6 мин.

4 команды с 4 очками в группе – такое уже было на ЧМ-1994. Вылетел тот, кто забил меньше

31

На Евро-2024 в группе Е перед последним туром у всех по три очка: Украина, Бельгия, Словакия и Румыния создали уникальную ситуацию. Сыграют вничью – будет по четыре: но три команды выйдут в плей-офф, а четвертая вылетит. 

Интригующая история: такой расклад встречался аж 30 лет назад.

ЧМ-1994: четвертая лишняя – Норвегия с четырьмя очками

На том чемпионате мира был тот же формат, что сейчас используется на Евро: шесть групп по четыре команды, в 1/8 финала выходят четверо лучших с третьих мест. Именно тогда победы 6:1 над Камеруном не хватило сборной России – в том числе и благодаря безумию той группы, где четыре команды набрали по четыре очка.

Кстати, это тоже была группа Е, как и сейчас на Евро.

В нее попали сборные Италии, Ирландии, Мексики и Норвегии – да, сразу три европейские сборные. Начали с сенсации: итальянцы проиграли ирландцам 0:1. Рой Кин вспоминал в автобиографии: «Стадион походил на огнедышащую печь. Я никогда не испытывал подобной влажности. Было трудно дышать, я уже не говорю о том, чтобы бежать».

Главный тренер Италии Арриго Сакки назвал игру команды очень посредственной. В другом матче норвежцы забили победный мексиканцам на 84-й минуте – тоже 1:0.

Проигравшие в первом туре победили во втором: Италия обыграла 1:0 Норвегию, Мексика – 2:1 Ирландию. Главное воспоминание Кина – снова жара: «Они играли в пас, а мы бегали. Температура была более 43 градусов по Цельсию».

По три очка у каждого, у Мексики и Ирландии разница по 2:2, у Италии и Норвегии – по 1:1. Ирландия – первая (победила Мексику), Норвегия последняя (проиграла Италии).

В третьем туре – две ничьи: Италия – Мексика 1:1, Ирландия – Норвегия 0:0. Получилось, кто забил больше – тот и прошел дальше. Норвегия с одним голом осталась ни с чем, Италия в споре с Ирландией сползла ниже из-за поражения от нее в первом туре.

Мексиканец Альберто Гарсия Аспе вспоминал в интервью ФИФА: «Мы не знали, что было в параллельной встрече, только в конце нам сказали, что мы вышли. После допинг-контроля я сходил в раздевалку к сборной Италии, где обменялся футболками с Роберто Баджо. Настроение там было как на похоронах. Я уж думал, они вылетели».

На том ЧМ было несколько откровенных аутсайдеров, именно поэтому с третьего места вышли две команды аж с шестью очками – Аргентина и Бельгия. С четырьмя прошли Италия и США. А вот норвежцы вылетели.

Сборная России набрала три очка, но даже с разницей +1 и большим количеством забитых (7) в плей-офф не прошла. Было бы у россиян на очко больше, в 1/8 не попала бы Италия и не дошла бы до финала. Но в истории осталось ее поражение от Бразилии в серии пенальти с памятным промахом Роберто Баджо.

Ирландия остановилась в первом же раунде плей-офф на Нидерландах (0:2), а Мексика по пенальти проиграла будущим полуфиналистам болгарам (на той стадии они сыграли как раз с Италией).

На ЧМ-1990 чуть не случился похожий расклад – и там вообще была жеребьевка

Еще одна драматичная группа, в которой пять из шести игр завершились вничью. В такую опять попали ирландцы: соперниками были англичане, голландцы и египтяне (снова три команды из Европы).

Тогда действовала двухочковая система, и после двух туров было четыре ничьих и по два очка у каждой команды. Еще и с абсолютно одинаковой разницей: все сыграли 1:1 в первом туре и 0:0 в следующем. У Ирландии и Нидерландов в третьей игре случилась ничья, а Англия все-таки победила Египет.

Англия выиграла группу с четырьмя очками, Египет финишировал последним с двумя. Ирландцы и голландцы завершили групповой этап с идентичными показателями – три очка, разница 2:2. Не было никаких определении по карточкам или коэффициентам (или как на Евро-2008 Турция и Чехия чуть не пробили серию пенальти прямо в группе), так что их места определили обычной жеребьевкой.

Жребий дорого обошелся голландцам. Они стали третьими в группе и влетели прямо на будущего победителя чемпионата – Германию. Действующие чемпионы Европы во главе с Роналдом Куманом, Франком Райкардом, Рудом Гуллитом и Марко ван Бастеном уступили задолго до финала – 1:2.

А второй в группе стала Ирландия, получившая в соперники крепкую, но не настолько сильную Румынию. Прошли в четвертьфинал после серии пенальти и позже минимально уступили Италии – 0:1. 

Как может произойти равенство в группе Е и что тогда будет

Возвращаемся в 2024-й. Вот что тут происходит:

Расклады понятны – победа любой из команд выводит ее в плей-офф, поражение – риск оказаться последним и быть в полной зависимости от параллельного матча.

Ничья – выход в 1/8 для трех команд и возможный вылет для четвертой. Две ничьи – такой же расклад, только теперь – гарантированный вылет для четвертой. И эта четвертая – Украина.

Если Румыния сыграет вничью со Словакией, а Бельгия – с Украиной, то украинцы вылетают с последнего места, а словаки остаются на третьем. С двумя другими командами тоже понятно: если у румын ничья не менее голевая, чем у бельгийцев, то они остаются первыми. Если менее – Бельгия выигрывает группу и сдвигает Румынию на второе место.

Победитель этой группы попадает на одну из третьих команд (возможно, на Венгрию). Со второго места расклад заметно хуже: соперник – Франция, вторая сборная группы D. Да еще и на день отдыха меньше: первая команда группы Е сыграет свой матч 1/8 финала 2 июля, вторая – 1-го.

Самая запутанная группа в истории Евро. Расклады Бельгии, Словакии, Украины и Румынии

Словакию с Румынией устроит ничья в третьем туре. Прямо как бискотто-матч Швеция – Дания на Евро-2004!

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru/Simon Bruty

logoЕвро-2024
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoРой Кин
logoСборная Словакии по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Бельгии по футболу