Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6

Скоро у Мусаева «Зенит».

«Краснодар» сыграл вничью в первом матче после смены тренера – 1:1 с «Локомотивом». Возвращение Мурада Мусаева могло принести и камбэк на первое место, но победный счет в концовке не удержали.

Хотя вели больше 70 минут.

Первый матч «Краснодара» без Ивича: непростая ничья, травма Кривцова, магия «Локо» против

«Краснодар» повел уже на 10-й минуте. Помог форвард «Локо» Тимур Сулейманов: слегка выставил ногу на пути мяча после углового у ворот Ильи Лантратова – и срезал прямо в свои.

«Пропустили со стандарта, как обычно, ничего нового. Наверное, пока все варианты не получим... Как там еще можно пропустить со стандарта? Прямым, через себя, пяткой... Потом только перестанем пропускать с угловых. Тренировали три дня эти стандарты», – с сарказмом и как будто даже злобой на себя и партнеров говорил на «Матче» Максим Глушенков.

Через шесть минут травмировался Никита Кривцов: вероятно, повредил бедро. Уходил в слезах.

«Локо» лез отыгрываться, но ко второму голу долго приближался именно «Краснодар»: на 80-й минуте Эдуард Сперцян даже забил, но Джон Кордоба залез в офсайд во время атаки. Судья Владислав Безбородов с помощью ассистента справедливо отменил.

Это спасло «Локомотив», сразу же москвичи сравняли: Владислав Сарвели отдал диагональный пас на ход Максиму Глушенкову, а он проскочил в штрафную и точно пробил в ближний.

Причем после острые шансы были у тех и других, лучший – выход вдвоем на одного защитника – запорол именно «Локо».

Для хозяев это классика – спасать матчи в концовках. «Локо» – короли поздних голов: 13 мячей после 80-й минуты в этой РПЛ, еще два – в Кубке России. Сейчас набрали уже 12-е волевое очко .

Для «Краснодара» активен неприятный отрезок: нет побед ни в одном из четырех матчей 2024-го, вторая ничья при двух поражениях (одно из них кубковое вместе с вылетом).

«Спасибо, мистер Ивич!» Краснодарцы на выезде поблагодарили тренера

Перед игрой фанаты «Краснодара» вывесили баннер с надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»

Однозначная поддержка.

Их мнение остается прежним: увольнение серба – ошибка. Сам Владимир тоже прощался в первую очередь с аудиторией: «Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего».

Как пишет «Чемпионат», игроков «Краснодара» увольнение Ивича тоже удивило. «Это было полной неожиданностью для нас, – рассказывал Матвей Сафонов «РБ Спорту». – Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к цели. Не было особо никаких предпосылок – практически ничего не указывало, что уберут главного тренера».

Правда, следом Сафонов привел эту мысль к тому, что перемен не боится, и что обновления почти всегда ведут к добру.

«Краснодар» отстает от «Зенита» на очко. Скоро играть между собой

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями», а значит «Краснодар» все так же остает на одно очко.

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Дальше у команды Мусаева выезд к «Пари НН», а дальше – принимать «Зенит». Запоминаем: 13 апреля в 17:00 по Москве.

«Зенит» до поездки в Краснодар сыграет со «Спартаком» в Кубке России. Еще и «Балтика» дома – не самый простой календарь перед, возможно, игрой за чемпионство.

Вообще в этом туре нечто редкое: не смог выиграть никто из первой шестерки. «Динамо» проиграло «Ростову», у «Спартака» ничья с «Уралом», а у ЦСКА – с «Сочи». Самая высокая позиция из выигравших – у «Рубина» (обыграли «Ахмат»), и казанцы еще ближе к верхней группе.

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Фото: vk.com/fckrasnodar ; fclm.ru