Игнатьев теперь в «Железничаре» – проведет в Сербии остаток сезона

В январе расторг контракт с «Сочи».

Иван Игнатьев уехал в Европу – подписался с сербским «Железничаром» до конца сезона. Не самый очевидный вариант, учитывая статус нового клуба – дебютант высшей лиги, плетущийся в хвосте.

На днях агент игрока Алан Агузаров намекал на возможный переход: «Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия».

Выбрал второй вариант.

Карьера Игнатьева – падение. От одного из главных талантов «Краснодара» до низа сербской вышки всего за семь лет

Воспитанник «Краснодара» влетел во взрослый футбол в 2017-м, вместе с еще несколькими молодыми игроками (например, Магомедом-Шапи Сулеймановым).

Игнатьев засверкал с самого дебюта: стартовал с победного гола в матче РПЛ и параллельно разрывал за молодежку. 2+1 в четырех матчах за основную команду впечатлили, и клуб даже не стал покупать замену ушедшему Федору Смолову. В следующем году болельщики тоже радовались: 10+4 в первом полноценном сезоне. Неплохо для 20-летнего игрока.

Первые проблемы возникли уже весной 2019-го: в медиа просочилась информация, что Иван отказался продлевать контракт с «Краснодаром» на предложенных условиях, в заявке на следующий матч против «Валенсии» в ЛЕ нападающего не оказалось. Главный тренер Мурад Мусаев намекнул на неспортивные факторы: «Игнатьев не приехал потому, что он не готов, футбол для него не на первом месте».

Игнатьева отстранили от работы с основной командой и перевели во вторую. В то же время начали появляться подробности скандала: Иван сменил агента и запросил слишком большую зарплату. Хотя сам он опровергал и говорил, что лишь предложил дождаться конца сезона и все обговорить.

Ситуация накалилась после слива информации о систематических нарушениях во время сборов: злоупотребление алкоголем и несоблюдение режима сна не устраивали клуб, но нападающего не наказывали и надеялись на выправление ситуации.

Спустя некоторое время с игроком все-таки продлили контракт и вернули в основу, он снова начал забивать. Долго гармония не продлилась: уже летом 2019-го поползли слухи о возможном уходе в «Динамо», обе стороны опровергли. Но Игнатьев начал сезон не в старте и в основном выходил на замену, пропустив четыре матча из-за травмы.

В декабре 2020-го слухи о возможном трансфере зашли на второй круг, писали об интересе «Рубина». Туда Игнатьев и уехал – подписался на 4,5 года. А еще задался вопросом, зачем уезжать в Европу, если она рядом.

В Казани он задержался лишь на два года, дальше пошел по клубам: после этого был год в «Локомотиве», по полгода провел в «Крыльях Советов» и «Сочи». Из ярких вспышек лишь хет-трик в ворота «Оренбурга», зато случились очередные скандалы. С «Сочи» Игнатьев разорвал контракт в середине января 2024-го: после ухода из «Краснодара» у него лишь 11 голов во всех турнирах – за четыре года.

Теперь – новый вызов в Сербии.

«Железничар» первый сезон в элите Сербии – и сразу может вылететь

«Железничар» основан в 1947 году. Это небольшой клуб из Панчево, информации в сети о нем не так уж и много.

Всю историю он обитал в низших лигах, взлет начался в 2011-м при президенте Зоране Наунковиче, при котором «Железничар» поднялся из шестой лиги Сербии в элиту.

Состав скромный, как и результаты – лишь пять побед в 19 матчах и 14-е место в таблице. Лучший бомбардир команды – полузащитник Александар Джорджевич с пятью мячами.

Любители сербского футбола также выделяли и других качественных игроков: например, латераля Стефана Хайдина (2+4), нападающего Лазара Романича (4+0) и 20-летнего полузащитника Дарио Гргича (2+0).

И все же – не самый очевидный вариант для Игнатьева. Получится перезагрузить карьеру?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; Maksim Konstantinov/Global Look Press