Сын Ковальчука – футболист. Уже забил «Спартаку» и попал в сборную

Обожает Криштиану Роналду.

Сын хоккейной звезды Ильи Ковальчука выбрал футбол – и талант у парня просматривается. 15-летний Филипп уже забивает в ЮФЛ-3 (до 16 лет) за «Динамо».

Филипп играл за «Зенит» и «Коринтианс». Уехал в Бразилию благодаря волейболу ногами

Ковальчук-младший забил в первом же матче Юношеской футбольной лиги – дополнил разгром «Рубина» (7:1) после классной стенки с партнером. Сейчас у него два гола и два ассиста за шесть туров.

Филипп – левый вингер, в академии «Динамо» с января 2024-го. Впервые забил еще 3 февраля – сразу же победный «Спартаку»-2009 (3:2).

Ковальчук-младший начинал в «Зените», потом тренировался в команде из Майами, а летом 2019-го уже забивал за «Коринтианс».

«Мечты сбываются. Поздравляем Филиппиньо с его первой игрой и первым голом в престижной футболке «Коринтианса», – приятное сообщение от академии Joga Bonito, где занимался сын хоккеиста.

«Коринтианс» присмотрел Филиппа на турнире в Орландо, где они играли в футволей – волейбол ногами. Бразильцы пригласили его попробовать, потом Филипп вместе с отцом полетел на Кубок Америки-2019 – заодно потренировался в «Коринтиансе» и остался.

Ковальчук в апреле 2023-го радовался за сына в разговоре с «Матч ТВ»: «Все нравится, играет с удовольствием, с улыбкой и огромным желанием. Бегает по краям, может в середине. А вообще он – правша, и любит атаковать с левого фланга. Смещается в центр с угрозой. Быстренький, выносливый, техничный. Готовим перспективу для сборной России».

«Это наш Цымбаларь». Филипп уже приезжал в сборную U-14

Первый шаг сделан: в сентябре 2023-го Ковальчук-младший впервые попал в сборную до 14 лет – юный вингер провел три матча на турнире развития УЕФА в Минске. Россияне разгромили Беларусь (5:2), Кыргызстан (10:1) и Таджикистан (4:0), но Филипп не забил.

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков посмотрел на Ковальчука-младшего в деле – и поделился впечатлениями от игры.

«Филипп очень скромный, старательный, занимается со всеми и хочет учиться каждую минуту чему-то новому. Да, бегает по левому флангу, подключаясь к нападению. По типажу и амплуа сын Ковальчука – это наш «бразилец» Илья Цымбаларь. До которого еще расти и расти. Но в потенциале могут быть техника, смекалка, видение поля и способность к нестандартным действиям».

Для игрока со звучной фамилией в сборной никаких послаблений. «Илья попросил, чтобы его сыну не делали никаких поблажек и он тренировался бы со всеми на равных условиях, – рассказывает главный тренер Владимир Волчек. – Важно, чтобы Филипп вырос именно за счет своих данных. И видно, что парень к этому стремится, хочет сам достичь высот в футболе».

Сам Филипп строит амбициозные планы: «Я хочу попасть в Премьер-лигу (не уточнял, в РПЛ или АПЛ – Спортс), в профессиональный футбол, и однажды выиграть «Золотой мяч». Берет пример с Криштиану Роналду.

Остальные дети Ковальчука – вне футбола. Две дочери, Каролина (18 лет) и Ева (8), пока учатся, а младший сын Артем (13) показывал хоккейные тренировки в Монреале.

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Фото: instagram.com/jbfutsalacademy ; instagram.com/nikolkovalchukofficial ; РФС