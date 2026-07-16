Беллингем плакал на плече отца после поражения Англии от Аргентины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем тяжело принял поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 .

По ходу матча Англия вела в счете с 55-й минуты после гола Энтони Гордона , однако в концовке Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили два мяча и вывели Аргентину в финал чемпионата мира.

После игры 23-летний хавбек «Реала » пришел на трибуну к своим родным и прослезился, уткнувшись лицом в плечо своего отца Марка.

Сразу по завершении матча у Беллингема произошел конфликт с защитником Аргентины Валентином Барко.