Аббос мчит к «Зениту» вместо финала Кубка Азии U-23. Там уже помог: провел Узбекистан на первую в истории Олимпиаду

В четверг кубковый финал.

Аббосбек Файзуллаев вывел сборную Узбекистана на первую в истории страны Олимпиаду: обыграли Индонезию и попали в финал Кубка Азии U-23. Парадокс ситуации: сам Аббосбек в решающем матче не сыграет!

Игрока ждали к плей-офф, он приехал раньше из-за дисквала на «Спартак». Обвиняли, что схватил карточку намеренно

Федерация футбола Узбекистана уже подтвердила, что Аббос вернется в Москву по соглашения с ЦСКА. У него впереди другой финал – с «Зенитом» в Кубке России.

Файзуллаев в апреле попал в заявку национальной команды на Кубок Азии U-23, стартовавший в середине месяца. Первые матчи Аббосбек пропустил, потому что клубный сезон еще продолжается: у ЦСКА впереди было еще и дерби со «Спартаком».

Клуб и национальная команда договорились, что полузащитник приедет в сборную уже к плей-офф: последний матч Узбекистана на групповом этапе Узбекистан поставили на 23 апреля, Файзуллаев должен был вылететь сразу после дерби 25 апреля. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал это «решением, устроившим обе стороны».

В следующем же матче после договоренности игрок схватил желтую и пролетел мимо дерби из-за перебора карточек. Многие подумали, что он получил ее специально, чтобы приехать в сборную раньше.

На следующий день Файзуллаев опроверг: «Я не такой человек». После переговоров со сборной игрока отпустили: все-таки успел сыграть в группе против Вьетнама. Он помог в четвертьфинале и полуфинале, но на финал – 3 мая с Японией – не останется. Вернется в ЦСКА и будет готов у «Зениту».

«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». В среду он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной, – пояснил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. – Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но все же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться».

Файзуллаев – очень важен для сборной Узбекистана. Отпустить его уговаривало правительство страны

Хоть Аббос и приехал только к плей-офф, в первом же матче вышел в старте (как и в следующем) и даже успел оформить голевую в важный момент: помог выйти вперед в важнейшем четвертьфинале. Это его единственное результативное действие на турнире. Но ценность выше только голов и ассистов.

Оба матча плей-офф Файзуллаев начал в старте и помог команде одержать две победы – по 2:0 с Саудовской Аравией и Индонезией. Теперь Узбекистан в финале Кубка Азии – это путевка на летнюю Олимпиаду.

Показатель важности игрока для сборной в одном факте: чтобы уговорить ЦСКА отпустить Файзуллаева на турнир, на клуб вышло правительство Узбекистана.

А вот комплимент от тренера Тимура Кападзе: «Аббос — важный игрок не только для нашей команды, но и для основной сборной. Его интеллект, техника, мастерство всегда представляют угрозу для соперника. Безусловно, Аббос внес большой вклад в наши победы. Отмечу, что он приехал в очень хорошей форме, он — профессионал, никогда не было сомнений в его физической форме».

Заодно тренер обратился к клубу: «Я хотел бы поблагодарить ЦСКА за то, что с пониманием отнеслись и отпустили Аббоса на важный для нас и, в частности, для футболиста турнир».

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет во Франции с 24 июля по 10 августа. Если полузащитник ЦСКА попадет в заявку, пропустит первые матчи в новом сезоне: РПЛ-2024/25 начнется 20 июля.

Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT/Global Look Press ; vk/pfc_cska