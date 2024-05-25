8 сюжетов последнего тура (без золотой гонки), которые вы могли пропустить

Удар Максименко в пах, ассист Глушенкова и другие.

Чемпионство «Зенита», интрига до последних минут, слезы «Динамо» и «Краснодара». В золотых разборках могли затеряться не такие значимые, но тоже важные сюжеты.

Восемь менее заметных историй, с которыми мы провожаем чемпионат.

● Игорь Акинфеев вернулся в ворота ЦСКА на матч с «Уралом» (2:0), пока травмирован Владислав Тороп. И взял пенальти от Гильерме Шеттине.

● Максим Глушенков ассистировал в матче с «Балтикой» (3:1) и повторил рекорд Дмитрия Лоськова и Халка за один сезон РПЛ – 16 голевых.

● Евгений Марков помог сохранить «Факел» в вышке, забил второй «Ахмату» (2:0). Самый результативный год в карьере 29-летнего форварда – 9 мячей. Даже в ФНЛ не забивал так много.

● Бенхамин Гарре из «Крыльев» отличился впервые в 2024-м (1:1 с «Пари НН»): в феврале получил неприятную травму, но в апреле вернулся.

● Самый непонятный момент тура – стычка Александра Максименко и Матиаса Переса из «Оренбурга» (0:0). Встретились в штрафной «Спартака»: Перес ногами задел голову Максименко, тот разозлился и в ответ ударил кулаком... в пах.

Ауч.

Момент посмотрел ВАР, арбитр Сергей Иванов не удалил вратаря. Ограничился желтой.

● Это был тур прощаний: матч с «Зенитом» стал последним для кипера Сергея Песьякова в «Ростове», его отправляют в «Крылья Советов».

● Из «Локомотива» уходят Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, с ними не продлили контракт. По информации инсайдера Ивана Карпова, Антон перейдет в греческий ПАОК – там уже играет Магомед Оздоев.

● Возможно, матч с «Динамо» был последним для Матвея Сафонова за «Краснодар». Сделка с «ПСЖ» все ближе, согласовывают выплаты.

● Ну и напомним: вылетели «Сочи» и «Балтика», в стыки ушли «Пари НН» (ждет «Арсенал») и «Урал» (ждет «Акрон»). Матчи начнутся 29 мая.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Михаил Голенков, Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ» ; vk.com/pfcfakel