Адиев едет в «Ахмат». Ромащенко убрали, команда в глубоком кризисе

Вторая отставка в сезоне.

«Ахмат» уволил Мирослава Ромащенко. Последней каплей стал вылет из Кубка России от «Оренбурга» (0:1), команду должен подхватить Магомед Адиев.

Ромащенко продержался семь месяцев. Начинал бодро, потом команда снова повалилась

Мирослав Ромащенко работал с грозненцами с августа 2023-го: пришел на смену уволенному Сергею Ташуеву. Все было очень грустно: три поражения в четырех турах РПЛ (плюс еще два в Кубке России), единственная победа – 2:1 с «Сочи» в лиге.

Руководство не выдержало и убрало Ташуева, хотя в сезоне-2022/23 команда при нем поставила клубный рекорд по победам (15), голам (51) и очкам (50) в рамках конкретного сезона чемпионата России. На смену пришел как раз Ромащенко, практически не работавший главным: за 21 год карьеры самостоятельно руководил лишь пять.

Дебютировал дома против «Оренбурга» – тут же сокрушительные 4:0 с разгромом уже в первом тайме. Стало полегче: взяли очки со «Спартаком» (0:0) и «Краснодаром» (1:1), начали побеждать и даже выдали безумные 3:3 с «Зенитом» в кубке.

Потом снова что-то сломалось: лишь две победы в 12 матчах во всех турнирах, разбавили выходом в плей-офф пути регионов Кубка России с третьего места.

Зимой особо не усилились и подписали только полузащитника Надера Гандри из «Аджмана» из ОАЭ. На межсезонных сборах «Ахмат» смотрелся неплохо: четыре победы и ничья в семи матчах. Возобновили сезон тоже успешно – минимальной победой над «Уралом» в РПЛ (1:0).

Дальше новый кризис: поражение в последнем матче стало третьим за четыре игры. Единственная победа – хрупкая победа 2:1 над астраханским «Волгарем» в 1/16 пути регионов Кубка России. В следующем же раунде получили от «Оренбурга».

В чемпионате пока относительно безопасно (12-е место, хотя поровну очков с «Уралом» из стыков), но еще одна черная полоса может порушить вообще все.

Спасать зовут Адиева. Его Казахстан не попал на Евро-2024

Главный кандидат – именно тренер сборной Казахстана.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Адиев будет совмещать посты как минимум до лета. Дальше решат, что делать.

Еще недавно Адиев строил планы на лето и надеялся вывести на чемпионат Европы Казахстан, из которого слепил чудо-команду с характером и бурей эмоций. Провалился в первом же стыковом матче: кошмарные 0:5 от Греции, а потом еще и уступили 1:2 Люксембургу в товарищеском матче.

В РПЛ Адиев уже работал: пытался спасти «Анжи» в сезоне-2018/19, но финишировал 15-м и вылетел. Это был последний год клуба в вышке: после предпоследнего места махачкалинцы, минуя ФНЛ, сразу оказались во второй лиге, и в 2022-м прекратили существование.

Тренер получил совершенно несыгранную команду (от прошлого сезона осталась лишь пара человек), тонувшую в финансовых проблемах и в огромном кризисе. Однако даже с ней боролся до последнего и получил признание болельщиков: прежде всего скромностью и искренностью. Кроме того, даже обыгрывал «Зенит» с «Динамо» и бился со всеми топами.

После вылета вернулся в «Ахмат», где до этого работал ассистентом: это больше чем просто клуб для Адиева. Он рассказывал в 2023-м в интервью для «Спорт-Экспресса», что в начале карьеры мечтал возглавить грозненцев: «В свое время мой руководитель в Нижнем Новгороде Алексей Гойхман просто заставил меня пойти на тренерские курсы, хотя я не видел себя тренером. И с того дня, как я стал учиться в Высшей школе тренеров, мечтал, что в один прекрасный день это случится и возглавлю родной клуб, который в свое время тренировал мой отец.

Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, – это эмблема «Терека» (название до переименования – Sports). Но с тех пор стал старше, поутихли эмоции. Долгое время работал во Второй лиге, в молодежном футболе. Сам футбол что во Второй, что в Премьер-лиге примерно одинаков, только уровень специалистов разный. Когда я достиг определенного возраста, не получив того, о чем мечтал, – убрал это из головы и сказал себе: «Иди туда, куда ведет твой путь, куда ведет Всевышний». И сейчас горжусь, что я тренер сборной Казахстана. Не знаю, куда приведет завтрашний день. И одинаково достойно приму то, возглавлю или не возглавлю «Ахмат».

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Теперь мечта может стать реальностью. По информации «Чемпионата», Адиев подпишет контракт с клубом уже 5 апреля и тогда же будет представлен как главный тренер. Магомед намекал на это еще на днях в разговоре с Vesti.kz: «Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро сами все узнаете».

Вылет от «Оренбурга» и увольнение Мирослава Ромащенко стали последними кусочками пазла.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke/Global Look Press ; РИА Новости /Саид Царнаев; vk/akhmatgrozny