4 команды с 4 очками в группе – такое уже было на ЧМ-1994. Вылетел тот, кто забил меньше

На Евро-2024 в группе Е перед последним туром у всех по три очка: Украина, Бельгия, Словакия и Румыния создали уникальную ситуацию. Сыграют вничью – будет по четыре: но три команды выйдут в плей-офф, а четвертая вылетит.

Интригующая история: такой расклад встречался аж 30 лет назад.

ЧМ-1994: четвертая лишняя – Норвегия с четырьмя очками

На том чемпионате мира был тот же формат, что сейчас используется на Евро: шесть групп по четыре команды, в 1/8 финала выходят четверо лучших с третьих мест. Именно тогда победы 6:1 над Камеруном не хватило сборной России – в том числе и благодаря безумию той группы, где четыре команды набрали по четыре очка.

Кстати, это тоже была группа Е, как и сейчас на Евро.

В нее попали сборные Италии, Ирландии, Мексики и Норвегии – да, сразу три европейские сборные. Начали с сенсации: итальянцы проиграли ирландцам 0:1. Рой Кин вспоминал в автобиографии: «Стадион походил на огнедышащую печь. Я никогда не испытывал подобной влажности. Было трудно дышать, я уже не говорю о том, чтобы бежать».

Главный тренер Италии Арриго Сакки назвал игру команды очень посредственной. В другом матче норвежцы забили победный мексиканцам на 84-й минуте – тоже 1:0.

Проигравшие в первом туре победили во втором: Италия обыграла 1:0 Норвегию, Мексика – 2:1 Ирландию. Главное воспоминание Кина – снова жара: «Они играли в пас, а мы бегали. Температура была более 43 градусов по Цельсию».

По три очка у каждого, у Мексики и Ирландии разница по 2:2, у Италии и Норвегии – по 1:1. Ирландия – первая (победила Мексику), Норвегия последняя (проиграла Италии).

В третьем туре – две ничьи: Италия – Мексика 1:1, Ирландия – Норвегия 0:0. Получилось, кто забил больше – тот и прошел дальше. Норвегия с одним голом осталась ни с чем, Италия в споре с Ирландией сползла ниже из-за поражения от нее в первом туре.

Мексиканец Альберто Гарсия Аспе вспоминал в интервью ФИФА: «Мы не знали, что было в параллельной встрече, только в конце нам сказали, что мы вышли. После допинг-контроля я сходил в раздевалку к сборной Италии, где обменялся футболками с Роберто Баджо. Настроение там было как на похоронах. Я уж думал, они вылетели».

На том ЧМ было несколько откровенных аутсайдеров, именно поэтому с третьего места вышли две команды аж с шестью очками – Аргентина и Бельгия. С четырьмя прошли Италия и США. А вот норвежцы вылетели.

Сборная России набрала три очка, но даже с разницей +1 и большим количеством забитых (7) в плей-офф не прошла. Было бы у россиян на очко больше, в 1/8 не попала бы Италия и не дошла бы до финала. Но в истории осталось ее поражение от Бразилии в серии пенальти с памятным промахом Роберто Баджо.

Ирландия остановилась в первом же раунде плей-офф на Нидерландах (0:2), а Мексика по пенальти проиграла будущим полуфиналистам болгарам (на той стадии они сыграли как раз с Италией).

На ЧМ-1990 чуть не случился похожий расклад – и там вообще была жеребьевка

Еще одна драматичная группа, в которой пять из шести игр завершились вничью. В такую опять попали ирландцы: соперниками были англичане, голландцы и египтяне (снова три команды из Европы).

Тогда действовала двухочковая система, и после двух туров было четыре ничьих и по два очка у каждой команды. Еще и с абсолютно одинаковой разницей: все сыграли 1:1 в первом туре и 0:0 в следующем. У Ирландии и Нидерландов в третьей игре случилась ничья, а Англия все-таки победила Египет.

Англия выиграла группу с четырьмя очками, Египет финишировал последним с двумя. Ирландцы и голландцы завершили групповой этап с идентичными показателями – три очка, разница 2:2. Не было никаких определении по карточкам или коэффициентам (или как на Евро-2008 Турция и Чехия чуть не пробили серию пенальти прямо в группе), так что их места определили обычной жеребьевкой.

Жребий дорого обошелся голландцам. Они стали третьими в группе и влетели прямо на будущего победителя чемпионата – Германию. Действующие чемпионы Европы во главе с Роналдом Куманом, Франком Райкардом, Рудом Гуллитом и Марко ван Бастеном уступили задолго до финала – 1:2.

А второй в группе стала Ирландия, получившая в соперники крепкую, но не настолько сильную Румынию. Прошли в четвертьфинал после серии пенальти и позже минимально уступили Италии – 0:1.

Как может произойти равенство в группе Е и что тогда будет

Возвращаемся в 2024-й. Вот что тут происходит:

Расклады понятны – победа любой из команд выводит ее в плей-офф, поражение – риск оказаться последним и быть в полной зависимости от параллельного матча.

Ничья – выход в 1/8 для трех команд и возможный вылет для четвертой. Две ничьи – такой же расклад, только теперь – гарантированный вылет для четвертой. И эта четвертая – Украина.

Если Румыния сыграет вничью со Словакией, а Бельгия – с Украиной, то украинцы вылетают с последнего места, а словаки остаются на третьем. С двумя другими командами тоже понятно: если у румын ничья не менее голевая, чем у бельгийцев, то они остаются первыми. Если менее – Бельгия выигрывает группу и сдвигает Румынию на второе место.

Победитель этой группы попадает на одну из третьих команд (возможно, на Венгрию). Со второго места расклад заметно хуже: соперник – Франция, вторая сборная группы D. Да еще и на день отдыха меньше: первая команда группы Е сыграет свой матч 1/8 финала 2 июля, вторая – 1-го.

Самая запутанная группа в истории Евро. Расклады Бельгии, Словакии, Украины и Румынии

Словакию с Румынией устроит ничья в третьем туре. Прямо как бискотто-матч Швеция – Дания на Евро-2004!

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Simon Bruty