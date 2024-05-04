Илич – новый тренер «Пари НН». Легенда «Партизана», поиграл с Мостовым

Знакомимся.

Новым тренером «Пари НН» стал серб Саша Илич. Это первый иностранец в истории клуба.

Илич – не главный кандидат. Звучал даже Черчесов

В конце апреля Сергей Юран покинул клуб, начались поиски нового тренера.

● Сначала «РБ Спорт» писал о Вадиме Евсееве: готов зайти как временщик, переговоры уже провели и согласовали условия. Но не срослось.

● Одним из фаворитов считался Игор Бишчан – экс-игрок «Ливерпуля» и бывший тренер загребского «Динамо», который осенью неудачно поработал в саудовском «Аль-Шабабе». Однако хорват отказался по «политическим соображениям», это информация Карпова.

● Три нереалистичных кандидата: Станислав Черчесов, Виктор Гончаренко и Роберт Морено (тренер «Сочи»). Как пишет тот же Карпов, отказались сами.

При этом нижегородцы не отрицали интерес: «Не совсем правильно раскрывать фамилии людей, с которыми мы разговаривали. Это все-таки наш внутренний мир. Называется много фамилий: какие-то есть в нашем списке, каких-то нет», – уточнял генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» остановился на варианте с Иличем. Саша – не самый опытный тренер: помогал в сборных Сербии разных возрастов, а летом 2021-го возглавил сербский клуб «Чукарички». Ушел через полгода. Вскоре Илича позвали в ЦСКА из Болгарии. Там продержался год, а этим летом приехал в греческий «Атромитос» из высшего дивизиона. Оставляет на восьмом месте.

Илич-игрок: легенда «Партизана», пересекся в «Сельте» с Мостовым

Серб пока не запомнился как тренер, но игроком был заметным.

Саша – воспитанник «Партизана», прошел все ступени академии. Уже в 18 лет заиграл за взрослых, а через два года носил капитанскую повязку, досталась после отъезда Ивана Томича в «Рому». Илич не подвел: четыре раза взял чемпионат Югославии плюс еще два Кубка. Став звездой на родине, хавбек решил попробовать силы в топ-лигах.

В январе 2004-го его занесло по аренде в «Сельту», там доигрывал Александр Мостовой. Опыт вышел неприятным: вылет из Ла Лиги и лишь 13 игр, не помог и приход тренера-соотечественника Радомира Антича.

Заканчивала сезон «Сельта» и вовсе с Феликсом Карнеро. Хотя и теплые воспоминания тоже остались: свой единственный гол в Испании он забил в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Летом 2005-го Илич вернулся в «Партизан», но через год снова уехал – в «Галатасарай». Проведя там два года и выиграв чемпионство, а еще забив «Ливерпулю», отправился в «Зальцбург». Еще два года – плюс два трофея в Австрии. Хотя период вышел спорным: в сентябре 2009-го его отстранили из-за предполагаемой ставки против своего клуба в игре с «Лацио» в ЛЕ. Илич отрицал обвинения. Зимой 2009-го отправился на полгода в греческую «Ларису», а спустя год закончил приключение и вернулся в Сербию.

Конечно, в родной «Партизан». Там Илич играл с 2010-го по 2019-го, пока не завершил карьеру – стал местной легендой и главным любимцем фанатов. Страсть взаимна – вот так серб (в белой футболке) слушает гимн родного клуба.

Илич – рекордсмен по числу официальных матчей за «Партизан», аж 376 во всех турнирах. Так, в 2012-м фанаты вывешивали баннеры: «Больше любим «салета» (прозвище Илича – Sports), чем своих родителей».

«Мы живем в странное время, – рассуждал Саша в 2014-м. – Нормальные вещи вроде преданности считаются ненормальными. Всегда ли мы должны делать то, что нравится другим. Все ли ради денег?

Я не отдал всю жизнь «Партизану», но обожаю клуб. Для меня «Партизан» всегда на первом месте, не передать эту страсть. Я не знаю, когда я уйду на пенсию. Все, что я знаю – не стану сидеть и ждать шанса. Видел тех, кто заблудился после окончания карьеры. Знаю, что буду продолжать футбольное дело, но кем? Это уже воля Божья».

Фото: Gettyimages /Srdjan Stevanovic; East News /MIGUEL RIOPA / AFP; x.com/atromitos1923