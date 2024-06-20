Фото дня: Мбаппе в маске. Неужели сыграет уже с Ниделандами?

Слушаем Дешама.

Вот первое фото Килиана Мбаппе в защитной маске – так тренировался перед игрой с Нидерландами.

Неужели уже готов?

Мбаппе сыграет с Ниделандами? Точно пока не знаем

Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции не обещал ничего конкретного:

«Могу подтвердить, что Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашней игре. Все движется в правильном направлении».

То есть тренер и не опроверг, и не подтвердил. Решится все только в день игры.

Сам Килиан готов играть, он в порядке. По информации RMC Sport, капитана планируют поберечь: не выйдет против Нидерландов, участие в игре с Польшей зависит от хода восстановления. Будет готов к плей-офф, если Франция там сыграет.

Что известно про здоровье? Мбаппе избежал операции

Сразу после матча с Австрией писали: Килиан ляжет на операцию, пропустит оставшиеся игры в группе и начнет готовиться к плей-офф.

Нет, операции Мбаппе избежал: точно надо делать, но можно после Евро. «Даже если не сразу, но тут придется пройти хирургическое вмешательство. Уже во вторник утром ему стало немного лучше, так что посмотрим. Мы внимательно следим за этим каждый день», – инсайд от Дидье Дешама.

«Без рисков нет побед 💪🏽😄», – слова Мбаппе.

«Сломанный нос – не конец света. Килиан должен быть с нами довольно скоро», – уверенно отвечал Адриен Рабьо.

А вот для «Реала», похоже, это проблема. «Мадрид» хочет, чтобы Мбаппе прооперировали как можно скорее, но вмешиваться в ход лечения не может – контракт еще не действует. Клуб может перенести презентацию форварда – пока она намечена на 16 июля.

Маска Мбаппе – в цветах Франции. Почему это может быть проблемой?

Мы предлагали несколько ярких вариантов маски для Килиана. Он остановился на патриотичном – французский флаг, с гербовым петухом и фирменными инициалами.

Важно, что среди требований к маске есть такой пункт: медицинское снаряжение, используемое в игре, должно быть одноцветным. Без опознавательных знаков команды и производителя. Судя по ограничению, Мбаппе не может играть в своей. Можно предположить, что это версия только тренировки. А на матч с Нидерландами французский форвард появится (если появится) в чем-то другом – но было бы странно.

Мбаппе, кстати, приехал в Лейпциг в очках, без повязки на носу – маску планировали сделать лишь к пятнице, но ускорились. Иначе бы Килиан точно был недоступен: все же надо провести тренировку, чтобы оценить ощущения.

Верите, что Килиан появится уже в пятницу?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP; Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press