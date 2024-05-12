«Зенит» не проигрывал так много с 2005-го. Время Мареша, Флахбарта, Гартига и Пошкуса
А Аршавин уже много забивал.
«Зенит» проиграл семь матчей за чемпионат. Еще одна аномалия в этом сезоне РПЛ.
Это антирекорд – и не просто эпохи Сергея Семака: такого кризиса не видели с 2005-го, когда только мечтали о первом российском чемпионстве при Властимиле Петржеле. Почти 20 лет «Зенит» не проигрывал так много.
Та команда из 2005-го – сплошь легенды. Хоть далеко и не все – в значении приносящих победы.
Флахбарт, Пошкус, Гартиг – да, они тогда еще играли за «Зенит».
«Зенит» начинал тот сезон с трех побед подряд, а потом впервые влетел – 0:2 от «Томи».
Не помог центр защиты из Мартина Шкртела и Эрика Хагена. Еще на флангах зажигали Ян Флахбарт и Павел Мареш.
А вот в борьбе Александр Спивак и Александр Горшков (скорее наблюдает слева).
Атаке не очень-то помог Радек Ширл, в итоге заменили. Ни на одно фото с матча он не попал – настолько потерялся.
А вот Андрей Аршавин – в кадре.
Через две недели – 0:3 от «Крыльев».
Оцените, какой уникальный кадр со стадиона «Металлург»: Александр Анюков еще самарец, в середине сезона перейдет в «Зенит», а Владимир Быстров – еще зенитовец, по ходу чемпионата уедет в «Спартак».
С удовольствием можно рассматривать даже запас, так у «Зенита», например, Величе Шумуликоски, Лукаш Гартиг и Олег Трифонов.
А на фото полно признаков другой эпохи: и реклама пива, и милицейские в фуражках.
Все трое перечисленных запасных, кстати, вышли после перерыва, но помочь в Самаре так и не смогли.
Еще через месяц «Зенит» получил 0:1 от «Шинника». В воротах играл, кстати, не Вячеслав Малафеев, а Камил Чонтофальски.
Зенитовская форма – от adidas. Помните такую?
В защите помогали Ивица Крижанац и Милан Вьештица, где-то сидели Эгидиюс Маюс и Даниэл Кирицэ.
А Эрик Хаген бодался на поле.
Следующее поражение – 0:1 с «Рубином», выделялся форвард Драган Чадиковски.
Дальше «Зенит» не проигрывал пару месяцев, но в октябре все-таки влетел «Москве». Александра Кержакова сдержали.
Отыграться с 0:2 не смогли даже после выходов Олега Власова и Робертаса Пошкуса.
Забавно, что сейчас Юрий Жевнов – тренер вратарей «Зенита», под конец карьеры он приехал в Петербург играть и остался работать.
Был на поле и Владислав Радимов, но на фоне Пошкуса немного меркнет, да?
Оказалось, то поражение оказалось лишь первым из первых. Под конец октября – 0:1 против «Рубина».
Через неделю еще раз 0:1 – уже с «Амкаром», совсем печаль.
И вроде Аршавин играет, и даже Илья Максимов один раз за сезон попал в запас.
Игорь Денисов тоже на месте, только 19 лет.
Но мало что получалось.
В том сезоне «Зенит» Властимила Петржелы закончил шестым: отстал на одно очко от «Москвы», прошедшей в Кубок Интертото, и на два – от «Рубина», добившегося квалификации Кубка УЕФА. Время этого турнира придет в Петербурге через пару лет.
Это было большое разочарование «Зенита»: первые шесть туров команда лидировала, а после небольшого спада потом долго шла в тройке – аж до 26-го тура. И вот потом только вниз, погубил отрезок с тремя очками за шесть матчей чемпионата. Параллельно, кстати, все шло хорошо в группе Кубка УЕФА: финишировали на втором месте, но вровень по очкам с «Севильей» – будущего победителя обыграли дома 2:1 с дублем Кержакова, он забивал своей будущей команде. Потом с севильцами встретились в четвертьфинале, уже в 2006-м – пропустили их к титулу.
Чемпионом России за счет финишного рывка стал ЦСКА, «Спартак» закончили с серебром, «Локомотив» – с бронзой. Лучший бомбардир – Дмитрий Кириченко с 14 голами за «Москву», вторым стал динамовец Дерлей (13), а Аршавин и Кержаков забили по семь. Оба вместе с Эриком Хагеном, а также Анюковым и Быстровым, у которых по полсезона за другие команды, вошли в список 33-х лучших.
До первого в российской истории чемпионства «Зениту» оставалось два года.
До следующего сезона с семью поражениями – 19 лет.
«Зенит» больше не лидер по потерянным! Какой шанс на чемпионство у «Динамо»!
Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»
Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; pfcks.ru