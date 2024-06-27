Фото дня: судья записал желтую Криштиану на руке. Делает так не первый раз
Сандро Шерер всех удивил.
В матче Грузия – Португалия удивила не только команда Вилли Саньоля, но и швейцарский арбитр Сандро Шерер. Он предупредил Роналду желтой карточкой и записал это на руку (да!).
Обычно для записей есть специальная записная книжка − как раз чтобы случайно не стереть данные. Но у Шерера свой пусть: записывает на руку не первый раз. Вот, например, скрин из матча «Интера» и «Сосьедада» в этой ЛЧ. R5 – пятый номер «Реала» Игор Субельдия.
За что Криш получил желтую?
Швейцарец предупредил Роналду за споры. На 27-й минуте португальцы разыграли угловой, и Криштиану, пытаясь добраться до мяча, упал на газон. Защитник Лука Лочошвили придерживал его за футболку.
Шерер не стал назначать пенальти, чем взбесил Криштиану: нападающий требовал обратить внимание на то, что его хватали за экипировку. Но задавить авторитетом не смог – лишь получил желтую карточку.
На 44-й минуте швейцарец наказал Педру Нету за симуляцию. Португалец упал на газон возле штрафной сборной Грузии, имитируя столкновение с Георгием Кочорашвили. Шерер не повелся. Ранее португальцы уже хватали карточки за симуляцию – в матчах с Чехией и Турцией наказали Рафаэля Леау. Он пропустил игру с Грузией из-за дисквалификации.
В юности работал лыжным инструктором. С 26 лет судит швейцарскую Суперлигу, теперь элитный арбитр
Шереру только 36 лет. До судейства он изучал физкультуру и географию в Базельском университете. Потом преподавал в разных школах и даже работал лыжным инструктором.
Сандро уже в 24 судил матчи второго дивизиона Швейцарии, через пару лет дебютировал в родной Суперлиге. В 2020-м Шерер работал на финале Кубка Швейцарии между «Базелем» и «Янг Бойз» (1:2).
С 2015-го Сандро – судья ФИФА. Первый международный турнир для швейцарца – отбор к юношескому Евро-2017. В 2020-м Шерер впервые отсудил групповую стадию Лиги чемпионов (игру между «Барселоной» и «Ференцварошем»), став первым швейцарцем после Массимо Бузакки (работал в начале 2000-х) в группе ЛЧ.
С 2022-го Шерер – элитный судья ФИФА, на чемпионате Европы уже отсудил матч Словении с Данией (1:1).
В ноябре 2021-го про Шерера узнал и российский болельщик. Тогда «Локо» и «Галатасарай» (1:1) выдали настолько эмоциональную концовку, что не уследил даже главный арбитр. Швейцарец дважды показал желтые карточки Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля.
На 91-й минуте защитник придержал за футболку Керема Актюркоглу (первая желтая), а на 93-й – случилась легкая потасовка (вторая карточка Живоглядова). Оказалось, россиянин получил отложенную карточку за первый фол – Шерер подзабыл, что уже успел показать желтую.
Как Роналду играет на Евро почти в 40?
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; Gettyimages/Alex Caparros / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff
Игрока порядковый номер - на рукаве.
Пожелай удачи в игре, пожелай мне:
Не уехать с этого Евро,
Не уехать с этого Евро,
Пожелай мне удачи, пожелай мнееее уууудачи