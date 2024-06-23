Словакию с Румынией устроит ничья в третьем туре. Прямо как бискотто-матч Швеция – Дания на Евро-2004!
«Ну что? 2:2?»
Историческая интрига в группе Бельгии и Украины: впервые в истории чемпионатов Европы четыре команды заходят в последний тур с равным числом очков – по три.
И самое интересное: Словакию и Румынию в третьем матче вовсе устраивает... ничья. У них будет по четыре очка, румыны так выйдут с одного из двух первых мест напрямую, словаки с нулевой разницей мячей почти наверняка и с третьего.
Ничего не напоминает?
Евро-2004 в Португалии: группа С – с Италией, Данией, Швецией и Болгарией. Тогда произошел один из самых ярких скандалов в истории Евро. Бискотто, жертвой которого стали итальянцы.
Италия – в плей-офф, если бы не результативная ничья в последнем туре. И там уверены – это был договорняк
Перед последней игрой расположились так:
● Дания и Швеция – по 4 очка;
● Италия – 2 очка;
● Болгария – 0 очков.
Итальянцам нужно обыгрывать Болгарию, зато если шведы и датчане сыграют вничью 2:2 и результативнее, то в плей-офф именно они. Просто из-за того, что при равенстве очков в приоритете личные встречи – скандинавы синхронно сыграли с Италией вничью.
На вопросы о возможном сговоре тренеры отвечали раздраженно и резко. Швед Томми Содерберг повторял: «Мы не собираемся заключать с датчанами сделок». Его напарник Ларс Лагербек уверял: невозможно сыграть на ничью 2:2 – слишком редкий результат. Тренер датчан Мортен Ольсен тоже отнекивался: ни на какую ничью никто играть не хочет, они все честные ребята.
Но вот как развивались события:
28-я минута: Дания – Швеция 1:0, забил Йон Даль Томассон;
45-я минута: Италия – Болгария 0:1, Мартин Петров реализовал пенальти;
47-я минута: Дания – Швеция 1:1, гол с пенальти Хенрика Ларссона;
48-я минута: Италия – Болгария 1:1, Симоне Перротта;
66-я минута: Дания – Швеция 2:1, опять Томассон;
89-я минута: Дания – Швеция 2:2, Маттиас Юнсон забил после ошибки вратаря;
90+4 минута: Италия – Болгария 2:1, Антонио Кассано.
Кассано поник, когда сказали, что параллельный матч закончился ничьей. 2:2 – именно тот счет, что устраивал всех. Всех, кроме итальянцев.
Мортен Ольсен отказался комментировать результат: «Хочу отметить, что у нас трое травмированных после этой игры». Лагербек настаивал – это чистое совпадение: «Мы же сражались до последнего, но расслабились на последних минутах». Томассон предлагал пересмотреть, как искренне отмечал голы. Защитник датчан Томас Хельвег сказал, что предпочел бы вылететь, а не слышать обвинения в договорняке.
«Мы сделали все, что было в наших силах, – заявил тренер Джованни Трапаттони. – Другой матч я не смотрел. Спросите о нем тех, кто его видел». Затем высказался Джанлуижи Буффон: «Футбол должен чему-то учить. Когда происходит такое. Мы забили. Я повернулся к нашим фанатам. И понял, что там произошло то, во что я не могу поверить. Это позор и скандал».
«Мы набрали столько же очков, сколько красивые блондины, – сказал Адриано Галлиани. – Но у нас темные волосы и мы не такие красивые».
Шведы и датчане говорили о возможной ничьей. Но официального расследования не было
Шведское издание Offside через несколько лет после матча опубликовало большой материал о матче с интересными моментами:
● На разминке защитник шведов Эрик Эдман спросил датчанина Даниэля Йенсена: «Ну что? 2:2?» Тот улыбнулся: «Почему бы и нет?» «Ок, вы пропускаете первыми», – ответил Эдман.
● При счете 2:1 в пользу Дании, швед Андерс Андерссон кричал датчанину Томасу Гравесену: «Черт возьми, успокойтесь!» «Да, но вы должны хотя бы атаковать», – ответил Гравесен.
● После финального свистка вратарь Дании Томас Соренсен побежал поздравить форварда Швеции Маркса Ольбака – они оба играли за «Астон Виллу». Ольбак отказался от объятий: «Отпусти, отпусти. Это позор».
«Был уверен, что все так и будет, – напишет позже в автобиографии Джованни Трапаттони. – Сказал другу-журналисту еще перед игрой, что мы уже вылетели. Президент УЕФА, швед Йоханссон, обещал расследование, если счет будет 2:2 или 3:3.
Я все еще жду, когда оно начнется…»
Почему бискотто? В чем суть термина?
Есть две версии.
Первая: «бискотто» с итальянского переводится как «дважды запеченное». Печенье одинаковое с обеих сторон – точно так же обе команды устраивает результат матча.
Вторая связана с конным спортом. Известны случаи, когда лошадям давали печенье с седативными препаратами, чтобы подстроить результаты скачек. Таким образом влияли на выступление лошадей-фаворитов, на которых ставили больше. Под действием препаратов они проигрывали аутсайдерам – часто именно владельцы фаворитов прибегали к этой тактике, чтобы зарабатывать на провале своих лошадей.
Самая запутанная группа в истории Евро. Расклады Бельгии, Словакии, Украины и Румынии
Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz, Shaun Botterill, Henri Szwarc, Sandra Behne
Также можно вспомнить красавчика Тотти, который поехал на Евро чуть ли не за Золотым мячом. В итоге после первого же матча получил дисквалификацию за отвратительный плевок в Поульсена, игрок-разочарование турнира. Но хорошо, что через 2 года великое поколение Адзурри реабилитировалось за португальский провал и выиграло золото ЧМ в Германии
Что за чушь???
Первыми пропустили как раз шведы! Проверяйте, что вы пишете!
и ещё помню, что Выборнов хорошо комментировал, уловил ситуацию и глумил насколько мог
- и тут неточность либо непонятка. Лагербек - второй тренер Швеции, на 89 минуте как раз шведы сравняли 2:2, следовательно "расслабились", по идее, датчане. Или шведы расслабились , когда уже сравняли? :)
Замечу лишь, что мне и а 2002-ом сборная мне совсем не понравилась. Да, засудили, но играли очень так себе. Мне Трапаттони не нравился как тренер. Не взял Баджо, взял Ли Ливио, игра была унылой.
Но именно тогда я подумал, что эта команда будет в самом соку в 2006-ом и сможет наконец победить.
Мое главное сомнение было лишь в том, сможет ли Вьери "дожить" до следующего чемпионата - другого такого же стабильного форварда в Италии не было.
Но, как мы сейчас знаем, стабильный форвард особо и не понадобился. Нападение выигрывает матчи, оборона выигрывает турниры.