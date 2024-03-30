«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

У тренера особенный консультант.

Гильермо Абаскаль заговорил о высших силах. Перед матчем с «Уралом» (сыграли 0:0) главный тренер «Спартака» дал необычный комментарий «Матч ТВ».

Вот главная цитата.

А вот на что отвечал Абаскаль

До перерыва на матчи сборных «Спартак» получил 0:2 от «Факела». По сравнению с матчем 20-дневной давности москвичи значительно обновили старт: Александр Соболев, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда и Даниил Хлусевич вышли вместо Манфреда Угальде, Хесуса Медины, Кристофера Мартинса Перейры и Олега Рябчука.

Тренера спросили об этих заменах.

– Четыре изменения в стартовом составе – это реакция на матч с «Факелом», или много времени прошло, и это реакция на проделанную работу?

– Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое.

– Против Виктора Гончаренко у вас в четырех матчах ни одной победы. Означает ли что-то эта статистика лично для вас?

– Мне вообще нравится говорить правду. Считаю, что люди, говорящие правду, без желания кому-то навредить, у них жизнь дольше.

– А ответ на вопрос?

– Нет.

После игры тренера переспросили.

– Перед матчем вы говорили про Бога. Можете объяснить, что это значит?

– Это личный момент.

– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.

– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие. Я не вру, в этом отличие.

Еще пара комментариев – да, но подсказок о том, как это правильно трактовать, не прибавилось.

«Проиграл – виновен, выиграл – Бог». Абаскаль учился в религиозной школе

Абаскаль не в первый раз обращается к религии. «Когда есть вера, все возможно», – так он комментировал победу над «Зенитом» в Кубке.

Осенью испанец философски отреагировал на слухи об отставке: «В футболе такое всегда бывает: проиграл – виновен, выиграл – Бог».

Возможно, сказывается прошлое – Абаскаль учился в религиозной школе.

«Гилле из традиционалистской семьи: учеба в приоритете, жизнь строго организована, – рассказывал Спортсу тренер школьной футбольной команды Мигель Рода. – Наша школа – религиозная, но это все же не интернат с суровыми правилами, в первую очередь там семейная атмосфера. Религия важна скорее как часть местной традиции и связующее звено для обучения. Жестоких наказаний или чего-то такого, что может прийти в голову, когда слышишь «религиозная школа», точно нет».

Вот Гильермо с братом-близнецом Пепе в день первого причастия, это 1999-й. Слева – папа Хавьер Абаскаль, в центре, вероятнее всего, их бабушка. Для католиков, особенно на юге Испании, первое в жизни причастие – особенный праздник.

В «Спартаке» у Абаскаля не все гладко. Но как минимум в нем не сомневался бывший тренер команды Рауль Рианчо: «Абаскаль – тренер от Бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать – идеальный набор для золотых медалей».

Неизвестный Абаскаль: религиозная школа, вред и польза «Барселоны», якобы высокомерный красавчик

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press