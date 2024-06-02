Как «Зенит» взял Кубок: пели SHAMAN и Газманов, спасал Латышонок, затащил Алип на 95-й

Главное о камбэке.

«Зенит» выиграл Кубок России-2023/24! В финале устроили камбэк против (почти-почти) героической «Балтики» (2:1).

SHAMAN и гимн России от Газманова – музыкальная разминка

Перед матчем на поле «Лужников» с песней «Да» выступил Ярослав Дронов (SHAMAN).

Так открыли финал.

А незадолго до стартового свистка Олег Газманов вместе с детским хором исполнил гимн России. После выступления Газманов признался, что давно поддерживает калининградцев: «Великолепный стадион, меня это радует. Тем более что в финале «Балтика»! Я из Калининграда, это моя команда! Остаюсь болеть за наших».

«Зенит» давил, но транжирил моменты. «Балтика» почти выстояла – упустила матч на 95-й

«Зенит» и «Балтика» начали по сценарию финала ЛЧ: андердог атаковал, фаворит смущался. Роберто Фернандес уже на 7-й минуте мог открыть счет, но Нино вытащил мяч из пустых ворот.

Самый спорный эпизод – возможный пенальти в ворота «Зенита» за нарушение на Даниле Козлове. В него влетел тот же Нино, но сначала сыграл в мяч.

Сергей Лапочкин утверждает, что фола не было: «Ключевое – что Нино сыграл в мяч. Козлов попал мячом в Нино, поэтому и не назначен пенальти, ВАР не вмешивается. Я считаю, что судьи абсолютно правы».

После этого «Зенит» не реализовал два супермомента – оба раза транжирил Иван Сергеев. Клаудиньо ворвался в штрафную и выкатил на полупустые ворота в район одиннадцатиметровой, но Сергеев промазал.

А потом просто попал не по мячу, а по своей же ноге. А ведь мог бить из такой выгодной позиции.

«Балтика» наказала на 40-й: Данила Козлов ювелирно прострелил на дальнюю, и Алекс Фернандес открыл счет.

Во втором тайме «Зенит» давил, Евгений Латышонок сделал несколько суперсэйвов, но после отмененного гола Вендела все-таки пропустил дважды. После углового Дмитрий Рыбчинский отбил на ленточке удар Вячеслава Караваева, но мяч прилетел к Нино, и бразилец воткнул в пустой угол.

Казалось, все решится в серии пенальти, но «Зенит» уж очень хотел победить: на пятой добавленной Андрей Мостовой навесил, а Нуралы Алип не простил почти из вратарской.

Волевые 2:1! Кубок едет в Петербург.

26-й трофей в современной истории, первый домашний требл: главные цифры победы

Исторический триумф «Зенита».

● Это первый домашний требл в истории клуба! До этого никогда не брали все три трофея за один сезон.

● Золотой дубль – уже третий. Сравнялись с ЦСКА и «Спартаком».

● Кубок России-2023/24 – 26-й трофей «Зенита» в современной истории. Оторвались от московских грандов: у ЦСКА – 22, у «Спартака» и «Локомотива» – по 15. Остальные далеко позади: у «Рубина» пять трофеев, еще у шести клубов есть один выигранный турнир.

«Зенит» в лидерах по всем трофеям, кроме как раз Кубка. У петербуржцев их пять, тогда как «Локо» забрал девять, а ЦСКА – восемь.

Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)

Фото: РИА Новости /Александр Вильф