Карпин заменил вратаря прямо перед пенальти! До этого Песьяков привез жуткий гол и травмировался

И 1:5 от «Спартака».

«Ростов» и «Спартак» закрыли ярким матчем 25-й тур (1:5). И с очень неожиданной заменой – Валерий Карпин поменял вратаря перед пенальти в игре!

Песьяков ошибался на выходе и придумал жуткий привоз

Первый тайм закончился 1:1, но счет мог быть и другим. Сергей Песьяков несколько раз ошибся в передачах, а в одном из моментов вообще побежал в центр поля – от гола в пустые ворота уберегли партнеры.

А во втором тайме – уже не спасли. На 54-й минуте после паса назад Максима Осипенко Песьяков тут же выбил мяч.

И попал прямо на ногу Медине.

Тот принял мяч – и запулил его прямо в ворота.

Интервью Карпина про Песьякова и игру ногами уже больше десяти лет: в сезоне-2013/14 один тренировал другого в «Спартаке», Песьяков тогда стал основным. Несмотря на ошибки вратаря, Карпин отвечал: «Он будет играть, пока я тренер. Уверен, что из всех вратарей РПЛ он лучше всех играет ногами. И для меня принципиально, чтобы вратарь хорошо играл ногами».

Сам Песьяков в интервью Sport24 вспоминал, как за игру ногами при начале атак его отмечал Унаи Эмери: «Даже если у меня не получалось, Эмери сразу хлопал и хвалил: «Молодец, что пробуешь!» Дикань и Ребров в меньшей степени отрабатывали этот компонент».

За «Ростов» Песьяков играет почти семь лет, там его очень долго тренируют Карпин и Виталий Кафанов. Ошибки периодически случаются.

Через несколько минут Осипенко сыграл рукой после удара Дуарте – пенальти. Еще одна неожиданность – Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева как раз перед ударом!

Взгляд Песьякова все объясняет.

Совсем неожиданно.

Похоже, Песьякова поменяли именно из-за травмы

Важно проговорить: Медведев активно разминался еще в перерыве.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин тоже сообщил «Чемпионату», что Песьякова заменили из-за травмы. Карпин подтвердил: «Уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением». По словам тренера «Ростова», Песьяков травмировался еще в конце первого тайма.

А это цитата Кафанова: «Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала».

Смена вратаря перед пенальти не смутила Медину – грохнул в верхний угол без шансов.

Как «Спартак» сделал 5:1?

А начиналось так: на 16-й минуте Даниил Хлусевич точно пробил головой после навеса Хесуса Медины со штрафного. До этого времени со стандартов «Спартак» в сезоне РПЛ еще не забивал.

Понятно, почему такое событие телеграм-канал «Спартака» отметил капсом:

В двух прошлых сезонах РПЛ у Хлусевича голов не было, сейчас – сразу четыре: дубль в первом туре против «Оренбурга», победный мяч в снежном сражении с «Балтикой», гол и сейчас.

Через 20 минут – аналогичный ответ ростовчан: после навеса Даниила Уткина Егор Голенков опередил Срджана Бабича. У 24-летнего форварда «Ростова» уже 8+3 в сезоне. Примечательно, что семь из этих восьми голов он забил на домашнем поле (еще один – в Калининграде).

Дальше случился привоз Песьякова и пенальти, а потом Медведев пропустил в «Ростове» еще один гол – теперь после ошибки Виктора Мелехина мяч в ворота протолкнул Кристофер Мартинс – 1:4.

Дальше убежавший один на один с Медведевым Данил Пруцев не попал в ворота, перекидывая вратаря, да и у Тео Бонгонды был неплохой момент в конце. Но Тео свой гол забил на 90+4, обведя вратаря. 5:1 в пользу «Спартака» – невероятный результат.

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Еще несколько фактов:

● Это был 300-й матч Карпин в РПЛ в качестве тренера. Символично, что произошло в матче единственных двух команд, которые он возглавлял в этой лиге. Это 166-я игра во главе «Ростова», еще было 134 в «Спартаке».

Карпин – десятый тренер по количеству матчей в РПЛ. Ближайший ориентир – Рашид Рахимов с 321 игрой.

● «Спартаку» в Ростове традиционно сложно, но это не про сегодня. До этого дня в РПЛ за последние 13 выездов сюда он побеждал всего дважды. А крупной победы в этом городе спартаковцы не добивались с 1999 года (тогда было 3:0).

● У «Спартака» при Владимире Слишковиче отличная статистика – нет поражений, три разгромные победы, один пропущенный мяч: 5:0 с «Химками», 3:0 с «Крыльями Советов», дважды по 0:0 с «Зенитом», причем в гостях, а теперь – 5:1 с «Ростовом».

В трех матчах из пяти Слишкович заменял дисквалифицированного Гильермо Абаскаля. Вторая ничья с «Зенитом» и разгром «Ростова» – уже в качестве исполняющего обязанности.

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«Спартак» поднялся на четвертое место, догнав по очкам «Локомотив». До «Динамо» и призовой тройки – три балла. Следующий матч – в середине недели против ЦСКА, а потом – дома с «Локомотивом».

«Ростов» – восьмой, до медалей – семь очков. Команда Карпина отправится на выезд к «Уралу», а потом примет «Оренбург».

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров