправленная целями команды – победа любой ценой.

«Волга» по содержанию игры ещё не вышла на тот уровень, чтобы вернуться в ЛЛМ, но по результату всё достаточно неплохо. Тут свою роль играет и характер футболистов, которые могут выйти на характере.

Евгений Перевертайло, «Муром»

Опытнейший Перевертайло уже создает проблемы фаворитам «Золота». Узнаваемый стиль специалиста – игра, выстроенная на плотной обороне. «Муром» очень тренерская команда. Евгений Перевертайло умело распоряжается ресурсами клуба, выжимая все до последней капли из своих футболистов. Игра низким блоком с расчетом на резкие выпады в контратаку приносит свои результаты на старте. Получается такой своеобразный «Атлетико Мадрид» образца 2014-го.

«Муром» неудобный соперник для любого клуба «Золота». Перевертайло уже отобрал очки у «Ротора» и «Уфы». То ли еще будет.

Сергей Первушин, «Металлург»

Первушин уже достаточно опытный специалист. Менеджер успел потренировать «Тамбов» и «Кубань». При этом Первушин работал в самом высшем российском дивизионе и даже становился лучшим тренером РПЛ в ноябре 2019 года.

Специалист пришёл в «Металлург» в сезоне-2021/22. За это время клуб стабильно держался в топе своей группы.

Сейчас, когда формат LEON-Второй лиги изменился, липецкий клуб попал в «Серебро». «Металлург», не обладая такими ресурсами и подбором игроков, как например у того же «Амкара», является трудным соперником для всех. Тренер на старте чемпионата делает упор на оборонительную линию. Игра «от печки» не всегда позволяет липчанам мало пропускать. При неубедительной игре в атаке такой стиль может себя не оправдать. Если Первушину удастся наладить игру во всех линиях, то можно ожидать что команда поборется за выход в «Золото».

Сергей Чикишев, «Чертаново»

Самый опытный тренер «Серебра» Сергей Чикишев сейчас пытается выровнить дела «Чертаново». Не лучшие результаты на старте вряд ли входили в планы клуба. Здесь нужно понимать, что лидеры прошлогодней команды ушли на повышение, а молодым игрокам ещё нужно притереться друг к другу, сыграться. Не стоит взваливать на тренера всю ответственность от поражений. Чикишев – человек матерый, и скоро смастерит новый боеспособный коллектив. Другой вопрос это время, которого может попросту не хватить. Оглянуться не успеешь и уже отправляешься в 2Б.

Чикишев в разное время работал и в «Чертаново-2», и в «Красаве», и в разных командах московского «Динамо». Тренер уже в далеком 2007-м готовил молодых игроков в академии «Спартака». Такой бэкграунд поможет команде выстоять в трудной группе «Серебро».

Игорь Колыванов, «Текстильщик»

Колыванов ранее возглавлял «Уфу», «Торпедо» и «Арарат». В 2019 году выводил москвичей в ФНЛ. Собственно перед клубом из Иваново такая же задача – вернуться наверх.

Сейчас «Текстильщик» идет в середине таблицы. После разгрома в Белгороде Колыванов привел ребят в себя, и те результаты, которые показывает команда, сейчас уже можно потихоньку заносить в актив. Осенний турнир скоротечен. Нужно набирать ход уже сейчас и Колыванову точно под силу сделать это. Тем более в команду продолжают подъезжать неплохие новички. На этой неделе были подписаны Данила Калин и Дмитрий Ефремов – бойцы с хорошим опытом выступления в высших дивизионах.

Павел Могилевский, «Форте»

Могилевский пришёл в «Форте» ещё по ходу прошлого сезона. Тогда клуб занял пятую строчку в своей группе, пропустив вперёд «Черноморец», «Чайку», «Ротор» и «Биолог-Новокубанск». Результат устроил руководство и тренер начал готовиться к старту обновленной LEON-Второй лиги.

В сезоне-2020/21 Павел Могилевский выводил «Кубань» в ФНЛ. Такой опыт определенно понадобится «Форте».

Легенда «Ротора» ещё адаптирует состав под конкурентную лигу, где каждый может обыграть каждого. После стартовых туров таганрогский клуб показывает нестабильные результаты. Перспективный тренер всё ещё может удивить, поэтому мы бы не сбрасывали раньше времени «Форте» со счетов.

Виталий Панов, «Челябинск»

Челябинская область поставила перед клубом серьёзные задачи: выход на новый уровень как в спортивном, так и в организационном плане. Под эти цели и назначили Виталия Панова. Контракт долгосрочный – аж до 2025 года.

Ранее Панов работал в «Акроне» и «Волгаре». Сверхъестественных достижений не было.

Под тренера «Челябинск» неплохо так усилился. Забрали себе четверых игроков «Текстильщика», в том числе Карпука и Мацхарашвили, которые давали результат в Иваново. Подъехал и целый ряд арендованных футболистов из системы «КС»: Герчиков, Никитенков, Першин, Великородный и Веселов – неплохое усиление для клуба «Серебра». И тут назревает вопрос, получится ли у Панова грамотно выстроить игру и использовать те ресурсы, которые у него есть. Отметим, что в проекте «Челябинска» заинтересован лично губернатор области. Все ответы мы получим совсем скоро, а пока клуб набирает очки с переменной частотой.

Александр Хромыков, «Краснодар-2»

Александр Хромыков для «Краснодара» свой человек. Он работает в системе клуба с сезона 2016/17. Хорошо знакомый с принципами клуба и с игроками Хромыков руководит командой уже не первый сезон. Ни для кого не секрет, что тренер ставит атакующий комбинационный футбол.

Всем хорошо ясно – турнирная борьба для «Краснодара-2» стоит не на первом месте. Всё-таки задача как для тренера, что клуба подготовить игроков для основы. И тут такой человек как Хромыков пришёлся ко двору. Но дублю «бычков» хотелось бы готовить футболистов в дивизионе повыше. Именно поэтому были подписаны опытные игроки, например Виталий Шахов. Такие личности и результата добиться помогут, и станут своеобразными наставниками для более молодых ребят непосредственно на футбольном поле.

Владимир Тункин, «Спартак» Кострома

Костромской «Спартак» является вторым клубом в тренерской карьере Владимира Тункина. Первым был «Пересвет», где специалист был и.о.

Тункин ставит футбол присущий LEON-Второй лиге. Команда показывает атакующую игру, по ситуации подстраиваясь под соперника. Отличительная черта костромского «Спартака» – это большое количество вертикальных атак, расчет на верховую борьбу и стандарты. Средний рост футболистов команды позволяет на это опираться. Игра на поле выглядит очень конкретной и, конечно, тут заслуга Тункина.

Другой вопрос, что сейчас «красно-белые» смотрятся неубедительно. Много над чем нужно работать. Например, оборонительная линия выглядит не лучшим образом. Команда достаточно много пропускает. В любом случае Тункин знает свое дело и приведет «Спартак» к оптимальным кондициям. Попасть в число лучших по итогам осенней части первенства будет не просто, но команда к этому стремится.

Не так давно Тункин показал себя не с лучшей стороны. В матче с брянским «Динамо» главный тренер костромской команды не совладал с эмоциями. Кульминацией стало то, что после словесного выпада в адрес судейской бригады он вырвал красную карточку у арбитра из рук и бросил в него. Не лучший перформанс.

Александр Фомичев, «Динамо-Брянск»

Александр Фомичев в системе брянского «Динамо» с сезона 2016/17, когда он занимал должность ассистента. С прошлого сезона он возглавил команду, которая в осенней части заняла первое место, а на финальной стадии второе. Тогда у «Динамо» действительно все было неплохо. Они опередили «Родину-2», «Салют Белгород», «Авангард» и «Металлург», пропустив вперёд лишь «Сокол».

Сейчас же клуб находится не в очень хорошем положении. Как повторяет из раза в раз сами Фомичев: «Нельзя так быстро перейти из одной лиги в другую». И действительно, подбор соперников у команды сильно изменился. Ещё недавно они играли с «Сахалинцем» и «Квантом», а сейчас в соперниках «Ротор», «Велес» и «Уфа».

Здесь решает и индивидуальное мастерство футболистов. Да, клуб неплохо усилился в межсезонье, но этого пока не хватает. Остается пожелать удачи «Динамо-Брянску» поскорее адаптироваться под лигу, развиваться и идти только вперед.

Виктор Навоченко, «Салют Белгород»

Стартовал уже шестой сезон Навоченко в Белгороде. «Салют» под его руководством стабильно находился в числе лучших в своей группе.

Как и у всех команд LEON-Второй лиги А группы «Серебро», у белгородского клуба на бумаге стоит задача подняться выше. Но нужно быть реалистами и понимать, что у команды скромный бюджет. Да и футболистов в Белгород нынче тяжело затащить.

При всех этих факторах Виктор Навоченко из года в год лепит команду из того, что есть, и добивается хороших результатов. Это межсезонье оказалось показательным: «Салют Белгород» потерял ряд ключевых футболистов прошлой компании, когда белгородцы всерьез боролись за серебряные медали в своей группе. Это, конечно же, и Артём Малахов с Александром Крикуненко, и Тимур Дудайти с Александром Канищевым, которые перешли в брянское «Динамо», Денис Жилмостных и Андрей Ивантеев, которые отправились к соседям в Курск, ну и, конечно же, голкипер Данила Боков.

Хоть трансферное окно ещё не закрыто, но на данный момент проблемные позиции у команды есть. Можем спрогнозировать, что и в таких условиях Навоченко покажет класс, это его суперспособность.

Алексей Медведев, «Новосибирск»

Легенда местного футбола, лучший бомбардир «Сибири» в 2009 году и человек, нацеленный на результат – Алексей Медведев возглавил команду этим летом. Ранее тренер успел поработать с «Сатурном», «Красным», «Пересветом» и «Зорким».

Под руководством Медведева «Новосибирск» выглядит одним из главных фаворитов группы. Учитывая то, что у специалиста был сжатый срок на подготовку коллектива к сезону, клуб здорово стартовал. Ресурсов у «Новосибирска» хватает, главное чтобы при первых неудачах руководство не продолжило менять тренеров как перчатки. С 2022 года в клубе успели поработать 7 тренеров, включая нынешнего.

Игорь Беляев, «Авангард»

Сторожил курского футбола Игорь Беляев опять у руля «Авангарда». Вся тренерская карьера 47-летнего специалиста связана с этим городом и командой. Именно под руководством Беляева клуб показал лучший результат в своей истории, заняв 8 место в ФНЛ сезона-2018/19.

Похоже «Авангард» хочет если не повторить, то, по крайней мере, максимально приблизиться к успеху того года. Команда очень уверенно стартовала.

Куряне под руководством Беляева выглядят очень симпатичными. Диктуют свою игру, атакуют и ничего не боятся. Здорово если у команды получится сохранить такой настрой. Посмотрим, что Беляев продемонстрирует в матчах с фаворитами группы.

Фото: LEON — Вторая Лига