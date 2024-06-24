Не показывайте гол Швейцарии Лукаку

Тсссс.

Швейцария почти весь матч обыгрывала Германию благодаря голу Дана Ндойе – и вытянутой ноге Антонио Рюдигера.

Рюдигер пытался накрыть подачу – и помог Швейцарии

Ндойе был очень близок к офсайду, но помогла выставленная нога защитника: причем он не опекал форварда, а накрывал передачу на него.

В финальной фазе Ндойе легко прошил Нойера.

Вы ведь тоже сразу вспомнили Лукаку?

У Лукаку отобрали уже три мяча, виновата в том числе коленная чашечка

Главный неудачник турнира пока Ромелу Лукаку: у него отменили уже три мяча, два из них – из-за офсайдов.

Против Словакии нападающий добивал в пустые и залез почти на полкорпуса.

В той же игре судья Халил Мелер отнял еще один гол, теперь из-за касания рукой партнера по команде Лои Опенда. Определили с помощью ВАР.

Третий отмененный мяч – во втором туре против Румынии – самый обсуждаемый: залез в офсайд... коленной чашечкой!

Вот с другого ракурса.

Удивительный турнир.

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster