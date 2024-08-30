Все переходы из «Спартака» в «Зенит». Кто до Соболева?

Во все времена.

Александр Соболев перешел в «Зенит».

Прямые трансферы из «Спартака» в «Зенит» – большущее событие, но список разрастается.

Сергей Сальников (июль 1943-го): остался в «Зените», переехавшем из блокадного Ленинграда в Москву

Обстоятельства : в 1942-м 16-летний Сальников впервые появился в основне «Спартака», но закрепиться не удалось. В 1943-м он с остальными молодыми игроками красно-белых присоединился к тренировкам «Зенита», переехавшего в подмосковные Подлипки (ныне – Королев) из блокадного Ленинграда. После Кубка Москвы-1943, в котором участвовал и «Зенит», остальные юниоры «Спартака» вернулись в клуб. А Сальников остался в «Зените» до 1946-го.

Факт : первый трофей в истории – Кубок СССР-1944 – «Зенит» выиграл с большой помощью Сальникова. В полуфинале обыграли «Спартак», а Сергей забил в первом матче. У Сальникова гол и в финале против ЦДКА, причем победный.

Успехи в «Зените» : Сальников провел в команде три года, был одним из главных героев того состава. Потом Сергей вернулся в «Спартак». За карьеру он четыре раза был признан лучшим игроком страны, выиграл три чемпионства и пять кубков СССР, к тому же помог добыть олимпийское золото-1956.

Немесио Посуэло (апрель 1965-го): перешел после конфликта с руководством «Спартака» из-за поездки в Алжир

Обстоятельства : Посуэло в 1964-м не пустили со «Спартаком» на сборы в Алжир, потому что там жили его родственники, у Немесио случился конфликт с Николаем Старостиным, и игрок ушел в «Зенит».

Факт : Немесио Посуэло – уроженец Харькова, сын испанских эмигрантов, переехавших в СССР после поражения республиканских сил в испанской гражданской войне. Его отец, тоже Немесио, был членом ЦК Коммунистической партии Испании.

Успехи в «Зените »: за ленинградцев провел шесть игр, а после был дисквалифицирован из-за частых нарушений режима. И ушел из команды. В том же 1965-м нетрезвый форвард «Спартака» Юрий Севидов сбил на машине ученого Дмитрия Рябчикова. Перед тем, как сесть за руль, футболист выпивал с Немесио. Рябчиков умер в больнице, Севидова посадили, а Посуэло навсегда отстранили от профессионального футбола.

Василий Кульков (июль 1997-го): после второго возвращения не закрепился в основе у Романцева и ушел к Бышовцу

Обстоятельства : после неудачной поездки в «Миллуолл» приостановил карьеру на полгода, в начале 1997-го вернулся к тренировкам со «Спартаком» и в состав. Но закрепиться в основе у Олега Романцева не смог из-за травм и принял приглашение Анатолия Бышовца в «Зенит».

Факт : у 30-летнего Кулькова было 10 кило лишнего веса. Об этом рассказывал Бышовец: «Он пришел возрастным футболистом, к тому же имел +10 кг к боевому весу. Я сказал: «Василий, давай попробуем решить эту проблему. Как к игроку у меня к тебе претензий нет». И он начал ее решать». Вскоре Кульков набрал форму и закрепился в основе «Зенита».

Успехи в «Зените» : формально стал обладателем Кубка России-1999, но по ходу сезона ушел в «Крылья», финал смотрел уже со стороны. Был частью команды, которая возвращалась после очищения вылетом из высшей лиги.

Владимир Быстров (август-2009): скандально вернулся из-за тоски по родному городу

Обстоятельства : переход, после которого трансферы из «Спартака» в «Зенит» стали еще более скандальными. Вернулся в середине сезона-2009. Петербуржцы заплатили 9 млн евро – на 5 больше, чем «Спартак» отдал в 2005-м. Детали, связанные с политическим давлением на Леонида Федуна, до сих пор полноценно не раскрыты.

Факт : агент Павел Андреев объяснял трансфер личными мотивами Быстрова. «Решение о переходе далось очень тяжело. Но перевесила тоска по родному городу, команде, в которой он состоялся как футболист. Володя по-настоящему скучал, долгое время живя вдали от Петербурга. Поверьте, главное – именно это, а не деньги, о которых столько досужих разговоров», – говорил он для «СЭ».

Успехи в «Зените» : выграл в Петербурге четыре трофея после возвращения. Два чемпионства (2010, 2012), Кубок России-2010 и Суперкубок-2011. При том, что в «Спартаке» становился только серебряным призером РФПЛ – трижды.

Артем Дзюба (июль 2015-го): не продлил контракт и ушел после многочисленных конфликтов

Обстоятельства : в октябре 2014-го стало ясно, что Дзюба не станет продлевать контракт со «Спартаком», а «Зенит» выиграл гонку за свободного агента. Причем о подписании объявили зимой, а «Спартак» обиделся и сослал Артема в дубль, отказались ото всех вариантов с полугодой арендой.

Факт : забил «Спартаку» в первом же матче за «Зенит», на 88-й минуте сравнял в гостях у родного клуба и принес «Зениту» ничью. Праздновать не стал, а потом рассказывал «СЭ»: «Я должен был забить в той игре. Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы».

Успехи в «Зените» : сразу же блеснул в Лиге чемпионов, помог выиграть пять матчей в группе и досрочно выйти в плей-офф. Чемпионат раньше Дзюбы выиграл «Спартак», но Артем наверстал в период доминирования: четыре золота подряд, два Кубка России и четыре Суперкубка, а также статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов России благодаря голам «Зенит».

Зелимхан Бакаев (июнь 2022-го): уехал в Питер, когда «Спартак» не предложил контракт

Обстоятельства : история с продлением контракта тянулась весь сезон-2021/22, но ничем не кончилась. В инсайдах обсуждали и финансовые запросы, и нежелание «Спартака» оставлять воспитанника. Ни о чем не договорились.

Факт : вскоре после ухода Бакаева о трансфере весьма резко высказался Александр Соболев. «Это его выбор, даже не хочу обсуждать. Выбрал – пожалуйста. Не могу сказать, что прямо расстроился», – резюмировал теперь новичок «Зенита».

Успехи в «Зените» : в сезоне-22/23 провел всего 682 минуты во всех турнирах, хоть и стал чемпионом страны. На следующий год не очень удачно съездил в аренду в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Вернулся и снова не пригодился «Зениту», ушел теперь в «Химки».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Павел Лисицын, Юрий Сомов; fc-zenit.ru