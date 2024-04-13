«Соперник смалодушничал. Коллективный неразум». Сорван матч 2-й лиги: не было пожарных, машину вызвали тушить большой огонь

Неужели за это технарь?

В россиской Второй лиге неожиданная отмена матча – игру «Калуги» и брянского «Динамо» не провели из-за отсутствия пожарной машины.

Встреча в Калуге по расписанию была запланирована на 14:00, но начало два раза сдвигали на полчаса. В 15:15 футболисты домашней команды появились на поле, но диктор объявил: «Матч не состоится».

Причину брянское «Динамо» объяснило на официальном сайте: «Пожарная машина отсутствовала на стадионе более часа. Официальное решение о переносе игры или присуждении «Калуге» технического поражения из-за необеспечения безопасности при проведении матча будет принято КДК РФС».

По данным местных журналистов, гостям предлагали в порядке исключения сыграть без пожарной машины – они отказались и сослались на регламент. Тогда футболисты «Калуги» поблагодарили болельщиков – в том числе и гостей, которые приехали из Брянска и не увидели футбол – и сыграли двусторонку, два тайма по 20 минут.

Причем пожарная машина была – но срочно уехала. По объективной причине

Особенность ситуации в том, что пожарная машина изначально была на матче, но уехала. Потому что в нескольких километрах от стадиона «Калуги» загорелись складские помещения пилорамы.

Площадь пожара – около 1,5 тысяч квадратных метров. По данным местных новостей, на месте работали 10 пожарных машин и 40 человек личного состава.

В том числе и пожарная машина, которая уехала с дежурства на футболе. Из-за этого же она не вернулась на стадион спустя час.

Приоритеты очевидны.

Генеральный директор «Калуги» Олег Митрофанов, стоя у кромки поля с двусторонкой за спиной, приложил соперника:

«На мой взгляд, это нонсенс. Это природная история, может зависит от человека, но точно не от ФК «Калуга». Ситуация крайне неприятна еще и тем, что вроде бы наши коллеги – наши соперники, но они же и наши коллеги – смалодушничали и отказались начинать матч.

Даже когда через час десять, когда приехала машина МЧС с другого конца города, ее вытащили с пожара, приехали их болельщики. На мой взгляд, это наплевательское отношение к футболу со стороны футболистов «Динамо» Брянск. Возможно, кто-то был и за то, чтобы играть, но их коллективный неразум победил.

Считаю, что такое недопустимо. Футбол – изначально их работа, игра для болельщиков. И относиться так пренебрежительно, наплевательски, к своим болельщикам, которые проделали немалый путь, и к нашим болельщикам – это, конечно, кощунство. Это литературное слово. К сожалению, не могу на камеру по-другому говорить. Но футбольный бог, думаю, все видит. Надеюсь, КДК, рассмотрев все нюансы этого дня, поступит по-справедливости».

И что – теперь техническое поражение?

Не факт. Даже брянское «Динамо» ждет вердикта КДК. Регламент Второй лиги действительно прописывает, что матч отменяется, если на нем не будет пожарной машины или бригады скорой помощи. Но в плане наказания за необеспеченную безопасность возможны варианты.

«Запрещается проведение (продолжение) матча в случае покидания стадиона машиной скорой медицинской помощи и/или пожарной машиной. В случае покидания стадиона машиной скорой медицинской помощи и/или пожарной машиной во время матча, делегат ФНЛ уведомляет судью и матч прерывается, а в случае отсутствия машины скорой медицинской помощи с реанимационным оборудованием и/или пожарной машины по истечению шестидесяти минут с момента остановки матча, матч прерывается до принятия по нему решения КДК.

В случае, если КДК не вынесет санкции в виде присуждения поражения ни одному из клубов, то матч должен быть сыгран (доигран) с учетом других возможных санкций, вынесенных КДК».

Так что существует возможность, что встречу все-таки сыграют. Но в другой день. Обстоятельства действительно не зависели от принимающей стороны и продиктованы форс-мажором. А если «Калуге» все-таки присудят техническое поражение, для «Динамо» это будет первая победа с 5 ноября.

И как тут быть?

Фото: vk.com/fckaluga ; МЧС России ; vk.com/kaluganews_com