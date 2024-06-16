Как дела у Дании после фейерверка на Евро-2020?

В основу проник не только Хейлунд.

Дания блистала на Евро-2020, а через полтора года провалилась на чемпионате мира – чего ждать теперь?

Сказочный Евро-2020: не пустили в плей-офф Россию, проиграли в 1/2 из-за спорного пенальти

На Евро-2020 Дания попала в одну группу с Бельгией, Россией и Финляндией – претендовали на второе место, но вряд ли верили в полуфинал с Англией. Перед турниром в датчанах сомневались даже свои.

«Мы достигли максимума. Наша сборная вряд ли когда-нибудь поднимется выше десятого места в рейтинге ФИФА и пройдет дальше четвертьфинала Евро, в отличие от Франции или Германии. Похоже, мы реализовали свой потенциал», – говорил в апреле 2021-го в интервью Sports журналист датского новостного агентства Ritzau Миккел Лангер.

В первом же матче с финнами случился кошмар – Кристиан Эриксен рухнул из-за сердечного приступа. К счастью, его привели в чувство, но деморализованные и эмоционально измотанные датчане проиграли – 0:1.

На второй тур вышли заряженными – Юссуф Поульсен забил Бельгии уже на 2-й минуте. Датчане максимально давили на фаворита, но бельгийцев выручил волшебный Кевин де Брюйне – сначала ассистировал на Торгана Азара, а затем положил победный.

В последнем туре Данию устраивала только победа, иначе – вылет. «Если не можешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», – после этих слов Поульсена обвиняли в самоуверенности и словоблудии. На следующий день он забил победный гол после ошибки Романа Зобнина и уже сделал этот Евро незабываемым для датчан (да и для россиян тоже). Дания разгромила Россию 4:1 и вышла в плей-офф с тремя очками.

В 1/8 финала датчане не заметили Уэльс (4:0), а дальше на равных бодалась с Чехией – но все же выиграли (2:1). В полуфинале – звездные англичане. На 30-й минуте отметился Миккель Дамсгор, а на 39-й Симон Кьер – только забил себе. В дополнительное время Рахим Стерлинг упал в датской штрафной, и судья назначил сомнительный пенальти. Харри Кейн реализовал со второй попытки.

Датчане едва не дошли до финала – украсили Евро яркой сенсацией.

«Парни проделали удивительную работу, – радовался главный тренер Дании Каспер Юлманд. – Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли – как на поле, так и за его пределами.

Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре посмотрим со стороны и скажем: «Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова».

Верили в успех на ЧМ-2022. После мощной квалификации и возвращения Эриксена

После квалификации к ЧМ-2022 во вторую феерию поверилось еще больше. Тогда поочередно убрали Шотландию, Фарерские острова (дважды), Израиль, Молдову и Австрию с общим счетом 15:2 – и уже в октябре добыли путевку в Катар.

Датчане не только классно играли, но и красиво отдыхали. В октябре 2021-го The Sun сообщил, что перед вылетом в Кишинев игроки устроили вечеринку у бассейна отеля Marienlyst с участием полураздетых девушек – возможно, сотрудниц гостиницы.

«Подобные мероприятия – разочаровывающие и совершенно неприемлемые. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружелюбно относятся к сборной. Я и подумать не мог, что такое может произойти», – говорил менеджер отеля Майкл Лауритсен.

Уже в марте удачно вернулся Кристиан Эриксен, подписавший контракт с «Брентфордом»: сначала забил Нидерландам, а через несколько дней – Сербии на «Паркене», где за 290 дней до этого всех напугал.

«Еще до Евро, до всего, что произошло с Кристианом, я говорил, что он – сердце и пульс команды. Когда он на поле, то способен невероятным образом определять ритм игры. Он ее чувствует и контролирует передачами, умом, видением поля и работой.

Здорово, что Кристиан вернулся. Это невероятный игрок, а как человек он еще лучше. Он очень много дает и на поле, и вне его. Его каждый день нужно вытягивать с поля. Любовь к футболу – это самое важное для него», – слова главного тренера.

В Лиге наций тоже многое получилась: в группе дважды прихлопнули Францию и Австрию, но оба раза проиграли хорватам. В итоге пришли вторыми и уже предвкушали чемпионат мира в Катаре. «Мы невероятно уверены в себе перед ЧМ, – говорил Эриксен. – Наделаем много шума, постараемся пройти как можно дальше».

«Наша игра – дерьмо. Слишком плохо». ЧМ-2022 – сплошное разочарование

Но в Катаре все сломалось. Команда Каспера Юлманда в последнем туре влетела Австралии (0:1) и заняла последнее место в группе. Причем датчане ни разу не выиграли, даже у Туниса. Да и забили всего раз, хотя в отборе наколотили аж 30 голов. Юлманд очень переживал:

«Я потратил год своей жизни на подготовку к чемпионату мира. Еще год назад мы узнали, что вышли на этот турнир, и на следующий день после квалификации начали готовиться. Старались сделать это максимально хорошо. А сейчас у всех нас разочарование. На чемпионате мира так мало времени, так мало дней, и это должно буквально пинать под зад, когда вы все вместе. Но этого не произошло. Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть еще один матч. Если вы потерпели поражение, то снова играете через несколько дней. А здесь другая ситуация. Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах. Это моя ответственность. Наша игра – какое-то дерьмо. Слишком плохо».

На ЧМ-2022 Дания привезла почти тот же состав, что и на Евро, но провалилась. Почему? Вот версия Вадима Лукомского:

«Перед ЧМ у Дании было два эффективных плана. Первый – вариант 3-4-3 с Евро-2020 без Эриксена (более простой в плане взаимодействий). Второй – 4-3-3 с Эриксеном и более трудными перестроениями (не идеальный, но уже неплохо выстроенный). Иронично, что на ЧМ из-за экспериментов Юлманда ни в одном матче мы не увидели эти варианты – всегда было что-то среднее и компромиссное.

Юлманд ошибался в каждом матче, так и не добрался до сочетаний, которые сам же придумал ранее, но при таком преимуществе в уровне игроков над Австралией и Тунисом эти ошибки не должны были стоить так дорого.

Точно есть еще психологические факторы. Дания никуда не спешила даже при 0:1 с Австралией – могло показаться, что счет их устраивает. Не идет ни в какое сравнение с интенсивностью команды на Евро-2020 (даже в матчах, где не все получалось).

Частичным образом это объясняется фактором болельщиков. На Евро у Дании были домашние матчи, после истории с Эриксеном команда обрела потрясающее единение с фанатами. Лучшей атмосферы не было ни в одной другой сборной. На ЧМ – наоборот. У Дании не было даже минимальной поддержки, не говоря уже о едином волшебном порыве, который помогает творить чудеса».

Что изменилось с Евро: в старте защитник «Болоньи» и мощный Хейлунд. Но прежние герои остались

С прошлого Евро Дания слегка изменилась.

● Появился перспективный вратарь «Лестера» Мадс Хермансен – будущая замена 37-летнему Касперу Шмейхелю, который все еще основной.

● В основе 21-летний защитник «Болоньи» Виктор Кристиансен (права на него у «Лестера»).

● Справа в защите теперь 26-летний Александер Ба . Любит подключаться к атаке – два гола и три ассиста в 19 матчах за «Бенфику». Датчане обновили оба фланга.

● Главное: после катарского провала в старт проник Расмус Хейлунд – и в первых двух матчах отбора наколотил пять голов. Сезон в «МЮ» получился непростым, но перспективы у Хейлунда точно просматриваются.

«Я видел много его матчей и знаю, что он собой представляет, – рассказывал главный тренер датчан. – Это один из тех молодых игроков, которые каждый день думают: «Чему я могу сегодня научиться? Как я могу стать лучше?» В основе его характера желание прогрессировать.

Расмус любит вызовы. Например, когда он не попал на чемпионат мира, – потому что, на мой взгляд, это было преждевременно – я приехал к нему в Берген и показал несколько роликов, как бегать и направлять мяч в определенных ситуациях. А затем одним зимним днем мне сказали, что он усиленно тренируется. Потом – тот матч с Финляндией, где он забил три мяча».

● Нападающий Йонас Винд – еще одна атакующая сила. Теперь он лидер «Вольфсбурга» (11 голов и 7 ассистов в сезоне).

● Опытные игроки тоже остались – Шмейхель, Кьер и Эриксен уже вряд ли прибавят в уровне, но по-прежнему важны. Пьер-Эмиль Хейбьерг на пике – играл чаще всех в квалификации к Евро. Там датчане выиграли семь матчей из десяти, из неожиданного только гостевое поражение от Казахстана с двумя пропущенными в концовке (2:3).

Агрессивный прессинг, энергичное владение, организованный хаос в атаке – плюсы полуфиналистов Евро-2020 никуда не пропали. Но и позиционные ошибки в обороне тоже случаются.

Каспер Юлманд озвучил требования перед турниром:

«Общественная модель в Дании выстроена так, чтобы люди всегда были друг другу близки. Мы понимаем, как ставить общие интересы выше собственных. Понимаем, как поставить что-то выше себя. У нас есть конкурентное преимущество, основанное на нашей сплоченности. Сплоченность – это сила.

Еще Дания в топе стран мира по уровню доверия. Мы стараемся вести команду при большом доверии к сотрудникам и игрокам. А еще у нас есть мужество. Оно требуется, чтобы играть с более именитыми соперниками. Играть и решать максимальные задачи, пусть даже нам противостоят очень талантливые сборные. Мужество для достижения поставленных целей – то, что нам необходимо».

Посмотрим, как это сработает на чемпионате Европы-2024.

Удивительные факты о каждом игроке сборной Дании

Фото: Gettyimages.ru /Martin Meissner – Pool/Getty Images, Dean Mouhtaropoulos, Carl Recine – Pool/Getty Images, Martin Rose, Stuart Franklin