Ямаль – самый молодой. Теперь выход и ассист в истории Евро!
16 лет и 338 дней.
Ламин Ямаль вышел в старте Испании на матч с Хорватией. Теперь он самый молодой игрок за всю историю Евро.
Дебют в 16 лет 11 месяцев и 3 дня.
Он еще и ассист сделал, в первом тайме, сразу – естсественно, тоже самый молодой.
Ямаль обошел рекордсмена аж на год. У поляка Козловского карьера не очень
Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из Польши: три года назад он сыграл против Испании в 17 лет и 246 дней.
Забавно, но до Кацпера самым молодым игроком в истории Евро несколько дней продержался Джуд Беллингем – вышел за англичан в 17 лет и 349 дней. Быстро уступил Козловскому, но вряд ли жалеет – сейчас звезда и играет в мадридском «Реале».
А вот у Кацпера карьера идет не очень ярко: через полгода после Евро перешел в «Брайтон», за него отдали восемь млн евро. Козловский пока так и не доехал до Англии: сначала аренда в бельгийский «Юнион», потом еще одна – на два года в «Витесс».
Поляку всего 20 лет, но возвращать его в Англию пока не планируют. В сборную тоже не проходит.
Все рекорды Ямаля: везде самый-самый молодой
Почти бесконечный список.
● 15 лет и 45 дней – самый молодой игрок «Барсы» в Юношеской ЛЧ;
● 15 лет и 219 дней – самый молодой дебютант «Барсы» в Ла Лиге (обошел Паулино Алькантару – 15 лет 139 дней);
● 15 лет и 305 дней – самый молодой чемпион в истории Ла Лиги (побил рекорд Марка Муньесы);
● 16 лет и 38 дней – самый молодой игрок в старте на матч Ла Лиги в XXI веке (опередил Фабриса Олингу – 16 лет и 112 дней);
● 16 лет и 57 дней – самый молодой дебютант и автор гола в истории сборной Испании;
● 16 лет и 45 дней – самый молодой игрок, отдавший ассист в Ла Лиге в XXI веке (превзошел Ансу Фати – 16 лет и 318 дней);
● 16 лет и 81 день – подписал профессиональный контракт с «Барсой». Отступные – 1 млрд евро;
● 16 лет и 83 дня – самый молодой игрок в старте на матч ЛЧ (и второй вообще после Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней);
● 16 лет и 338 дней – самый молодой игрок в истории Евро.
Внимание: список будет пополняться. Ближайшая цель – гол на Евро, пока самой молодой автор – швейцарец Йохан Фонлантен, ему на Евро-2004 было 18 лет и 140 дней. Любой гол Ламина на этом турнире – и он перехватит рекорд.
Футбол до рождения Ямаля – каким он был?
В честь очередного рекорда Ламина – возвращаем ваш 2007-й.
🔙 Ямаль родился уже после первого хет-трика в карьере Лео Месси. Три «Реалу» в класико тот оформил 10 марта 2007-го.
🔙 Тренерская карьера Хосепа Гвардиолы началась меньше чем за месяц до рождения Ламина. В конце июня возглавил «Барселону Б».
🔙 В январе 2007-го начались перестановки в УЕФА – президентом избрали Мишеля Платини.
🔙 В марте открыли реконструированный «Уэмбли», потом провели первый официальный матч – между молодежками Англии и Италии. За англичан вышли Кэйхилл и Бэйнс, за Италию – Кьеллини, Розина и Кришито.
🔙 А что в еврокубках? Кубок УЕФА в составе «Севильи» выиграл Александр Кержаков – на год раньше «Зенита».
🔙 В финале ЛЧ Карло Анчелотти отомстил «Ливерпулю» за стамбульское чудо-2005. В Афинах «Милан» победил 2:1 – помог дубль Филиппо Индзаги.
🔙 Уже через два дня после рождения Ламина сборная Бразилии выиграла Копу – в финале разгромили Аргентину, 3:0.
Особенно актуально сейчас: Лука Модрич, вышедший против Ямаля в основе Хорватии, дебютировал в сборной за год до рождения Ламина.
Огромный фанат Ямаля – Месси. Но не Лео!
Ламин Ямаль даже не скрывает, кто его кумир: «Месси. Конечно, это Месси».
У самого Ламина тоже есть юный поклонник – 11-летний Тиаго Месси: «Когда играю, то нервничаю сильнее, чем когда смотрю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой. Однажды мечтаю поиграть за сборную Аргентины. И выйти на поле с Ламином Ямалем».
Круговорот кумиров в природе.
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Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez, VANDERLEI ALMEIDA / AFP; Gettyimages.ru/Denis Doyle/
Ямаль очень классный, мне нравится
При должном отношении к делу станет одной из легенд Барсы и мирового футбола.
И соответствующих комментариях.Хотите видеть через условных 20 лет одних негров на поле,ваше право.
А мне почему то не заходит.
Наверное я слишком стар и немультикультурен,а главное понимаю куда ведёт тропа "толерантности",придуманная для идиотов.