Безумный автогол Турции во время бешенства Роналду – отвлекся даже режиссер

Что это вообще было?

Турция (и Криштиану Роналду) организовали пока самый неожиданный автогол Евро-2024. Он стал сюрпризом даже для режиссера трансляции!

На 28-й минуте, уже при 1:0 в пользу Португалии, Жоау Канселу сделал неудачную передачу на Криштиану – хотел выдать на ход, но перестарался. Роналду взорвался и что-то крикнул от недовольства.

Канселу тоже расстроился из-за ошибки. Режиссер трансляции концентрировался на эмоциях португальцев, думая, что эпизод закончен.

Турки забрали мяч себе – вроде бы ничего опасного.

И тут случилось невероятное: Самет Акайдин не посмотрел на вратаря и покатил назад, а Алтай Байындыр уже находился в другой точке и не успел за мячом.

Зеки Челик пытался вынести в последний момент, но мяч уже укатился за линию. Технология Connected Ball указала арбитру, что это очередной автогол.

В трансляцию попал только финальный момент эпизода! В момент паса Акайдина мы все смотрели на Роналду и Канселу.

Криштиану сменил злость на радость. Напугал турецких защитников криком?

Лукомский нашел детали даже в этом безумии. Почему случилась эта нелепость?

На 99% это смехотворный, а не тактический эпизод. Держим в уме, но для полноты картины нужно отметить несколько деталей, которые повысили вероятность катастрофического недопонимания:

1. По ходу эпизода защитники Турции вынуждены были поменяться местами. Самет Акайдин играет правее, а Абдюлькерим Бардакджи – левее.

Бардакджи выдвинулся из линии, а Акайдин его страховал:

Из-за этого он оказался в некомфортной позиции в концу эпизода:

Конечно, любой профессиональный футболист должен без проблем доигрывать такой простой момент. Но, когда ошибка основана на нехватке коммуникации, такие мелочи тоже могут слегка влиять.

2. В студии ITV Гари Невилл (человек с опытом похожего автогола) объяснил, что ключевой нюанс в эпизоде, кричал ли кипер и, если да, то в какой момент (до паса и насколько до).

Высока вероятность, что Алтай Байындыр крикнул слишком поздно или не крикнул вообще. Так кажется из-за того, что жестикуляция «спокойно, мой мяч» в его движениях пошла, когда Акайдин уже замахнулся:

Но это лишь догадка. Точно сказать по повторам в трансляции не получается.

Важный нюанс Байындыр – второй вратарь Турции. Основной и более сыгранный с защитниками Гюнок получил травму на тренировке.

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● Это уже шестой автогол на Евро-2024. При этом у лучших бомбардиров этого Евро Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе и Ивана Шранца на счету по 2 гола.

● Ранее в свои забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия) и Риккардо Калафьори (Италия).

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: AFP /OGUZ YETER; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Kevin C. Cox