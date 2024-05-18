Вау, как «Краснодар» сохранил шанс на чемпионство! С 1:2 до 3:2 после 85-й! У нас будет почти золотой матч!

Ух, сценарий.

«Краснодар» вытащил концовку у «Сочи» (3:2), когда шансы на чемпионство почти уплыли.

В прошлом туре похожее творило «Динамо», а вот теперь их конкурент и соперник по последнему туру!

Как вытащил «Краснодар»: два гола после 85-й!

К 85-й минуте «Краснодар» проигрывал 1:2 – и мы, и наверняка они были готовы сокрушаться из-за нереализованных моментов Джона Кордобы, после которых «Сочи» забивал свои оба мяча.

Но нет нужды! «Краснодар» успел все перевернуть! Стиль «Байера» вдохновляет многих.

85’ – Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

90+1’ – Дэвид Кобнан сориентировался в штрафной и нашел, как затолкать.

И вот у «Краснодара» снова шансы на золото!

Смотрите в таблицу: сейчас краснодарцы на втором месте, у «Зенита» еще игра 29-го тура с «Ахматом» на выезде (традиционно очень сложном).

● «Краснодар» поздними голами вырвал уже третью победу в сезоне: так было с «Ростовом» в 11-м туре (3:2, победный Кордобы на 90+5) и с ЦСКА в 18-м (1:0, Кривцов на 90-й).

● Проблема в том, что краснодарцы постоянно пропускают – и даже от главного аутсайдера. В первых десяти турах было семь сухих матчей, в следующих 19 – всего четыре. «Сочи» вместе с «Оренбургом» – вообще самая пропускающая команда сезона (только пять сухих игр).

● При этом «Сочи» с последнего места при Роберте Морено в семи из 11 матчей забил не менее двух голов. Мощно для аутсайдера. А Сауль Гуарирапа сыграл десять матчей за «Сочи» во всех турнирах. Не забил только «Локомотиву» (отыграл всего 12 минут), «Спартаку» и «Факелу».

Но с «Сочи» теперь точно прощаемся – к 85-й минуте она претендовали на спасение, а теперь шансов нет.

Расклады на последний тур: как «Краснодару» стать чемпионом?

В последнем туре к «Краснодару» приедет «Динамо», между ними три очка.

«Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» потеряет очки либо с «Ахматом», либо в последнем туре с «Ростовом».

«Динамо» для чемпионства будет достаточно не проиграть «Краснодару». Тогда краснодарцы точно ниже, а «Зенит» даже при двух победах не обойдет по личным встречам.

«Зенит» должен выиграть оба своих матча и надеяться, что «Динамо» проиграет «Краснодару».

Ну не блеск ли для последнего тура!

Фото: РИА Новости /Александр Вильф