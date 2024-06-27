Фото дня: судья записал желтую Криштиану на руке. Делает так не первый раз

Сандро Шерер всех удивил.

В матче Грузия – Португалия удивила не только команда Вилли Саньоля, но и швейцарский арбитр Сандро Шерер. Он предупредил Роналду желтой карточкой и записал это на руку (да!).

Обычно для записей есть специальная записная книжка − как раз чтобы случайно не стереть данные. Но у Шерера свой пусть: записывает на руку не первый раз. Вот, например, скрин из матча «Интера» и «Сосьедада» в этой ЛЧ. R5 – пятый номер «Реала» Игор Субельдия.

За что Криш получил желтую?

Швейцарец предупредил Роналду за споры. На 27-й минуте португальцы разыграли угловой, и Криштиану, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука Лочошвили придерживал его за футболку.

Шерер не стал назначать пенальти, чем взбесил Криштиану: нападающий требовал обратить внимание на то, что его хватали за экипировку. Но задавить авторитетом не смог – лишь получил желтую карточку.

На 44-й минуте швейцарец наказал Педру Нету за симуляцию. Португалец упал на газон возле штрафной сборной Грузии, имитируя столкновение с Георгием Кочорашвили. Шерер не повелся. Ранее португальцы уже хватали карточки за симуляцию – в матчах с Чехией и Турцией наказали Рафаэля Леау. Он пропустил игру с Грузией из-за дисквалификации.

В юности работал лыжным инструктором. С 26 лет судит швейцарскую Суперлигу, теперь элитный арбитр

Шереру только 36 лет. До судейства он изучал физкультуру и географию в Базельском университете. Потом преподавал в разных школах и даже работал лыжным инструктором.

Сандро уже в 24 судил матчи второго дивизиона Швейцарии, через пару лет дебютировал в родной Суперлиге. В 2020-м Шерер работал на финале Кубка Швейцарии между «Базелем» и «Янг Бойз» (1:2).

С 2015-го Сандро – судья ФИФА. Первый международный турнир для швейцарца – отбор к юношескому Евро-2017. В 2020-м Шерер впервые отсудил групповую стадию Лиги чемпионов (игру между «Барселоной» и «Ференцварошем»), став первым швейцарцем после Массимо Бузакки (работал в начале 2000-х) в группе ЛЧ.

С 2022-го Шерер – элитный судья ФИФА, на чемпионате Европы уже отсудил матч Словении с Данией (1:1).

В ноябре 2021-го про Шерера узнал и российский болельщик. Тогда «Локо» и «Галатасарай» (1:1) выдали настолько эмоциональную концовку , что не уследил даже главный арбитр. Швейцарец дважды показал желтые карточки Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля.

На 91-й минуте защитник придержал за футболку Керема Актюркоглу (первая желтая), а на 93-й – случилась легкая потасовка (вторая карточка Живоглядова). Оказалось, россиянин получил отложенную карточку за первый фол – Шерер подзабыл, что уже успел показать желтую.

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; Gettyimages /Alex Caparros / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff