Беллингем плакал на плече отца после поражения Англии от Аргентины
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем тяжело принял поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
По ходу матча Англия вела в счете с 55-й минуты после гола Энтони Гордона, однако в концовке Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили два мяча и вывели Аргентину в финал чемпионата мира.
После игры 23-летний хавбек «Реала» пришел на трибуну к своим родным и прослезился, уткнувшись лицом в плечо своего отца Марка.
Сразу по завершении матча у Беллингема произошел конфликт с защитником Аргентины Валентином Барко.
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм jbxlk.cc
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