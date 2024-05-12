«Зенит» не проигрывал так много с 2005-го. Время Мареша, Флахбарта, Гартига и Пошкуса

А Аршавин уже много забивал.

«Зенит» проиграл семь матчей за чемпионат. Еще одна аномалия в этом сезоне РПЛ.

Это антирекорд – и не просто эпохи Сергея Семака: такого кризиса не видели с 2005-го, когда только мечтали о первом российском чемпионстве при Властимиле Петржеле. Почти 20 лет «Зенит» не проигрывал так много.

Та команда из 2005-го – сплошь легенды. Хоть далеко и не все – в значении приносящих победы.

Флахбарт, Пошкус, Гартиг – да, они тогда еще играли за «Зенит».

«Зенит» начинал тот сезон с трех побед подряд, а потом впервые влетел – 0:2 от «Томи».

Не помог центр защиты из Мартина Шкртела и Эрика Хагена . Еще на флангах зажигали Ян Флахбарт и Павел Мареш .

А вот в борьбе Александр Спивак и Александр Горшков (скорее наблюдает слева).

Атаке не очень-то помог Радек Ширл , в итоге заменили. Ни на одно фото с матча он не попал – настолько потерялся.

А вот Андрей Аршавин – в кадре.

Через две недели – 0:3 от «Крыльев».

Оцените, какой уникальный кадр со стадиона «Металлург»: Александр Анюков еще самарец, в середине сезона перейдет в «Зенит», а Владимир Быстров – еще зенитовец, по ходу чемпионата уедет в «Спартак».

С удовольствием можно рассматривать даже запас, так у «Зенита», например, Величе Шумуликоски , Лукаш Гартиг и Олег Трифонов .

А на фото полно признаков другой эпохи: и реклама пива, и милицейские в фуражках.

Все трое перечисленных запасных, кстати, вышли после перерыва, но помочь в Самаре так и не смогли.

Еще через месяц «Зенит» получил 0:1 от «Шинника». В воротах играл, кстати, не Вячеслав Малафеев, а Камил Чонтофальски .

Зенитовская форма – от adidas. Помните такую?

В защите помогали Ивица Крижанац и Милан Вьештица , где-то сидели Эгидиюс Маюс и Даниэл Кирицэ.

А Эрик Хаген бодался на поле.

Следующее поражение – 0:1 с «Рубином», выделялся форвард Драган Чадиковски .

Дальше «Зенит» не проигрывал пару месяцев, но в октябре все-таки влетел «Москве». Александра Кержакова сдержали.

Отыграться с 0:2 не смогли даже после выходов Олега Власова и Робертаса Пошкуса .

Забавно, что сейчас Юрий Жевнов – тренер вратарей «Зенита», под конец карьеры он приехал в Петербург играть и остался работать.

Был на поле и Владислав Радимов, но на фоне Пошкуса немного меркнет, да?

Оказалось, то поражение оказалось лишь первым из первых. Под конец октября – 0:1 против «Рубина».

Через неделю еще раз 0:1 – уже с «Амкаром», совсем печаль.

И вроде Аршавин играет, и даже Илья Максимов один раз за сезон попал в запас.

Игорь Денисов тоже на месте, только 19 лет.

Но мало что получалось.

В том сезоне «Зенит» Властимила Петржелы закончил шестым: отстал на одно очко от «Москвы», прошедшей в Кубок Интертото, и на два – от «Рубина», добившегося квалификации Кубка УЕФА. Время этого турнира придет в Петербурге через пару лет.

Это было большое разочарование «Зенита»: первые шесть туров команда лидировала, а после небольшого спада потом долго шла в тройке – аж до 26-го тура. И вот потом только вниз, погубил отрезок с тремя очками за шесть матчей чемпионата. Параллельно, кстати, все шло хорошо в группе Кубка УЕФА: финишировали на втором месте, но вровень по очкам с «Севильей» – будущего победителя обыграли дома 2:1 с дублем Кержакова, он забивал своей будущей команде. Потом с севильцами встретились в четвертьфинале, уже в 2006-м – пропустили их к титулу.

Чемпионом России за счет финишного рывка стал ЦСКА, «Спартак» закончили с серебром, «Локомотив» – с бронзой. Лучший бомбардир – Дмитрий Кириченко с 14 голами за «Москву», вторым стал динамовец Дерлей (13), а Аршавин и Кержаков забили по семь. Оба вместе с Эриком Хагеном, а также Анюковым и Быстровым, у которых по полсезона за другие команды, вошли в список 33-х лучших.

До первого в российской истории чемпионства «Зениту» оставалось два года.

До следующего сезона с семью поражениями – 19 лет.

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Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; pfcks.ru