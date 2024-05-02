Карьерный кошмар Ивана Игнатьева: выгнал и аутсайдер Сербии. Через четыре месяца из-за дисциплины

Это все?

25-летний Иван Игнатьев покинул «Железничар», предпоследнюю команду чемпионата Сербии. С ним расторгли контракт, подписанный только в январе.

«Мы с ним десять дней назад мирно расторгли договор. Больше по теме не будет комментариев», – высказался президент Зоран Наункович.

Проблема – опять дисциплина. Говорят, тренер был в шоке от плохой формы Ивана

Тренер «Железничара» Томислав Сивич объясняет: причиной прощания с форвардом стало нарушение игроком условий контракта. А еще не самые лучшие физические кондиции.

Только вот сел в запас Игнатьев еще до Сивича. Иван приходил в клуб, когда работал другой тренер – Ненад Михайлович. При нем россиянин почти не пропускал игр, а в конце марта Михайлович ушел.

С тех пор Игнатьев на поле не выходил. Похоже, не поладил с тренером Синишей Добрашиновичем – по информации Srbijasport, тот был шокирован плохой формой Игнатьева.

Когда с форвардом расторгали контракт, уволили и Добрашиновича. Теперь «Железничаром» руководит Сивич.

Семь матчей, один ассист. Игнатьев в Сербии почти не запомнился

Итоговая статистика не впечатляет:

● 7 матчей;

● 315 минут;

● 0 голов;

● 1 ассист – в матче с «Бачкой Топола», наслаждайтесь. Правда, итоговой пользы мало – проиграли 2:3.

Форвард после этого три раза вышел в старте: ничем не запомнился и присел обратно.

Карьера Игнатьева – все? Падение продолжается долго

Вылет из «Железничара» – очередной эпизод кошмарного пике Игнатьева.

Воспитанник «Краснодара» попал во взрослый футбол в 2017-м и сверкал с самого старта: победный гол в матче РПЛ с «Ахматом», параллельно разрывал в молодежке. Ивана видели заменой ушедшего Федора Смолова. Игнатьев не подвел: 10+4 – в первом полноценном сезоне. Неплохо для 20-летнего.

Первые проблемы возникли весной 2019-го: в медиа просочилась информация, что Иван отказался продлевать контракт с «Краснодаром» на предложенных условиях, в заявке на следующий матч против «Валенсии» в Лиге Европы нападающего не нашли. Главный тренер Мурад Мусаев тоже намекнул на неспортивные факторы: «Игнатьев не приехал потому, что он не готов, футбол для него не на первом месте».

Игнатьева отстранили от работы с основой и перевели в дубль. Как оказалось, Иван сменил агента и запросил слишком большую зарплату, хотя сам опровергал и уверял, что лишь предложил подождать до конца сезона и все обговорить. «Краснодар» разозлился.

Ситуация накалилась после слива информации о систематических нарушениях во время сборов: злоупотребление алкоголем и несоблюдение режима сна не устраивали клуб, но Игнатьева не наказывали. Долго гармония не продлилась: летом 2019-го поползли слухи о возможном уходе в «Динамо», обе стороны опровергли. Сам Иван просто перестал забивать.

В декабре 2020-го слухи о возможном трансфере зашли на второй круг, писали об интересе «Рубина». Туда Игнатьев в итоге и уехал – контракт на 4,5 года. А еще задался вопросом, зачем уезжать в Европу, если она рядом .

В Казани он задержался лишь на два года, дальше пошел по клубам: год в «Локомотиве», по полгода в «Крыльях Советов» и «Сочи». Из ярких вспышек лишь хет-трик в ворота «Оренбурга» , зато случились очередные скандалы . С «Сочи» Игнатьев разорвал контракт в середине января 2024-го: после ухода из «Краснодара» у него лишь 11 голов во всех турнирах – за четыре года.

Новый вызов в Сербии тоже провален.

Следующий шаг, похоже, Медиалига. Так считает Виталий Дьяков, экс-игрок «Ростова» и «Динамо»: «Если в Медиалиге не заиграет, то не знаю, что и делать, заявляться на ретроматчи. Его, конечно, в легенды тяжело записать, он не наиграл. Хотя в Медиалиге двери открыты для всех. Этот уровень он должен потянуть».

Или зацепится хоть где-то еще?

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Фото: instagram.com/fk_zeleznicar_pancevo ; РИА Новости /Алексей Филиппов