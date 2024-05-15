Жуткая травма Торопа: сотрясение, увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!

Воспитанник Владимир Шайхутдинов, а не Игорь Акинфеев.

К сожалению, самый яркий эпизод первого тайма в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России – травма вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

Он играл на выходе при штрафном «Зенита», на мяч еще шел защитник Нуралы Алип – столкновение.

Затылком петербуржец влетел в лицо киперу.

Очень больно.

Сразу стало ясно, что это проблема.

Очевидно.

Тороп продолжить не смог, ЦСКА пришлось применить замену по подозрению на повреждение головы.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Владислав в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга – со стадиона его сразу на скорой повезли в больницу для диагностики.

Но вышел не Игорь Акинфеев, ситуация открыла нового персонажа, знакомого нам до этого по зажигательным интервью.

Владимир Шайхутдинов – мастер комментариев у бровки. И ведущий телеграм-канала о кино!

Игорь Акинфеев был в заявке, но даже не разминался – после травмы отправили готовиться 19-летнего Владимира Шайхутдинова.

Парень до этого никогда не играл за основной состав ЦСКА, но уже успел запомниться. В Кубке России есть интервью с игроками прямо во время матчей, в московском клубе регулярно отправляли общаться именно Шайхутдинова – а он от этого, похоже, только кайфовал.

Например, во время первой финальной игры с «Зенитом» прямо по ходу разговора ЦСКА забил – и вратарь посчитал, что это как талисман принес команде гол. Правда, мяч Федора Чалова тогда отменили после ВАР-просмотра, так что магия сработала не до конца.

Тут он на 18-й минуте пришел общаться, а на 36-й уже пришлось выскакивать на поле.

Кстати, вы обратили внимание на фразу Владимира? «Я пришел сюда, чтобы наговорить на гол и прорекламировать телеграм-канал «КиноВолька», на который всем надо подписаться. Как видите, канал я уже прорекламировал».

Вот такое промо с использованием мема!

«КиноВолька» – это телеграм-канал Шайхутдинова, где он много и регулярно пишет о кино. На момент, когда мы публикуем эту фразу, там около 2000 подписчиков. Конечно же, вот ссылка, чтобы оценить контент . Владимир говорит, что после карьеры намерен освоить профессию, связанную с кино – но его привлекает не роль актера, а позиция сценариста, режиссера или продюсера.

Шайхутдинов – воспитанник ЦСКА. До выхода против «Зенита» играл только в молодежной лиге

Владимиру Шайхутдинову 19 лет – для него это дебютный матч во взрослом футболе. И сразу такой важный!

В этом сезоне Шайхутдинов играл только в МФЛ – это не Медиалига, а Молодежная футбольная. Там 15 пропущенных в 16 матчах. Владимир – воспитанник ЦСКА. Удивительный факт: он родился на год позже, чем Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ.

В интервью «Матч ТВ» молодой вратарь признавался, что многому учится у кумира. Акинфеев в его жизни был всегда:

«Это сложно уложить в голове. У меня вот есть история: когда мне было 7-8 лет, родители договорились с моим первым тренером о том, чтобы Игорь передал мне подписанные книгу и мяч. Я тогда не мог поверить, что это от самого Акинфеева, я ту книгу зачитал до дыр. Когда я приходил в академию, он играл, когда я начал тренироваться с основной командой, он играет. Кажется, когда я закончу карьеру, он все еще будет играть. Думаю, он может».

Сейчас Владимиру пришлось выйти на поле в ситуации, когда все ждали самого Акинфеева.

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Фото: РИА Новости /Михаил Куравлев; ПФК ЦСКА Москва ; кадры трансляции «Матч ТВ»