Словакию с Румынией устроит ничья в третьем туре. Прямо как бискотто-матч Швеция – Дания на Евро-2004!

«Ну что? 2:2?»

Историческая интрига в группе Бельгии и Украины: впервые в истории чемпионатов Европы четыре команды заходят в последний тур с равным числом очков – по три.

И самое интересное: Словакию и Румынию в третьем матче вовсе устраивает... ничья. У них будет по четыре очка, румыны так выйдут с одного из двух первых мест напрямую, словаки с нулевой разницей мячей почти наверняка и с третьего.

Ничего не напоминает?

Евро-2004 в Португалии: группа С – с Италией, Данией, Швецией и Болгарией. Тогда произошел один из самых ярких скандалов в истории Евро. Бискотто, жертвой которого стали итальянцы.

Италия – в плей-офф, если бы не результативная ничья в последнем туре. И там уверены – это был договорняк

Перед последней игрой расположились так:

● Дания и Швеция – по 4 очка;

● Италия – 2 очка;

● Болгария – 0 очков.

Итальянцам нужно обыгрывать Болгарию, зато если шведы и датчане сыграют вничью 2:2 и результативнее, то в плей-офф именно они. Просто из-за того, что при равенстве очков в приоритете личные встречи – скандинавы синхронно сыграли с Италией вничью.

На вопросы о возможном сговоре тренеры отвечали раздраженно и резко. Швед Томми Содерберг повторял: «Мы не собираемся заключать с датчанами сделок». Его напарник Ларс Лагербек уверял: невозможно сыграть на ничью 2:2 – слишком редкий результат. Тренер датчан Мортен Ольсен тоже отнекивался: ни на какую ничью никто играть не хочет, они все честные ребята.

Но вот как развивались события:

28-я минута : Дания – Швеция 1:0, забил Йон Даль Томассон;

45-я минута : Италия – Болгария 0:1, Мартин Петров реализовал пенальти;

47-я минута : Дания – Швеция 1:1, гол с пенальти Хенрика Ларссона;

48-я минута : Италия – Болгария 1:1, Симоне Перротта;

66-я минута : Дания – Швеция 2:1, опять Томассон;

89-я минута : Дания – Швеция 2:2, Маттиас Юнсон забил после ошибки вратаря;

90+4 минута : Италия – Болгария 2:1, Антонио Кассано.

Кассано поник, когда сказали, что параллельный матч закончился ничьей. 2:2 – именно тот счет, что устраивал всех. Всех, кроме итальянцев.

Мортен Ольсен отказался комментировать результат: «Хочу отметить, что у нас трое травмированных после этой игры». Лагербек настаивал – это чистое совпадение: «Мы же сражались до последнего, но расслабились на последних минутах». Томассон предлагал пересмотреть, как искренне отмечал голы. Защитник датчан Томас Хельвег сказал, что предпочел бы вылететь, а не слышать обвинения в договорняке.

«Мы сделали все, что было в наших силах, – заявил тренер Джованни Трапаттони. – Другой матч я не смотрел. Спросите о нем тех, кто его видел». Затем высказался Джанлуижи Буффон: «Футбол должен чему-то учить. Когда происходит такое. Мы забили. Я повернулся к нашим фанатам. И понял, что там произошло то, во что я не могу поверить. Это позор и скандал».

«Мы набрали столько же очков, сколько красивые блондины, – сказал Адриано Галлиани. – Но у нас темные волосы и мы не такие красивые».

Шведы и датчане говорили о возможной ничьей. Но официального расследования не было

Шведское издание Offside через несколько лет после матча опубликовало большой материал о матче с интересными моментами:

● На разминке защитник шведов Эрик Эдман спросил датчанина Даниэля Йенсена: «Ну что? 2:2?» Тот улыбнулся: «Почему бы и нет?» «Ок, вы пропускаете первыми», – ответил Эдман.

● При счете 2:1 в пользу Дании, швед Андерс Андерссон кричал датчанину Томасу Гравесену: «Черт возьми, успокойтесь!» «Да, но вы должны хотя бы атаковать», – ответил Гравесен.

● После финального свистка вратарь Дании Томас Соренсен побежал поздравить форварда Швеции Маркса Ольбака – они оба играли за «Астон Виллу». Ольбак отказался от объятий: «Отпусти, отпусти. Это позор».

«Был уверен, что все так и будет, – напишет позже в автобиографии Джованни Трапаттони. – Сказал другу-журналисту еще перед игрой, что мы уже вылетели. Президент УЕФА, швед Йоханссон, обещал расследование, если счет будет 2:2 или 3:3.

Я все еще жду, когда оно начнется…»

Почему бискотто? В чем суть термина?

Есть две версии.

Первая: «бискотто» с итальянского переводится как «дважды запеченное». Печенье одинаковое с обеих сторон – точно так же обе команды устраивает результат матча.

Вторая связана с конным спортом. Известны случаи, когда лошадям давали печенье с седативными препаратами, чтобы подстроить результаты скачек. Таким образом влияли на выступление лошадей-фаворитов, на которых ставили больше. Под действием препаратов они проигрывали аутсайдерам – часто именно владельцы фаворитов прибегали к этой тактике, чтобы зарабатывать на провале своих лошадей.

Самая запутанная группа в истории Евро. Расклады Бельгии, Словакии, Украины и Румынии

Фото: Gettyimages.ru /Andreas Rentz, Shaun Botterill, Henri Szwarc, Sandra Behne