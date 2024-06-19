Автогол – лучший бомбардир Евро-2024. Уже четыре!

Стартовал второй тур чемпионата Европы, а у нас еще ни одного дубля. Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду – у каждого из этих больших бомбардиров 0 голов.

Игрок с двумя голами пока один – Джамал Мусиала.

А вот автоголов за 15 игр набралось уже четыре. В два раза больше, чем в 64 матчах ЧМ-2022!

До рекорда еще далеко. Аномальным был Евро-2020

Три года назад коллективный Автогол был неудержим. Аж 11 мячей. Для сравнения: за все предыдущие турниры вместе взятые залетело всего девять автоголов.

● Первый автогол в истории Евро записали на капитана сборной Чехословакии Антона Ондруша в 1976-м. В полуфинале с Нидерландами он стал главным героем: в первом тайме забил в чужие (он центральный защитник), во втором – в свои. Но чехословаки дожали в овертайме, а в финале обыграли немцев по пенальти. К слову, Ондруш свою попытку реализовал, а решающий пенальти в том самом стиле забил Антонин Паненка.

Следующий автогол на Евро пришлось ждать 20 лет.

● На Евро-2020 автоголов было больше (11), чем у двух лучших бомбардиров вместе взятых: Роналду и Патрик Шик забили тогда по пять.

● 8 из 11 автоголов на прошлом Евро забивались как раз на групповом этапе. Причем даже было два матча с двумя автоголами за игру.

Этим летом пока залетает по одному. Тон в первом матче задал Антонио Рюдигер. Затем отличились австриец Максимилиан Вебер, чех Робин Хранач, албанец Клаус Гьясула. Какое-то время в списке был и Фабиан Шер из Швейцарии, но УЕФА вернул мяч Скотту Мактоминею.

● Рекордный ЧМ по автоголам прошел в России в 2018-м – 12.

Автоголы были в футболе всю историю. Однажды залетело 149 (!) за матч

8 сентября 1888 года – первый официально зарегистрированный гол в свои ворота. Он случился в стартовом туре дебютного чемпионата Англии, имя в историю вписал защитник «Астон Виллы» Герсем Кокс.

С тех пор у него было много последователей. Главный бомбардир из известных – еще один защитник «Виллы» (и «Ман Сити») Ричард Данн: у него 10 автоголов. На три меньше у ливерпульцев Джейми Каррагера и Мартина Шкртела.

Исторических сложилось, что строгих правил по фиксации автоголов нет. В отличие от хоккея, где засчитывают на последнего коснувшегося шайбы игрока атаки, в футболе все на усмотрение судьи.

Но есть рекомендации. Если обороняющийся игрок задел мяч, но тот и так летел в створ, гол обычно засчитывают на бьющего. В обратном случае записывается автогол. На больших турнирах вроде Евро или АПЛ протокол можно поправить с помощью апелляции – специальная комитет определит, на кого записать мяч.

Пожалуй, самый печально известный автогол случился на ЧМ-1994: Андрес Эскобар срезал мяч в матче с США (1:2). Через 10 дней его застрелили в родном Медельине. И хотя мяч в свои ворота не был прямой причиной трагедии , он точно был одним из звеньев грустной цепочки событий.

Самый странный матч с автоголами произошел в 2002-м в Мадагаскаре. «Стад Олимпик л’Эмирн» проиграл «Адеме» 0:149 – все голы команда забила себе сама. Это протест за судейское решение в предыдущем туре, которое лишило «Стад Олимпик л’Эмирн» шансов на титул.

Тренер и четыре игрока поймали тогда бан на три года, но навсегда вошли в историю.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: East News /MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP