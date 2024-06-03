Черчесов – в Казахстане! С зарплатой на уровне тренера Испании

Рекомендация Магомеда Адиева.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана вместо Магомеда Адиева. За год так и нашел приемлемый вариант в РПЛ.

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как проходили переговоры: Казахстан выбирал из пяти кандидатов, Черчесова порекомендовал покинувший команду Адиев.

Зарплата – 1,2 млн евро в год

Это больше, чем у десяти тренеров на Евро-2024, чуть выше оклад у испанца Луиса де ла Фуэнте и украинца Сергея Реброва (по 1,25 млн). Больше всех получает Гарет Саутгейт – 5,8 млн.

«Спорт-Экспресс» отметил, что Черчесову дали контракт 2+2 – до окончания квалификации ЧМ-2026 и с возможностью продления еще на два года.

Россияне не очень успешно тренировали Казахстан. Выделился только Адиев

До Черчесова с Казахстаном работало четыре российских тренера.

🇷🇺 Леонид Пахомов – первый иностранный специалист в истории сборной Казахстана. Работал с декабря 2002-го по май 2004-го, когда казахи только перешли в европейскую зону. Параллельно Пахомов тренировал «Кайрат» – его планировали сделать базой для сборной. Но в итоге тренер разочаровался в работе: шесть поражений в восьми матчах сборной.

«Моя самая грубая ошибка – согласиться возглавить «Кайрат», – уверен Пахомов. – Мне было тяжело там одному, и никто мне не помогал. Приходилось быть еще и администратором: искать поля, организовывать проживание и питание команды».

🇷🇺 Юрий Красножан зашел в феврале 2014-го – в квалификации Евро-2016 занял предпоследнее место в группе с Исландией, Чехией, Турцией, Голландией и Латвией. Но все равно остался доволен.

«Эти два года были настолько интересны, что не замечались какие-то вещи, которые, возможно, сказывались на работе, – сказал Красножан в эфире канала «Россия 24». – Я соперничал с такими тренерами, как Хиддинк, Терим, Лагербек, Врба, Пахарь. Не променял бы эти два года на другие. Я стал здесь другим. Казахстан научил меня выдерживать паузу перед принятием решения».

🇷🇺 В 2017-м сборную Казахстана возглавил Александр Бородюк – тоже не очень удачно. Одна ничья и шесть поражений в семи матчах – худший результат для тренеров сборной Казахстана за 12 лет.

«Очевидно, что назначение Бородюка стало ошибкой, – посчитал президент «Астаны» Саян Хамитжанов. – Больно смотреть на нашу главную команду страны, сборная Казахстана по футболу превратилась за последнее время в объект шуток и насмешек. Это просто недопустимо, нашей сборной крайне необходим новый тренер».

🇷🇺 Магомед Адиев слепил из Казахстана чудо-команду с характером и бурей эмоций. В апреле 2022-го возглавил, а в 2023-м подарил волшебные эмоции всей стране – шесть побед в 10 матчах отбора. Этого совсем чуть-чуть не хватило для выхода на Евро-2024 напрямую – но в первом же стыке провалились с Грецией (0:5). Теперь Адиев в родном «Ахмате».

«Когда еще доказывать состоятельность?» Черчесова связывали со «Спартаком» и «Пари НН»

Sport24 писал, что Черчесовым интересовался не только Казахстан, но и Азербайджан. Были варианты и в РПЛ: руководство «Пари НН» высоко ценит Черчесова и рассматривало его приглашение, если клуб останется в РПЛ, сообщал «Чемпионат».

Иван Карпов добавил, что Черчесов даже ездил на базу нижегородцев, чтобы выступить с речью перед игроками накануне матча с «Крыльями» в последнем туре Мир РПЛ.

Черчесова долго связывали со «Спартаком» – но спортивный директор клуба Томаш Амарал был против: «Это мое решение – он не в списке. Я готов к ответственности».

Черчесов покинул «Ференцварош» еще в июле 2023-го – и явно хотел вернуться к работе:

«Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь состоятельность. Время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак».

Теперь попробует доказать в Казахстане.

Фото: РИА Новости /Владимир Песня, Рамиль Ситдиков; Dmitry Golubovich/Global Look Press