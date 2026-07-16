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  4. Беллингем плакал на плече отца после поражения Англии от Аргентины

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Беллингем плакал на плече отца после поражения Англии от Аргентины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем тяжело принял поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

По ходу матча Англия вела в счете с 55-й минуты после гола Энтони Гордона, однако в концовке Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили два мяча и вывели Аргентину в финал чемпионата мира.

После игры 23-летний хавбек «Реала» пришел на трибуну к своим родным и прослезился, уткнувшись лицом в плечо своего отца Марка.

Сразу по завершении матча у Беллингема произошел конфликт с защитником Аргентины Валентином Барко.

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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм jbxlk.cc
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Комментарии

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Почему они весь второй тайм решили сидеть в обороне с 6 защитниками?! Это для меня загадка. Ведь была же игра какая-то у них в первом тайме. Чисто суицидники.
ОтветNogoi89
Почему они весь второй тайм решили сидеть в обороне с 6 защитниками?! Это для меня загадка. Ведь была же игра какая-то у них в первом тайме. Чисто суицидники.
Очевидно, что это тренерская установка была
Беллингем и Кейн оказались заложниками идиотских решений Тухеля
ОтветNogoi89
Почему они весь второй тайм решили сидеть в обороне с 6 защитниками?! Это для меня загадка. Ведь была же игра какая-то у них в первом тайме. Чисто суицидники.
Лукомский достаточно точно это все объяснил
На самом деле, опуская эмоции, хорошая сборная у Англии была. Породистая. Забавно, что вылетела она, пустив в штаны "синдром Саутгейта", хотя его вроде бы сняли. Как в анекдоте про Автоваз: местность такая, а не руки из .... Тухеля специально позвали, потому что с последних турниров вылетали (не считая пенальти с Италией) в одном и том же стиле - не могли додавить и жались к воротам. Тут сделали всё. Забили гол, всё давайте заканчивайте противника. И что же сделала Англия? Прижалась к воротам и получила полную котомку... Для этого можно было Саутгейта и не снимать.
ОтветАлексaндр Молодкин
На самом деле, опуская эмоции, хорошая сборная у Англии была. Породистая. Забавно, что вылетела она, пустив в штаны "синдром Саутгейта", хотя его вроде бы сняли. Как в анекдоте про Автоваз: местность такая, а не руки из .... Тухеля специально позвали, потому что с последних турниров вылетали (не считая пенальти с Италией) в одном и том же стиле - не могли додавить и жались к воротам. Тут сделали всё. Забили гол, всё давайте заканчивайте противника. И что же сделала Англия? Прижалась к воротам и получила полную котомку... Для этого можно было Саутгейта и не снимать.
Тухель все свои достижения в Англии в Челси взял супер автобусом а ты говоришь что его позвали построить атаку?)
ОтветРуслан Хайбулов
Тухель все свои достижения в Англии в Челси взял супер автобусом а ты говоришь что его позвали построить атаку?)
Я говорю, что его позвали избежать ошибок предшественника. Тренерство это не сферический конь в вакууме и не я пришёл ща всё сделаю. Это монотонная методическая работа, в том числе по изучению деятельности предшественника. Я не сомневаюсь, что Тухель профессионал и опыт Саутгейта как-то препарировал, причём ещё до того, как возглавить сборную, и на основании этого согласился работать. Наверняка он учитывал опыт Саутгейта и его многочисленные как близнецы похожие провалы и в ходе работы. В результате, синтезируя его опыт, учитывая его ошибки, изучая его деятельность, он все эти ошибки повторил с точностью до секунды. Я чисто про это. Человек может быть упрямый баран как Саутгейт, который с 3-4 турниров вынес свою сборную в одном стиле. Но нового-то берут, чтобы он исправил ошибки старого. А в результате в копилку Англии ещё один обидный вылет в том же стиле.

Самое смешное, что Тухель работал очень хорошо. Матчи с Хорватией, Мексикой, Норвегией, второй тайм с Конго, первые 70 минут с Аргентиной - это новая атакующая классная Англия. А потом решил всё поставить на зеро и всё проиграл. Это ещё обиднее, чем если б они вышли получили бы 1:0 от аргов и домой. Тухель улучшил сборную Англии. Он сделал всё, чтобы исправить ошибки Саутгейта. Кроме последних 20 минут вчерашнего матча.
Для отработки держисраки повышенной мощности предлагаю сборной Англии забрать из Зенита Сергея Богдановича. Ну а мы, болельщики Зенита, готовы так и быть принять господина Тухеля взамен. Держисрака у сборной Англии будет что надо, а впереди Кейн с Билингемом что-нить придумают.
Ударил Барко от обиды и пошел плакать к папе. Напоминает поведение детей на детской площадке.
ОтветHola Hola
Ударил Барко от обиды и пошел плакать к папе. Напоминает поведение детей на детской площадке.
Беллингем знает испанский и наверняка арг что-то сказал, они те еще провокаторы. Беллингем никогда не был запечатлен в грязи, в отличие от паредосов и прочих.
ОтветГильяно
Беллингем знает испанский и наверняка арг что-то сказал, они те еще провокаторы. Беллингем никогда не был запечатлен в грязи, в отличие от паредосов и прочих.
Беллингем-то не замечен в грязи? аххахахах, ясно понятно. вот это новости
сначала ударил сзади игрока а потом побежал плакаться отцу. как ребенок. и вы хотите чтобы эти дети выиграли у аргентинцев? те как собаки. готовы каждый кусок выгрызать
Ответчеловек-муравей человек-физрук
сначала ударил сзади игрока а потом побежал плакаться отцу. как ребенок. и вы хотите чтобы эти дети выиграли у аргентинцев? те как собаки. готовы каждый кусок выгрызать
Может он ударил его, потому что Барко по испански какую-то хрень нес, забыв, что Джуд все прекрасно понимает?
ОтветML26
Может он ударил его, потому что Барко по испански какую-то хрень нес, забыв, что Джуд все прекрасно понимает?
А,ну это меняет дело!
Не стыдно, верзила, на маленьких кидаться?
Да ещё со спины....
ОтветFintt
Не стыдно, верзила, на маленьких кидаться? Да ещё со спины....
А маленькие ничего умнее не придумали, как праздновать под носом у скамейки Англии?)
Ответzury122
А маленькие ничего умнее не придумали, как праздновать под носом у скамейки Англии?)
Крича, что "Вы мне ещё за Мальвины ответите!"..
Болел за Англию, думал наконец то системный тренер с большим опытом в клубной работе пришёл. Но опыт Бавария - Реал его ничему увы не научил.
А чего плакать? Сами позорно исполнили держисраку и безвольно отдали игру, команда высокого класса как Аргентина сразу наказала вас. 😎
Как трогательно (нет).
Англия в футболе, что Швейцария в хоккее. Не видать им трофеев, как ушей своих. Так предначертанно свыше
Ответst.kolm
Англия в футболе, что Швейцария в хоккее. Не видать им трофеев, как ушей своих. Так предначертанно свыше
Аминь
Ответst.kolm
Англия в футболе, что Швейцария в хоккее. Не видать им трофеев, как ушей своих. Так предначертанно свыше
Глупое сравнение вобще,англия чемпион а кто такая Швейцария, скорее Нидерланды как Швейцария в хоккее
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