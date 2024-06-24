Шестой плей-офф Евро и ЧМ Швейцарии подряд! Недавно выбили Францию

Красавцы.

Швейцария в последнем туре группового этапа едва не сбросила немцев на второе место – но даже с ничьей (1:1) уверенно зашла в плей-офф Евро.

Швейцарцы проходят группу на крупном турнире шестой раз подряд. Мощь!

ЧМ-2014 – вылет в 1/8

Швейцария уверенно прошла группу: обыграла Эквадор (2:1) и Гондурас (3:0), не справилась только с французами (2:5). В 1/8 получила будущего финалиста ЧМ Аргентину – и держалась до 117-й минуты, когда Анхель Ди Мария получил пас от Лионеля Месси и пробил под опорную ногу Диего Бенальо.

Главный тренер Оттмар Хитцфельдд закончил карьеру сразу после вылета. «Швейцария продемонстрировала отличную игру, мы не заслужили такой вылет с чемпионата мира, – грустил Штефан Лихтштайнер. – Я потерял мяч, когда соперник забил. Жаль, что мы пропустили в самой концовке».

Евро-2016 – вылет в 1/8

Тот турнир запомнился феноменальным голом через себя Джердана Шакири – но даже такой шедевр не спас Швейцарию от очередного вылета в 1/8 финала. Поляки прошли в 1/4 по пенальти, подвел тогда еще юный Гранит Джака. В группе швейцарцы обошли Албанию и Румынию.

ЧМ-2018 – вылет в 1/8

В группе сыграли вничью с Бразилией (1:1), убрали сербов (2:1), а в конце выдали яркий матч с Коста-Рикой (2:2). Но дальше споткнулись о шведов – на 67-й минуте швейцарские защитники упустили Эмиля Форсберга, он зарядил с 18 метров. Мяч летел точно в руки Яну Зоммеру, но Мануэль Аканджи подставил ногу, и мяч нырнул в сетку.

Евро-2020 – вылет в 1/4

Швейцария всех удивила в 1/8 – сенсацией против Франции. Невероятные 3:3 в основное время, камбэк Карима Бензема за две минуты, незабитый пенальти, героические сэйвы Яна Зоммера, особенно в овертайме, и промах Килиана Мбаппе в серии пенальти – возможно, лучший матч того Евро.

В четвертьфинале с испанцами тоже довели до серии пенальти благодаря голу Джердана Шакири во втором тайме. Но в этот раз удача не улыбнулась: из четырех швейцарцев забил только Марио Гавранович, и даже очередной сэйв Зоммера после удара Родри не спас.

ЧМ-2022 – вылет в 1/8

В группе Швейцария проиграла бразильцам, зато убрала Сербию и Камерун. Но в 1/8 снова не получилось – неприятные 1:6 от звездной Португалии. Криштиану Роналду тогда остался в запасе . Вышел лишь на 73-й минуте, а до этого грустил и радовался на скамейке. Зато миру открылся новый талант: 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш вышел в старте вместо Роналду и оформил хет-трик.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Laurence Griffiths, Stu Forster