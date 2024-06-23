Самая запутанная группа в истории Евро. Расклады Бельгии, Словакии, Украины и Румынии

У всех по три очка.

2:0 – это первая победа Бельгии на Евро, справились с крепкой Румынией.

И все окончательно запутали в группе Е.

Бельгия забила уже на 2-й минуте. Добавил Де Брюйне

Разозленная поражением в первом туре Бельгия повела на 2-й минуте: пас Жереми Доку в штрафную, мяч принял Ромелу Лукаку – и отдал пас под точный удар Юри Тилеманса.

Бельгийцы контролировали матч: закидывали мяч на Доди Лукебакио, тот заходил в штрафную, пока румыны пытались отыграться. Под конец игры вышли один на один с голкипером Куном Кастельсом – не реализовали.

К тому моменту Бельгия вела уже 2:0 – забил Кевин де Брюйне, он провел прекрасный матч.

В пятницу Украина переиграла Словакию, отыгравшись с 0:1 за счет голов Николая Шапаренко и Романа Яремчука. Сейчас нас озадачили окончательно.

Расклады: каждый матч – за плей-офф

Вот так выглядит группа E перед последним третьим туром.

У всех по три очка. Такое впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды одной группы набрали равное число очков после двух туров.

Первой еще идет Румыния – помогли 3:0 с Украиной. Каждый матч здесь – за плей-офф. Если обе игры третьего тура закончатся вничью, Бельгия обойдет Румынию за счет личной встречи.

Играют параллельно 26 июня в 19:00 мск: Бельгия с Украиной, а Румыния – со Словакией.

Какие результаты к чему приведут?

Румыния

Победа – точно выходят, выиграют группу при ничьей или победе Украины. При победе Бельгии вторые из-за личных встреч.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, станут вторыми за счет лучшей разницы мячей со Словакией. При двух ничьих будут делить первые два места с Бельгией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Украина. При победе Бельгии обойдут украинцев и станут третьими за счет личных встреч. Дальше судьба зависит от рейтинга третьих мест.

Бельгия

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Румыния победит или сыграет вничью. При победе Словакии останутся вторыми, потому что хуже из в личных встречах.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, закончат вторыми, потому что обойдут Украину по личным встречам. При двух ничьих будут делить первые два места с Румынией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Румыния. При победе Словакии закончат третьими выше Румынии за счет личных встреч. Судьба будет зависеть от рейтинга третьих мест.

Словакия

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Бельгия победит или сыграет вничью. При победе Украины останутся вторыми по личным встречам, сами украинцам проиграли.

Ничья – останется третьей при любом параллельном исходе. Четырех очков наверняка будет достаточно, чтобы выйти по дополнительной квоте для третьих мест.

Поражение – смогут стать третьими, только если выиграет Украина. Проход будет зависеть от того, хватит ли трех очков с минусовой разницей для прохода.

Украина

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если наберет очки Словакия. При победе Румынии останутся вторыми по личным встречам.

Ничья – смогут стать третьими, если в параллельном матче будет победитель. Четырех очков, вероятнее всего, хватит для прохода с третьего места.

Поражение – смогут стать третьими только при победе Румынии. Будут следить за другими третьими командами в рейтинге.

Расклад, который устроит обоих участников конкретного матча: если Словакия с Румынией сыграют вничью, наверняка выйдут оба. Румыны с одного из первых двух мест благодаря разнице, словаки – с третьего, потому что им почти наверняка хватит четырех очков с нулевым балансом забитых/пропущенных.

Вот это интрига!

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm