Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

Посмотрим его следующий матч – уже в субботу.

Леонид Слуцкий начал в «Шанхай Шеньхуа» с шести побед подряд: взял Суперкубок и выиграл пять матчей на старте чемпионата Китая. Мы на Спортсе вместе уже смотрели победный матч российского тренера против «Шаньдун Тайшань» (выиграли 3:0 в гостях), а в субботу покажем игру с «Бэйцзин Гоань» с четвертого места .

«Шеньхуа» уже лидирует с отрывом. Но как сам Слуцкий объясняет настолько шикарный дебют? Вот главные цитаты Леонида для китайских медиа.

«Нет времени праздновать. О чемпионстве говорить рано». Слуцкий хвалит команду, конкуренцию и лидера

Слушаем Слуцкого по важнейшим темам.

О шестой победе подряд : «Очень доволен игрой и особенно тем, как спокойна команда была после пропущенного гола. Мы хорошо контролировали игру с самого начала, быстро ответили двумя мячами после пропущенного, так что очень доволен этой реакцией. Мы держали темп от начала до конца. И хоть иногда у нас были мелкие ошибки, над которыми нам нужно будет поработать, это не затмевает общую картину».

О результативности Се Пэнфэя, самого эффективного китайского игрока команды : «Это очень талантливый игрок, он делал голевые передачи в двух матчах подряд, затем забил и добавил два ассиста в последнем. В игре с «Уханем» мы провели больше тактических экспериментов и дали ему роль организатора на поле. Как раз и надеялись, что дадим ему так больше возможностей проявить свои способности».

О конкуренции в команде : «Я только рад такому широкому выбору в полузащите. Многие наши запасные отлично усиливают игру. Если бы и в обороне была такая же конкуренция, я был бы еще счастливее. В целом у нас очень много классных игроков, претендующих на место в старте».

О шансах на чемпионство : «У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах. Говорить о борьбе за титул, когда сыграно всего пять матчей в чемпионате, на мой взгляд, слишком рано. Мы гораздо больше думаем о том, как провести следующую тренировку эффективно».

Конечно, после таких ярких матчей и побед не говорить о чемпионстве все равно нельзя – по крайней мере о перспективном старте для борьбы за титул.

Посмотрите, например, как команда Слуцкого шикарно разобралась с соперником в предыдущем туре: выиграли 4:1, забивали и со штрафного, и после классной комбинации, и впечатляющим дальним ударом.

А Слуцкого хвалят игроки. За новые идеи

Главные герои «Шеньхуа» в новом сезоне – нападающий Андре Луис, а также полузащитники Жоау Тейшейра и Се Пэнфэй.

● У Андре Луиса 4+2 в пяти играх, результативное действие есть в каждом матче Суперлиги. Луис рассказал в интервью, что успешно адаптируется к требованиям Слуцкого: обхяснил, что тренер требует от нападающих быть еще и «первым барьером в защите».

● В январе Се Пэнфэй перешел в «Шанхай Шеньхуа» из «Ухань Три Таунс» за 1,16 млн евро, довольно дорого для 30-летнего местного игрока. Но Пэнфэй уже оправдывает трансфер: с четырьмя голевыми передачами обгоняет Оскара среди лучших ассистентов (у бразильца три), забил бывшей команде со штрафного. Слуцкий изменил позицию Се: выпускает или атакующим полузащитником, или даже в центре нападения. Игрок готов на эксперименты: «Если тренеру понадобится, я сделаю все возможное, чтобы адаптироваться к любой позиции на поле».

● Прошлый сезон Жоау Тейшейра провел блекло – всего один гол с пенальти в 18 матчах чемпионата. Зато в этом году португалец может стать лучшим бомбардиром турнира, у него уже 4+1. После матча с «Чанчунь Ятай» Тейшейра назвал Слуцкого причиной успеха команды: «Четыре победы подряд достигнуты благодаря новым идеям, которые привнес главный тренер».

● Забивший после выхода на замену Сюй Хаоян после матча поблагодарил именно Слуцкого. А шанхайское издание Oriental Sport Media видит причины победной серии в командной работе: «Начало нового сезона для «Шанхай Шэньхуа» получилось практически идеальным. Вклад Луиса и Тейшейры неоценим, но самое важное – общий прогресс команды. Под руководством Слуцкого и его штаба вся команда на подъеме».

Сама победная серия «Шанхай Шеньхуа» – большое достижение. Предыдущий раз побеждали пять раз подряд в 2008-м. А самая длинная победная серия на старте чемпионата у «Бэйцзин Гоань»: в 2019-м столичная команда побеждала десять раз подряд. «Бэйцзин Гоань» тогда возглавлял немец Рогер Шмидт, тренировавший «Бенфику» и ПСВ.

И именно с «Бэйцзин Гоань» у Леонида Слуцкого ближайший матч. Смотрите его на Спортсе: стартуем в 14:35 мск в субботу, 13 апреля. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев. Бесплатная трансляция – только у нас .

Фото: weibo.com/shenhuafc