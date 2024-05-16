Мостовой одобрил Станковича в «Спартаке»!

«Спартак» выбрал нового главного тренера: со следующего сезона клуб возглавит Деян Станкович.

Посмотрите в комментарии и посчитайте, сколько раз упоминается в них фамилия Александр Мостового. Его мнение хотели знать почти все. Что ж, вот оно!

Вот что Мостовой сказал в интервью «РБ Спорт» полностью:

«Ну что, я считаю, что это хороший выбор! Наконец-то на языке футбола можно с людьми разговаривать. В прошлом он сильный футболист, думаю, язык наш понимает немного. Главное – человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли тренера, как совсем недавно было. Этот человек играл 20 лет в футбол на высочайшем уровне! Какие могут быть претензии? За это «Спартак» можно похвалить – футбольной головой начали думать.

Понятно, что его приход – это не гарант того, что они всех громить будут, ведь играют в футбол футболисты. Надеюсь, меня пригласят в его тренерский штаб (улыбается). Я оцениваю его назначение профессионально – по-футбольному».

Одно из последних упоминаний о неоднократно критикуемом им Гильермо Абаскале было 11 мая после победы «Спартака» над «Краснодаром»: «Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас «Спартак» точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» еще игра с «Динамо».

А вот что думал Мостовой о Владимире Слишковиче после этой победы: «Думаю, его шансы увеличиваются. Если только изначально не было принято решение, что он на время. Нефутбольные люди, которые попадают в футбол, все ломают. Это я сейчас о том, о ком говорю последние два года».

Что ж, через пару месяцев Мостовой будет анализировать игру команды под руководством Станковича.

Контракт «Спартака» с сербским специалистом рассчитан на два года. Также в тренерском штабе Станковича будет работать Слишкович.

Деян Станкович – тренер «Спартака». С лета, назначили в полной тишине

Фото: Gettyimages.ru /Simone Arveda; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press