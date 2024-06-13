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Главные рекорды Евро: кто чаще играл, побеждал, бил пенальти и молчал

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Есть и у России.

Вспомнили действующие рекорды чемпионатов Европы, которые заслуживают внимания. 

Сначала порассматриваем, а ниже обсудим.

Немцы чаще играли и больше всех забили

По участиям на Евро впереди всех ФРГ/Германия – домашний чемпионат станет 14-м, неизменно играют с 1972-го. У СССР/России останется 12, столько же будет у Испании. Сразу пять сборных сыграют в 11-й раз: Франция, Италия, Нидерланды, Англия и Чехословакия/Чехия.

Немцы отыграли больше всех матчей на Евро – 53, забили больше всех мячей тоже они – 78 (а пропустили 55, и это рекорд). На втором месте по количеству игр – Испания (46), но по голам поближе Франция (69). Самая крепкая оборона из топов в любом случае у Италии – всего 31 пропущенный в 45 матчах.

Побед больше у немцев – 27, а поражений – у датчан (17 в 33 играх). Сборная СССР/России – близко по проигранным матчам (16 в 36).

Пока максимум титулов – три

По трофеям Германия и Испания делят первое место – трехкратные чемпионы. Повторить достижение по итогам Евро-2024 могут Италия или Франция, остальные были чемпионами не больше одного раза.

Только одна сборная смогла защитить титул – Испания-2012. Близки были СССР-1964 и ФРГ-1976, но проиграли финалы.

Нет ни одного трехкратного чемпиона Евро среди игроков. И в ближайшем будущем не предвидится. По две победы у 12 испанцев (в 2008-м и 2012-м, второй титул брал Хесус Навас, но в 2008-м его в команде еще не было) и немца Райнера Бонхофа (1972-й, 1980-й). Причем Бонхоф получил больше всех медалей – два золота и серебро-1976.

Наибольшее количество финалов сыграла ФРГ/Германия – шесть, побеждала в половине. По четыре финала у Испании, Италии и СССР, но победных больше у испанцев (три), а меньше – у советской сборной (один). Югославы в 60-е проиграли два финала из двух.

Роналду – рекордсмен по количеству Евро. Догнать его пока нереально

Только Криштиану Роналду играл на пяти Евро, неизменно в турнире с 2004-го. На пять чемпионатов Европы ездил и Икер Касильяс, но выходил на поле только в трех.

Сразу у 21 игрока по четыре поездки на Евро с хотя бы минутой на поле. Причем в этом списке, например, сразу пять шведов или три чеха. Пятого выступления ждем от Пепе и Луки Модрич, но Роналду готовится сыграть уже на шестом Евро – пока он лидирует с запасом.

Игорь Акинфеев, кстати, среди тех, кто ездил на четыре Евро – но в 2004-м и 2012-м был запасным.

Роналду – рекордсмен по матчам. Опередить будет проблемой

Криштиану провел 25 игр – ясно, что после Евро-2024 будет больше. Ближе всех Пепе (19), столько же матчей у Жоау Моутинью, но он уже не в сборной.

15+ игр еще у четырех действующих футболистов: Леонардо Бонуччи (18), Руй Патрисиу (16), Томас Мюллер и Мануэль Нойер (по 15). Но фактически они без шансов добраться до Роналду.

Из этих 25 матчей Роналду выиграл 12 – и это тоже рекорд. Как и 16 игр в статусе капитана.

Роналду – лучший бомбардир Евро. И тоже – попробуйте догнать

У португальца 14 голов в финальных стадиях. Причем самый результативный Евро – последний, пять мячей в 2021-м. С девятью голами на втором месте уверенно Мишель Платини. Дальше – по семь у Антуана Гризманна и Алана Ширера.

Есть рекорд, который трудно достижим и для Роналду. Девять голов на одном турнире – великая планка Платини с Евро-1984. Всего за пять матчей, забивал в каждом. Зато у Роналду десять игр хотя бы с одним голом и еще четыре – с дублями. Тоже рекорды.

В истории Евро было восемь хет-триков. Два у Платини – причем с разницей в два дня на Евро-1984, два у немцев Дитера Мюллера и Клауса Аллофса, два у голландцев – Марко ван Бастена и Патрика Клюйверта. Один – в ворота сборной России от Давида Вильи в 2008-м, еще один сделал португалец Сержиу Консейсау в ворота Германии на Евро-2000.

Покеров и пента-триков на Евро пока только ждем.

На Евро не играли футболисты моложе 17 лет. Зато был 40-летний

Два предыдущих Евро принесли два возрастных рекорда. В 2021-м вышел самый молодой игрок – 17 лет и 246 дней было Кацперу Козловскому из Польши. Сейчас поляк принадлежит «Брайтону» и играет в аренде за «Витесс». Похоже, скоро уступит достижение Ламину Ямалю.

В 2016-м сыграл самый возрастной – Габор Кирай за Венгрию в 40 лет и 86 дней. Рекордсменом из полевых пока остается немец Лотар Матеус: 39 лет и 91 день на Евро-2000. Но это достижение падет из-за Роналду: когда бы ни сыграл на Евро-2024, ему будет 39 лет и четыре месяца. Впрочем, есть же еще и Пепе, ему вообще 41! 

Самый молодой автор гола – до сих пор швейцарец Йохан Фонлантен, 18 лет и 141 день, когда забивал Франции на Евро-2004.

Самый возрастной гол – у австрийца Ивицы Вастича, забил в 2008-м на домашнем Евро Польше в 38 лет и 257 дней. У Роналду и тут все шансы превзойти.

Самый ранний гол в истории Евро – у форварда сборной России. Дмитрий Кириченко забил Греции на Евро-2004 через минуту и семь секунд.

Самый поздний – естественно, из дополнительного времени, это шокирующий для Хорватии гол Семиха Шентюрка в четвертьфинале Евро-2008 на 120+2. 

Югославия сыграла в самом результативном матче. И пропустила больше всех в другом

Самая результативная игра в истории Евро – победа югославов 5:4 над французами в полуфинале-1960. Причем все голы уместились в основное время. Французы вели 3:1 и 4:2, но пропустили трижды с 75-й по 79-ю минуту.

Рекорд результативности в одном матче – тоже с участием Югославии. Нидерланды на Евро-2000 обыграли их 6:1.

Всего на Евро было пять матчей с разницей в пять голов – у югославов еще 0:5 в 1984-м от Дании, последняя настолько крупная победа случилась в 2021-м – Испания обыграла 5:0 Словакию.

Россия – совладелец самой результативной ничьей. В 1996-м с Чехией сыграли 3:3, с тех пор счет встречался трижды.

Короткие факты: у кого лучшая серия выходов из группы, кто пропустил всего лишь гол, кто вообще не забивал на Евро

Все в пару строк.

● Больше всех в одном финальном турнире забивала Франция – 14 (1984), а пропускала Югославия – 13 (2000).

● Португалия на восьми Евро подряд выходила из группы – рекорд, и серия продолжается. Но между первым и вторым случаем пропустили два турнира.

● Победа как игрока и тренера – только у немца Берти Фогтса (1972-й и 1996-й). Шанс Дидье Дешама, на ЧМ уже смог.

● Процент побед пока выше у сборной Нидерландов – 51,3%, выиграли 20 матчей из 39. Они же круче всех по средней результативности – 1,67 гола за матч.

● Рекордное количество пересечений – у Италии и Испании, сыграли семь матчей. И будет восьмой на Евро-2024, попали в одну группу.

● Меньше всех на Евро пропустила Норвегия: один гол за три матча в 2000-м (от Саво Милошевича). Причем не вышли из группы.

● Несколько сборных пропускали во всех матчах на Евро, длиннейшая серия – у Украины (11). Югославия пропускала больше всех среднем – 2,79 гола за матч.

● Турция-1996, Дания-2000 и Украина-2016 – три сборные, которые заканчивали свои турниры без голов.

● Пять побед на турнире – не всегда гарантия титула. Франция-2016 и Англия-2021 доходили до финалов и проигрывали их на своих полях.

● У Испании рекордная беспроигрышная серия – 14 матчей с 2008-го по 2016-й. Началось с 4:1 над Россией и прервалось на 1:2 от Хорватии.

● У испанцев и рекорд по владению мячом (статистика с 1980-м) – 85,1% в матче со Швецией на прошлом Евро, сыграли 0:0.

● Главная безвыигрышная серия у СССР/СНГ/России – девять матчей от Евро-1988 до турнира-2004, где обыграли Грецию.

● Мощнейшая голевая серия – 11 матчей у Англии с 1996-го по 2012-й, прервалась нулевой ничьей с Италией. Безголевая – у Украины (пять матчей). Без пропущенных – у Испании (734 минуты на Евро-2012 и Евро-2016 суммарно).

● Рекордсмены по сухим матчам – Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс (девять). У Касильяса самая длинная сухая серия – 519 минут. А больше всех пропустил Петр Чех – 21 гол.

● Самая разнообразная команда по голам – Германия-2012, забивали восемь футболистов за турнир.

● Среди тренеров больше всех игр у Йоахима Лева – 21. Побед тоже – 12. Только он и Ларс Лагербек работали на четырех Евро.

● Самый молодой (пока) тренер – Сречко Катанец (36 лет и 333 дня) во главе Словении в 2000-м. Юлиан Нагельсманн поставит новый рекорд, но будет моложе всего на шесть дней! Самый возрастной – Джованни Трапаттони (73 года и 93 дня) в Ирландии на Евро-2012.

● Больше всех матчей отработали судьи Джюнейт Чакыр и Бьорн Куйперс – по девять.

● Самое быстрое удаление – на 24-й минуте, Эрик Абидаль в игре Франция – Италия из 2008-го, а больше всех желтых карточек наполучал Георгиос Карагунис (восемь).

● Рекордная посещаемость – финальный матч Евро-1964, Испания – СССР (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» (79 115 человек).

● Чаще всех в сериях пенальти участвовали итальянцы – семь раз. Победили в четырех.

● Самый результативный турнир в истории – прошлый, сразу 142 гола, это 2,78 в среднем за игру. По средней результативности – это самый зрелищный турнир с 1980-го. Забивали 80 разных игроков. На другом Евро с 24 командами – в 2016-м – было только 108 мячей (2,12 за матч).

Как думаете, какие рекорды побьет Евро-2024?

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Фото: Gettyimages/Alex Livesey / Staff, Octavio Passos / Stringer, Bernadett Szabo – Pool / Pool, Shaun Botterill / Staff, Simon Bruty / Staff, Christof Koepsel / Staff, Mike Hewitt / Staff

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