Не показывайте гол Швейцарии Лукаку
Тсссс.
Швейцария почти весь матч обыгрывала Германию благодаря голу Дана Ндойе – и вытянутой ноге Антонио Рюдигера.
Рюдигер пытался накрыть подачу – и помог Швейцарии
Ндойе был очень близок к офсайду, но помогла выставленная нога защитника: причем он не опекал форварда, а накрывал передачу на него.
В финальной фазе Ндойе легко прошил Нойера.
Вы ведь тоже сразу вспомнили Лукаку?
У Лукаку отобрали уже три мяча, виновата в том числе коленная чашечка
Главный неудачник турнира пока Ромелу Лукаку: у него отменили уже три мяча, два из них – из-за офсайдов.
Против Словакии нападающий добивал в пустые и залез почти на полкорпуса.
В той же игре судья Халил Мелер отнял еще один гол, теперь из-за касания рукой партнера по команде Лои Опенда. Определили с помощью ВАР.
Третий отмененный мяч – во втором туре против Румынии – самый обсуждаемый: залез в офсайд... коленной чашечкой!
Вот с другого ракурса.
Удивительный турнир.
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster
т.е. с миллиметровыми моментами Лукаку ничего общего