«Спартак» проиграл в Сочи: начудил Медина. Новая серия страданий

Уныние «Спартака» продолжается: теперь проиграли «Сочи». Последней команде Мир РПЛ.

На южном выезде москвичам всегда очень трудно.

Медина навредил. И даже не захотел исправляться

Похоже, подарок Игоря Лещука в предыдущем туре так и останется нелогичной вспышкой. Победа в дерби совсем не придала «Спартаку» новых идей и сил.

Сработал, наоборот, позитивный тренд соперника: «Сочи» с испанским тренером Робертом Морено после трех подряд бодрых ничьих выиграл.

Благодаря глупой и странной ошибке Хесуса Медины. Парагваец, которого и так постоянно критикуют, на 60-й минуте вышел вместо Тео Бонгонды, а на 76-й навредил.

Тем, что не смог сыграть в такой вот простой мяч. Казалось, ничего не мешает прервать передачу, но Медина странно подпрыгнул, мяч проскочил прямо под его ногами.

А дальше бразилец Мигел ворвался в штрафную (накосячивший спартаковец как будто выключился, не захотел исправляться), под него открылся Яхья Аттийят-алла – и реализовал через ближний угол.

В концовке после лучший момент был тоже у «Сочи» – перекладина на последних минутах основного времени, там тоже без проблем вскрыли оборону «Спартака». А у москвичей ни одного удара с игры.

● У «Спартака» всего две победы в семи матчах 2024-го: обыграли «Оренбург» в Кубке России и «Динамо» в прошлом туре РПЛ.

● «Спартак» не забил в четырех из пяти матчей РПЛ после возобновления сезона. Единственные голы – после ошибок Лещука.

● «Спартак» проиграл последней команде РПЛ – к началу тура сочинцы шли на 16-м месте. Предыдущая победа «Сочи» в РПЛ случилась 22 октября, почти полгода назад – тогда обыграли «Урал», но при Морено и не проигрывали, до этой победы пять ничьих.

«Спартак» шестой, но по итогам тура может опуститься на седьмое место. Могли бы упасть и ниже, если бы ближайшие преследователи «Рубин» и «Крылья» не играли друг против друга. «Сочи» благодаря победе выбрался на 15-е, обошли «Балтику» как минимум до ее игры.

Выезды «Спартака» к «Сочи» – всегда боль. Ни одной победы за пять лет

Поражение последней команде чемпионата – конечно, звучит особенно болезненно. Но неудачи в Сочи вообще-то для «Спартака» характерны.

За пять сезонов – четыре поражения и ничья.

Первая же поездка закончилась поражением после автогола Павла Маслова. Самые чувствительные 0:3 случилилсь в 2021-м – там команда Руя Витории полчаса играла в большинстве после удаления Кристиана Нобоа, но пропустила при этом еще два гола.

Удивительный факт: до этого матча «Сочи» и «Бавария» объединял почетный факт – эти команды «Спартак» ни разу не обыгрывал в гостях за четыре матча. Даже статистика была идентичная: одна ничья, три поражения. Теперь выезд к «Сочи» – исторически самый неприятный для красно-белых. Даже хуже поездки в Мюнхен.

Забавно, что Гильермо Абаскаль обыгрывал «Сочи» чаще других тренеров «Спартака» – за два сезона были две победы и ничья (та самая, единственная выездная). До него сочинцев обыгрывал только Олег Кононов.

Но Гильермо на выезде даже в день рождения не смог прервать серию. Просто продлил спартаковские (и свои?) страдания. Теперь в среду ему играть в Петербурге с «Зенитом», там надо будет отыгрывать 1:2, чтобы пройти в финал Кубка России.

Пустота, бессмысленность, бесысходность – «Спартак» вызывает только такие чувства

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press