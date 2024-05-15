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Лишь два игрока РПЛ идут на все матчи без замен. Кто эти герои?

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Не полевые.

По итогам 23 туров РПЛ было лишь два полевых, которые сыграли полностью все 23 матча в сезоне, ни разу не заменившись. Это Данил Глебов из «Ростова» и Хуниор Алонсо из «Краснодара».

Позже остался один Алонсо – провел 27 туров, но не сыграл в следующем из-за дисквалификации.

Алонсо – все еще рекордсмен сезона по минутам среди полевых

Глебов заменился за 13 минут до конца в матче с «Уралом». Алонсо пахал без замен все 27 матчей.

Против «Ахмата» парагваец схватил четвертую желтую карточку и пропустил игру со «Спартаком». Полевых с полными минутами теперь не осталось.

Поэтому известны только два игрока, которые провели все матчи без замен и могут сохранить этот статус до конца чемпионата. Оба – голкиперы: Илья Лантратов из «Локомотива» и Илья Помазун из «Урала».

Полевые игроки постоянно меняются последние четыре сезона

Из них последним, кто провел все возможные минуты, был Андрей Семенов из «Ахмата» в сезоне-2019/20. До этого, в сезоне-2017/18, без замен отыграл Денис Кулаков из «Урала». Оба выступают за эти же клубы и сейчас. У Семенова в этом сезоне 1619 минут, у Кулакова – 2010.

● Если не брать в расчет защитников, последний раз без замен в РПЛ играли Элвер Рахимич и Константин Зырянов – в 2006 году.

● Возвращаясь к вратарям: за предыдущие шесть сезонов (не считая текущий) всего было 15 записей об игроках, которые провели все матчи без замен. В 13 случаях – вратари. В список дважды попадали Антон Шунин, Илья Лантратов, Юрий Дюпин, Ярослав Годзюр и Игорь Акинфеев, по одному разу Александр Беленов, Гильерме и Сергей Песьяков.

● Кстати, Песьяков – единственный, кто отыграл все матчи без замен в сезоне-2022/23.

Помазун, Лантратов, Глебов и Сафонов – лидеры сезона. Кто рядом?

Вот эта десятка.

● Сейчас в топ-10 – футболисты, отыгравшие не менее 2345 минут в сезоне-2023/24. Помимо четверки из подзаголовка там Хуниор Алонсо, Юрий Дюпин, Алексей Грицаенко, Артур Нигматуллин, Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян.

● В топ-20 сразу шесть игроков «Рубина»: вместе с Дюпиным и Грицаенко – Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов, Мирлинд Даку и Угочукву Иву. Даже тем, кто не следит за РПЛ, сразу понятен костяк команды Рашида Рахимова.

● При этом в топ-20 есть по одному игроку «Зенита» и «Локомотива» (Барриос и Лантратов) и два серба из ЦСКА (Саша Зделар и Милан Гайич), но нет никого из «Динамо» и «Спартака».

● Также в списке нет среди представителей «Оренбурга», «Балтики» и «Сочи». У остальных 11 клубов в двадцатке есть хотя бы один футболист с 2218+ минутами.

● И если тридцатку замыкает динамовец Константин Тюкавин, то у «Спартака» есть герой на 23-м месте – Алексис Дуарте, 2202 минут. 

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив

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