Ямаль – самый молодой. Теперь выход и ассист в истории Евро!

16 лет и 338 дней.

Ламин Ямаль вышел в старте Испании на матч с Хорватией. Теперь он самый молодой игрок за всю историю Евро.

Дебют в 16 лет 11 месяцев и 3 дня.

Он еще и ассист сделал, в первом тайме, сразу – естсественно, тоже самый молодой.

Ямаль обошел рекордсмена аж на год. У поляка Козловского карьера не очень

Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из Польши: три года назад он сыграл против Испании в 17 лет и 246 дней.

Забавно, но до Кацпера самым молодым игроком в истории Евро несколько дней продержался Джуд Беллингем – вышел за англичан в 17 лет и 349 дней. Быстро уступил Козловскому, но вряд ли жалеет – сейчас звезда и играет в мадридском «Реале».

А вот у Кацпера карьера идет не очень ярко: через полгода после Евро перешел в «Брайтон», за него отдали восемь млн евро. Козловский пока так и не доехал до Англии: сначала аренда в бельгийский «Юнион», потом еще одна – на два года в «Витесс».

Поляку всего 20 лет, но возвращать его в Англию пока не планируют. В сборную тоже не проходит.

Все рекорды Ямаля: везде самый-самый молодой

Почти бесконечный список.

● 15 лет и 45 дней – самый молодой игрок «Барсы» в Юношеской ЛЧ;

● 15 лет и 219 дней – самый молодой дебютант «Барсы» в Ла Лиге (обошел Паулино Алькантару – 15 лет 139 дней);

● 15 лет и 305 дней – самый молодой чемпион в истории Ла Лиги (побил рекорд Марка Муньесы);

● 16 лет и 38 дней – самый молодой игрок в старте на матч Ла Лиги в XXI веке (опередил Фабриса Олингу – 16 лет и 112 дней);

● 16 лет и 57 дней – самый молодой дебютант и автор гола в истории сборной Испании;

● 16 лет и 45 дней – самый молодой игрок, отдавший ассист в Ла Лиге в XXI веке (превзошел Ансу Фати – 16 лет и 318 дней);

● 16 лет и 81 день – подписал профессиональный контракт с «Барсой». Отступные – 1 млрд евро;

● 16 лет и 83 дня – самый молодой игрок в старте на матч ЛЧ (и второй вообще после Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней);

● 16 лет и 338 дней – самый молодой игрок в истории Евро.

Внимание: список будет пополняться. Ближайшая цель – гол на Евро, пока самой молодой автор – швейцарец Йохан Фонлантен, ему на Евро-2004 было 18 лет и 140 дней. Любой гол Ламина на этом турнире – и он перехватит рекорд.

Футбол до рождения Ямаля – каким он был?

В честь очередного рекорда Ламина – возвращаем ваш 2007-й.

🔙 Ямаль родился уже после первого хет-трика в карьере Лео Месси. Три «Реалу» в класико тот оформил 10 марта 2007-го.

🔙 Тренерская карьера Хосепа Гвардиолы началась меньше чем за месяц до рождения Ламина. В конце июня возглавил «Барселону Б».

🔙 В январе 2007-го начались перестановки в УЕФА – президентом избрали Мишеля Платини.

🔙 В марте открыли реконструированный «Уэмбли», потом провели первый официальный матч – между молодежками Англии и Италии. За англичан вышли Кэйхилл и Бэйнс, за Италию – Кьеллини, Розина и Кришито.

🔙 А что в еврокубках? Кубок УЕФА в составе «Севильи» выиграл Александр Кержаков – на год раньше «Зенита».

🔙 В финале ЛЧ Карло Анчелотти отомстил «Ливерпулю» за стамбульское чудо-2005. В Афинах «Милан» победил 2:1 – помог дубль Филиппо Индзаги.

🔙 Уже через два дня после рождения Ламина сборная Бразилии выиграла Копу – в финале разгромили Аргентину, 3:0.

Особенно актуально сейчас: Лука Модрич, вышедший против Ямаля в основе Хорватии, дебютировал в сборной за год до рождения Ламина.

Огромный фанат Ямаля – Месси. Но не Лео!

Ламин Ямаль даже не скрывает, кто его кумир: «Месси. Конечно, это Месси».

У самого Ламина тоже есть юный поклонник – 11-летний Тиаго Месси: «Когда играю, то нервничаю сильнее, чем когда смотрю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой. Однажды мечтаю поиграть за сборную Аргентины. И выйти на поле с Ламином Ямалем».

Круговорот кумиров в природе.

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Фото: East News /AP Photo/Manu Fernandez, VANDERLEI ALMEIDA / AFP; Gettyimages.ru /Denis Doyle/