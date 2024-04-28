«Пари НН», похоже, уволил Юрана: 1:5 в Грозном и уже шесть поражений подряд

«Пари НН» проиграл 1:5 «Ахмату», на прошлых выходных уже было 1:4 от «Динамо» и ноль очков, когда вели 2:0 к 75-й минуте против «Локо». Катастрофа нижегородцев – последний раз они набирали очки 9 марта, победив в гостях «Рубин».

С тех пор – шесть поражений подряд.

Телеграм-канал «Первый спорт» написал об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера, позже об этом сообщил «Матч ТВ». Официального объявления пока не было.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков добавил: «Насколько знаю, еще перед игрой с «Ахматом» руководство решило, что уволит Юрана в случае поражения. Его могла спасти только победа».

«Ахмат» недавно сгорел 1:7, а нижегородцы получили от него пять

Интрига в матче «Ахмат» – «Пари НН» чуть блеснула только в конце первого тайма, когда Николоз Кутателадзе сравнял счет после подачи углового. До этого забил Мохамед Конате, но еще на 45+4 отличился Владислав Камилов – и грозненцы вели 2:1 к перерыву.

После 55-й минуты все стало ясно: Конате оформил дубль, а Кирилл Боженов получил красную карточку. Отыграть минус два за полчаса вдесятером было невозможно, да еще и за «Ахмат» забили Милош Шатара и Лечи Садулаев. В итоге – 5:1.

«Ахмат» выиграл третий матч подряд после аномальных 1:7 от «Балтики» и катапультировался из опасной зоны, куда медленно погружается «Пари НН».

Нижегородцы – все ближе к стыкам, а пропускают невероятно много

До зимнего перерыва «Пари НН» комфортно располагался на девятом месте с запасом в семь очков от зоны стыков и в 11 – от прямого вылета. Меньше нижегородцев на тот момент пропускал только лидирующий «Краснодар».

Еще лучше стало по итогам 20 туров: девять очков от стыков, 14 – от прямого вылета, лучший результат по пропущенным в РПЛ наряду с «Краснодаром». Казалось, о чем вообще можно переживать?

А потом произошло вот что:

Все испортилось после 0:2 от «Балтики» и дисквалификации Кирилла Гоцука. Дальше были 3:4 с «Краснодаром», 1:3 с «Оренбургом», 1:4 от «Динамо», слишком обидные 2:3 с «Локомотивом». Теперь и 1:5 в Грозном.

Мнение Александра Дорского: «Много пропускали [«Пари НН»] против «Краснодара» и «Оренбурга», когда пытались играть агрессивнее, чем обычно. Много пропускали против «Динамо», когда играли очень низко.

Против «Локо» и «Ахмата» пропустили четыре после стандартов (можно считать даже пять, если учитывать гол Сильянова как гол после аута).

Разнообразно, но с одинаковым итогом.

После «Локо» Юран говорил об уверенности попадания в топ-10. Учитывая нынешнее состояние «Нижнего» и календарь на финише, не представляю, как команде избежать как минимум стыков».

В таблице заглядывать непросто. По итогам тура «Пари НН» уже может оказаться в зоне стыков! Да и при успехе «Балтики» в матче с ЦСКА зона вылета будет совсем близко.

Какое-то время «Пари НН» был в тройке лучших домашних команд, но теперь – в середине по этому показателю, а в гостях – худший в РПЛ вместе с «Балтикой» (всего пять очков). Забивают нижегородцы на выезде вообще реже всех – всего шесть голов в 13 играх.

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Оставшиеся четыре матча «Пари НН» проведет дома со «Спартаком», в гостях с «Сочи», дома с ЦСКА и в гостях с «Крыльями Советов». Очень сложные домашние матчи плюс выезд к цепляющемуся из последних сил за стыки «Сочи». Возможно, без особых задач только «Крылья», но они пока еще не потеряли шансов даже на бронзу.

Из второй части турнирной таблицы «Сочи» поменял тренера зимой, «Факел» и «Ахмат» – весной. Теперь в список, похоже, добавился «Пари НН». У «Балтики», «Урала» и «Оренбурга» пока те же тренеры, что и были еще осенью.

Медиабойкот Юрана – глупость