Безумный автогол Турции во время бешенства Роналду – отвлекся даже режиссер
Что это вообще было?
Турция (и Криштиану Роналду) организовали пока самый неожиданный автогол Евро-2024. Он стал сюрпризом даже для режиссера трансляции!
На 28-й минуте, уже при 1:0 в пользу Португалии, Жоау Канселу сделал неудачную передачу на Криштиану – хотел выдать на ход, но перестарался. Роналду взорвался и что-то крикнул от недовольства.
Канселу тоже расстроился из-за ошибки. Режиссер трансляции концентрировался на эмоциях португальцев, думая, что эпизод закончен.
Турки забрали мяч себе – вроде бы ничего опасного.
И тут случилось невероятное: Самет Акайдин не посмотрел на вратаря и покатил назад, а Алтай Байындыр уже находился в другой точке и не успел за мячом.
Зеки Челик пытался вынести в последний момент, но мяч уже укатился за линию. Технология Connected Ball указала арбитру, что это очередной автогол.
В трансляцию попал только финальный момент эпизода! В момент паса Акайдина мы все смотрели на Роналду и Канселу.
Криштиану сменил злость на радость. Напугал турецких защитников криком?
Лукомский нашел детали даже в этом безумии. Почему случилась эта нелепость?
На 99% это смехотворный, а не тактический эпизод. Держим в уме, но для полноты картины нужно отметить несколько деталей, которые повысили вероятность катастрофического недопонимания:
1. По ходу эпизода защитники Турции вынуждены были поменяться местами. Самет Акайдин играет правее, а Абдюлькерим Бардакджи – левее.
Бардакджи выдвинулся из линии, а Акайдин его страховал:
Из-за этого он оказался в некомфортной позиции в концу эпизода:
Конечно, любой профессиональный футболист должен без проблем доигрывать такой простой момент. Но, когда ошибка основана на нехватке коммуникации, такие мелочи тоже могут слегка влиять.
2. В студии ITV Гари Невилл (человек с опытом похожего автогола) объяснил, что ключевой нюанс в эпизоде, кричал ли кипер и, если да, то в какой момент (до паса и насколько до).
Высока вероятность, что Алтай Байындыр крикнул слишком поздно или не крикнул вообще. Так кажется из-за того, что жестикуляция «спокойно, мой мяч» в его движениях пошла, когда Акайдин уже замахнулся:
Но это лишь догадка. Точно сказать по повторам в трансляции не получается.
Важный нюанс Байындыр – второй вратарь Турции. Основной и более сыгранный с защитниками Гюнок получил травму на тренировке.
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● Это уже шестой автогол на Евро-2024. При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе и Ивана Шранца на счету по 2 гола.
● Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Риккардо Калафьори (Италия).
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: AFP/OGUZ YETER; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Kevin C. Cox
Но меньше чем на 82% жирности в масле пойтить не могу.
Когда речь идёт о настолько высокой кулинарии, даже такие мелочи могут влиять на итоговый результат. Хаотичность должна быть исключена.
А Кину Клаф дал по лицу за слабый пас назад на своей половине поля, который перехватили и завалили далеко вышедшему из ворот Марку Кроссли чуть ли не с центра