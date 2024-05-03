«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

КДК – на стороне Опейкиной.

Итог конфликта Андрея Тихонова и рефери Веры Опейкиной в Мелбет Первой лиге: тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять игр, две – из них условно. Еще Тихонов заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Вердикт главы КДК РФС Артура Григорьянца: «Речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку – непрофессионально. Тихонов – публичное лицо и нужно обратить внимание на его слова».

«Я не против женщин!» Как оправдывался Тихонов?

За несколько дней до заседания КДК тренер «Енисея» защищался в медиа:

«Изначально сказал направить ее на матч «Родина» – «Химки». Говорил это в том контексте, что эти команды борются за повышение. И Махачкалу я упомянул в том же контексте. «Динамо» Махачкала играло с «Арсеналом» из Тулы. Эти команды тоже борются за повышение.

Речь была о том, что решающие матчи в таком случае будет судить человек, который ни разу в этом году не судил даже Вторую лигу, а ее отправят на такую игру, где будет полная заруба. Нужно соответствовать мужскому футболу: его скоростям, борьбе и быстрому принятию решений. Те, кто в курсе, поняли, что я имел в виду.

Но ее направили на матчи команд, которым как будто ничего не надо. Пускай женщины судят. Я не против женщин! Нет никаких вопросов к женщинам-арбитрам, если они соответствуют уровню хотя бы ФНЛ. Но нужно же проявить себя сначала в лигах пониже, а уже потом в высших. Как это делают и футболисты.

Я очень хорошо отношусь к женщинам-судьям и не делю судей на женщин и мужчин. Я говорю исключительно о профессионализме».

После вынесения дисквалификации генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев добил: «Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы. Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите».

Клуб подаст апелляцию.

Напомните, что произошло?

20 апреля: «Енисей» разгромно проиграл на выезде СКА (0:3). Тренер команды Андрей Тихонов резко раскритиковал главного арбитра Веру Опейкину – досталось ей за назначенный на 30-й минуте пенальти в пользу хозяев.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-лиги прислал фото и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника».

На некоторых повторах видно, что Шарль из СКА действительно после финта отставляет ногу и падает – форвард сам инициировал контакт. Но без повтора это рассмотреть трудно – в динамике подкат защитника Виталия Стежко тянет на пенальти. Лететь в такое единоборство в собственной штрафной все равно не лучшее решение.

Только вот претензии Тихонова к судейству не ограничились моментом с пенальти – тренер «Енисея» увидел еще несколько ошибок. И продолжил намекать на пол главного арбитра матча:

«В первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и получаем желтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу – с ответной атаки мы получили гол.

Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают. Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Мы сами виноваты. Мы плохо играли. Не ищу оправданий».

Опейкина судит 15 лет. В мужском футболе – с 2019-го

Вера Опейкина – опытный арбитр, судит с 20 лет. В 2009-м отработала ассистентом главного на матче женской лиги. Через два года сама доросла до роли главного, а в 2016-м начала работать на встречах национальных команд.

С 2014-го Веру привлекают к мужскому футболу: начинала у любителей и на товарищеских турнирах вроде Кубка ФНЛ, через шесть лет получила допуск к РПЛ. Сейчас постоянно работает на матчах, но главной – только в Кубке России.

Еще Опейкина должна была ехать на женский ЧМ-2023 в Австралии вместе с Анастасией Пустовойтовой и Екатериной Курочкиной. Не сложилось. Порадовали новостью через месяц после турнира: один из руководителей сообщил Вере о назначении на матч Армении и Казахстана в женской Лиге наций. «По ощущениям – это как найти под елкой подарок на Новый год, – делилась Опейкина в интервью «Чемпионату». – Это назначение порадовало. Жизнь складывается из каких-то пазлов. В тот раз он выпал такой, сейчас – другой».

Вера даже в условиях бана не перестает мечтать: «Чемпионат мира, Лига чемпионов, Олимпийские игры. Я каждый день о чем-то мечтаю. На последнем мужском чемпионате мира работала Стефани Фраппар. Во Франции уже хорошо относятся к женщинам-арбитрам, им давали судить большие матчи внутреннего чемпионата. Вообще, для любых международных турниров важно получать назначения во внутреннем топ-чемпионате. Практика в РПЛ может когда-нибудь дать такую дорогу».

Фото: vk.com/fcenisey ; vk.com/fcska