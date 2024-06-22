Роналду покатил Бруну на пустые – хотя мог забивать сам. Тоже не верите?

Стереотип не сработал.

Криштиану Роналду не только пугал турецких защитников криком, но и включил альтруиста: сделал ассист на гол Бруну Фернандеша, хотя почти все думали, что пробьет сам.

На 56-й минуте Рубен Невеш выполнил длинную передачу на Криштиану. Турецкая защита вновь провалилась: Абдюлькерим Бардакджи не смог прервать пас, а Зеки Челик поскользнулся и не выдержал линию офсайда.

Роналду и Бруну вдвоем вывалились на турецкого вратаря Алтай Байындыр. Признайтесь, вы тоже думали, что Криштиану пробьет сам?

А вот и нет!

Стереотип не сработал: Роналду отдал Фернандешу на пустые, и Турция получила 0:3. У Криштиану первое голевое действие на Евро-2024 – пока ассист.

● Криштиану отдал уже восьмую голевую на чемпионатах Европы – повторил рекорд чешского форварда Карела Поборски. Всего у Роналду 47 ассистов в 209 матчах за Португалию!

● Роналду выиграл 14-й матч на Евро – это рекорд. У Криштиану 23 победы на ЧЕ/ЧМ – больше только у Швайнштайгера и Клозе (по 25).

● 39-летний Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро.

Похоже, Роналду теперь меньше зациклен на голах – титулы важнее. «Выигрывать трофеи – это всегда что-то особенное. В течение целого года ты посвящаешь себя достижению чего-то важного, хочешь что-то выиграть. Это трудно. Легко выбрать голы, но я выберу трофеи», – говорил Криштиану в январе 2023-го.

За полтора года в «Аль-Насре» Роналду выиграл только Арабскую лигу чемпионов. Возможно, получится снова взять Евро с национальной командой.

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Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Lars Baron